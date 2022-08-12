Когда ставить на ЦСКА, если не сейчас? Армейцы в Петербурге должны удивить

Центральный матч первого отрезка чемпионата должен дать ответ на главный вопрос, который после четырех туров задают сами себе все футбольные эксперты и болельщики: способны ли армейцы в этом сезоне бросить вызов «Зениту»?

По первым матчам РПЛ создалось впечатление, что ЦСКА во всяком случае на пути к тому, чтобы включиться в борьбу за золото. Лишь в выездном поединке третьего тура в Нижнем Новгороде красно-синие провалили второй тайм, упустив преимущество в два мяча и сыграв вничью (2:2). Три остальных матча команда Владимира Федотова выиграла уверенно, в том числе в 4-м туре у «Факела» (4:1), когда пришлось отыгрываться. Все это и позволило идти москвичам с 10 очками в лидерах наряду со «Спартаком».

«Зенит» уже дважды позволял себе очковые потери. Сначала это была ничья в Химках в первом туре, а в предыдущем сине-бело-голубые довольствовались лишь ничейным результатом в Грозном. Во многом повлияло на игру удаление голкипера Одоевского в концовке первого тайма, а также травма ведущего полузащитника Клаудиньо. И если Одоевского Сергей Семак без проблем заменит — Михаил Кержаков вратарь такого же уровня, как его более молодой коллега, то вот без бразильца игра чемпиона несомненно станет слабее в плане созидания и завершения.

Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Клаудиньо выбыл на 4-5 недель, расклад перед матчем играет в пользу ЦСКА. Казалось бы, это должно поднять котировки армейцев у букмекеров, но они в победу столичного клуба не верят. Что делает привлекательным ставку в букмекерской компании Тенниси на успех гостей с коэффициентом 5,70. Да и ничья может принести немалые дивиденды — за 4,80. Выигрыш хозяев оценивается куда скромнее — 1,52.

Но значит ли это, что ЦСКА обречен? Вовсе нет. Армейцы серьезно поработали на трансферном рынке. Понятно, что новичкам еще предстоит вписаться в коллектив, но обойма у Федотова уже хорошая. А ведь перед сезоном были большие волнения по поводу перспектив москвичей после ухода Языджи и Эджуке.

ПФК ЦСКА

Перспективной видится ставка, что ЦСКА забьет — 1,50. Пока во всех матчах красно-синие показывали яркий атакующий футбол. Новый тренерский штаб за короткое время сумел перестроить игру команды. Она отказалась от бесконечного катания мяча поперек поля, как было нередко в предыдущих сезонах. Теперь армейцы заточены на обострение ситуации за две-три передачи. Трудно представить, что в Питере гости будут играть на удержание.

«Зениту» же играть на победу диктуют обстоятельства. Надо ликвидировать отставание в два очка от лидеров, иначе потом соперники почувствуют уверенность, чего не было в предыдущие годы. Команда Семака всегда давала понять, что она возвышается в лиге над остальными.

И еще чемпион очень хорошо проводит важные матчи, особенно на «Газпром-Арене». Пресловутый Fan ID до Санкт-Петербурга пока не добрался, значит, есть шанс увидеть заполненный стадион. Это даст дополнительное преимущество хозяевам, зрители погонят их вперед. Можно, кстати, поставить на то, что питерцы откроют счет — с коэффициентом 1.43. Привлекательной выглядит ставка «ЦСКА забьет, но не выиграет» за 1,93.

Но главное, чего ждешь от этой игры — классного футбола. Все-таки такие матчи — это витрина лиги. Есть уверенность, что обе команды в этом не разочаруют.