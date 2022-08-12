Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Лукаку против Ибры, Погба, Моуринью, Сарри и Берлускони. Анонс сезона в серии A

В субботу матчами «Милан» - «Удинезе» и «Сампдория» - «Аталанта» стартует новый розыгрыш чемпионата Италии.
Лукаку против Ибры, Погба, Моуринью, Сарри и Берлускони. Анонс сезона в серии A
12 августа 2022 18:03
автор: Артем Зибрак

ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА

Участники: «Интер», «Милан», «Ювентус»

Букмекерским фаворитом стартующего сезона стали нерадзурри, уступившие весной «Милану» всего два очка. У команды самый сильный и опытный (средний возраст – 27,5 года) состав в лиге и крутые по итальянским меркам футболисты на каждой позиции. А еще вернулся один из героев сезона-2020/21 Ромелу Лукаку и появились Генрих Мхитарян и Андре Онана. Теперь это команда почти без слабых мест. Хотя чемпионские таланты Симоне Индзаги пока под вопросом.

Действующий чемпион ведет себя на трансферном рынке куда скромнее. Все-таки трудно поверить, чтобы глубокий резервист «Ливерпуля» Дивок Ориги принципиально усилил нападение, а Шарль Кетеларе из «Брюгге» пока сыроват для того, чтобы тащить «Милан» к скудетто.

В то же время Франк Кессье уехал пробиваться в основу «Барселоны». Без него может быть туго. Да еще и Златан Ибрагимович выбыл на длительное время. В прошлом году команда Стефано Пиоли взяла золото за счет духовитости, сплоченности и стремлении реализовать мечту игроков, но дважды подряд такое прокатывает редко. А по составу «Милан» уступает конкурентам.

«Ювентус» долго шел по нисходящей, собирая на трансферном рынке всякий бесплатный неликвид (вроде Аарона Рэмзи) и выбросив сотню миллионов на разрушившего атмосферу в раздевалке Криштиану Роналду, так что два последних сезона завершил за пределами первой тройки. Прошлый сезон под руководством Массимилиано Аллегри команда провела даже хуже, чем при Андреа Пирло – 57 голов в чемпионате против 77 годом ранее, а реже пропускать не стала – 37 против 38. И минус семь очков.

Перезапустить проект менеджеры Андрея Аньелли попытались за счет продажи в «Баварию» Матейса де Лигта. Вкупе с отъездом в США Джорджо Кьеллини это предполагает проблемы команды в обороне, зато позволило приобрести в полузащиту и атаку Анхеля ди Марию («ПСЖ»), Поля Погба («МЮ») и Филипа Костича («Айнтрахт»). А игру в защите Аллегри и так ставить умеет. Так что если все пойдет по его сценарию, туринцы смогут навязать «Интеру» борьбу за титул.

БОРЬБА ЗА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Участники: «Наполи», «Лацио», «Рома», «Фиорентина», «Аталанта»

Далее идет целая группа команд, среди которых выделяется «Наполи». Команда Лучано Спаллетти очень сильно провела прошлый сезон и долгое время имела реальные шансы на скудетто, но весной не выдержала темпа.

Летом неаполитанцы потеряли важного защитника Калиду Кулибали и двух легенд – Лоренцо Инсинье и Дриса Мертенса. Зато остались Виктор Осимхен, Фабиан Руис, Петер Зелиньски и другие. По составу эта команда обязана претендовать на место в Лиге чемпионов. Лично мой интерес вызывает появление Хвичи Кварацхелия, перед которым поставлена ошеломительно трудная задача заменить любимца публики Инсинье. Но потенциал у грузина огромный.

Вторым фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов будет «Рома» Жозе Моуринью. Руководство привезло Особенному Пауло Дибалу, Жоржиньо Вейналдума (в аренду) и Неманью Матича, а это весомая заявка на успех.

В пользу «Лацио» говорит тренерский опыт Маурицио Сарри, за «Аталанту» – Джанпьеро Гасперини, а «Фиорентина» будет надеяться на связку нападающих Артур Кабрал – Лука Йович (бесплатно пришел из «Реала»). Александра Кокорина «фиалки» заявлять на сезон вроде как не намерены, чтобы не терять место для игрока без паспорта ЕС. Грустно, когда человек выбирает деньги, ведь теперь о борьбе за место в составе говорить совсем не приходится.

Указанная выше восьмерка команд в 90-процентной вероятностью и займет первые семь строчек, дающие право сыграть в еврокубках.

НОВИЧКИ

Команды: «Монца», «Кремонезе», «Лечче»

Не помню, когда в последний раз выход команды в элитный дивизион был так широко обсуждаем, но «Монца» принадлежит одному из величайших руководителей в истории «Милана» Сильвио Берлускони, а спортивным директором здесь работает его вечный помощник Адриано Галлиани.

Вдвоем они за шесть лет протащили команду от серии D в серию A, а теперь провели сочную трансферную кампанию, в ходе которой состав пополнил аж 21 (!) футболист. Особо выделяются появление Андреа Раноккьи, Стефано Сенси (оба – «Интер»), Матео Пессины («Аталанта»), Андреа Петаньи («Наполи») и Марлона («Шахтер»). С таким подбором исполнителей всего за 24 млн и в десятку заскочить не грех.

«Кремонезе» и «Лечче» выглядят куда скромнее, входят в топ-3 слабейших по составу команд лиги и будут первыми претендентами на вылет. Причем первые летом потеряли тренера Фабио Пеккью, а вторые – лучшего бомбардира серии B Массимо Коду (за 1,5 млн уехал в «Дженоа»). Ну, а подписание ими Ламека Банда (11 матчей за год в тульском «Арсенале») выглядит вообще шуткой.

КОМАНДА-ОТКРЫТИЕ

Смотри два абзаца про «Монцу».

ИГРОК-ОТКРЫТИЕ

Вильфрид-Стефан Синго («Торино»)

Российские болельщики, кто будет следить за успехами Миранчука в «Торино», наверняка обратят внимание на 21-летнего конголезского правого защитника. Он быстр, силен и очень решителен, вспахивает всю бровку и много подключается к атакам. В двух последних сезонах Синго закрепился в основе команды и записал на свой счет 10 (6+2) результативных действий.

Для крайнего защитника у него очень нетипичная фактура – 190 сантиметров роста, благодаря чему он выигрывает львиную долю верховых единоборств. Причем каким-то невероятным образом ему удается сочетать свою мощь с пластикой и техникой – 1,9 удачных эпизодов дриблинга за матч в позапрошлом сезоне и 1,2 в прошлом.

За год он поднял трансферную стоимость в два раза – с 7 до 17 млн, но явно способен на большее.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Лукаку против Ибры, Погба, Моуринью, Сарри и Берлускони. Анонс сезона в серии A
Лукаку против Ибры, Погба, Моуринью, Сарри и Берлускони. Анонс сезона в серии A
В субботу матчами «Милан» - «Удинезе» и «Сампдория» - «Аталанта» стартует новый розыгрыш чемпионата Италии.
12.08.2022 18:03
Футбол
автор: Артем Зибрак
Когда ставить на ЦСКА, если не сейчас? Армейцы в Петербурге должны удивить
Когда ставить на ЦСКА, если не сейчас? Армейцы в Петербурге должны удивить
13 августа на «Газпром Арене» чемпион страны «Зенит» примет одного из лидеров лиги (17:00 мск).
12.08.2022 16:48
Футбол
автор: Сергей Терехов
Почему две суперзвезды российского футбола и хоккея оказались никому не нужны?
Почему две суперзвезды российского футбола и хоккея оказались никому не нужны?
Ну а как иначе квалифицировать ситуацию, когда чемпионат РПЛ давным-давно стартовал, в КХЛ вовсю играют предсезонные турниры, а герои ЧМ-2018 и Олимпиады-2018 до сих пор не нашли себе клубы!
12.08.2022 16:18
Футбол
автор: Виталий Славин
Алексей Сафонов: «Локо» выиграет у «Крыльев», «Зенит» - ЦСКА и «Динамо» - «Краснодар» - ничьи
Алексей Сафонов: «Локо» выиграет у «Крыльев», «Зенит» - ЦСКА и «Динамо» - «Краснодар» - ничьи
Известный футбольный агент спрогнозировал результаты матчей 5-го тура.
12.08.2022 16:12
Футбол
автор: Юрий Волохов
Миранчук наконец вырвался из «Аталанты». Теперь он будет играть вместе Влашичем
Миранчук наконец вырвался из «Аталанты». Теперь он будет играть вместе Влашичем
Российский полузащитник Алексей Миранчук стал футболистом «Торино». Его лично хотел главный тренер команды Иван Юрич.
12.08.2022 13:58
Футбол
автор: Артем Зибрак
Федотов не проигрывает Семаку уже две игры. Анонс матча «Зенит» – ЦСКА
Федотов не проигрывает Семаку уже две игры. Анонс матча «Зенит» – ЦСКА
В пятом туре нас ждет самый статусный матч РПЛ на старте сезона.
12.08.2022 13:21
Футбол
автор: Сергей Иванов
Безумные трансферные варианты для «МЮ». Поможем топ-клубу
Безумные трансферные варианты для «МЮ». Поможем топ-клубу
«Манчестер Юнайтед», по правде говоря, давным давно не является топ-клубом. Кучу лет его продолжает штормить после ухода Сэра Алекса Фергюсона. «Красные» год за годом совершают, казалось бы, невозможные ошибки, накопившиеся в один большой ком. В том числе это касается работы на трансферном рынке, где «МЮ» удивляет едва ли не больше остальных.
12.08.2022 11:57
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дмитрий Селюк: «Зенит» - ЦСКА и «Динамо» - «Краснодар». Мой прогноз - победа хозяев и обе забьют
Дмитрий Селюк: «Зенит» - ЦСКА и «Динамо» - «Краснодар». Мой прогноз - победа хозяев и обе забьют
Сегодня стартует 5-йтур Российской премьер- лиги. По традиции наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк дает свой прогноз на матчи тура. Сегодня мы публикуем прогноз на сегодняшнюю игру и поединки субботы.
12.08.2022 11:34
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Тоттенхэм» – темная лошадка в битве за АПЛ
«Тоттенхэм» – темная лошадка в битве за АПЛ
На протяжении последних пяти лет в сильнейшей футбольной лиге мира только две команды разыгрывают чемпионство между собой. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» даже близко не подпускают другие клубы в свою гонку, но в новом сезоне ситуация может резко измениться.
12.08.2022 00:11
Футбол
автор: Никита Шмытов
5-й тур РПЛ: «Зенит» рискует упустить титул, а «Спартак», наконец, сыграет с сильным соперником
5-й тур РПЛ: «Зенит» рискует упустить титул, а «Спартак», наконец, сыграет с сильным соперником
Игра с ЦСКА — матч жизни для «Зенита», «Спартак» наконец-то проверит топ-соперник, «Крылья» уволят Комппера и Циннбауэра? На что обратить внимание в пятом туре РПЛ?
12.08.2022 00:00
Футбол
автор: Матвей Морозов
«Нормальные ожидания. Питер — что, неприкосновенный?» Лидер «Руки Вверх!»Сергей Жуков — о матче «Зенит» — ЦСКА
Звездный болельщик ЦСКА, певец Сергей Жуков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 5-го тура РПЛ, в котором армейцы будут отстаивать свое лидерство в таблице в гостях у действующего чемпиона страны.
«Зенит» для ЦСКА — не проблема». Что говорят о предстоящем суперматче в Санкт-Петербурге
Субботнего матча «Зенита» с ЦСКА (13 августа, 17:00) в рамках 5-го тура РПЛ с нетерпением ждут не только болельщики этих команд.
Русский Давид победит американского Голиафа! Расклад и лучшие ставки на Bellator 284
В ночь на 13 августа в Су-Фолсе (штат Южная Дакота) состоится очередной турнир Bellator, в одном из главных боях которого россиянин Валентин Молдавский сразится с пока непобежденным американцем Стивом Моури. «Плеймейкер» оценивает шансы.
5-й тур РПЛ с суперматчем «Зенит» — ЦСКА: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
12 - 14 августа пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о пятом туре.
Система «до двух поражений» и трансляции на «Яндексе». Как разыграют Кубок России-2022/23
РФС наконец-то определился с форматом Кубка России, который пришлось реформировать на фоне революционного предложения клубов - запустить альтернативный турнир Кубок РПЛ.
«Даже Шевченко после «Милана» в «Челси» ушел в тень». Канчельскис — о перспективах Миранчука и будущем Кокорина
Бывший полузащитник «Фиорентины» Андрей Канчельскис поделился с «Плеймейкером» мнением о переходе Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» и ситуации Александра Кокорина во Флоренции.
«Суперкубок» Медведева и новые смены гражданств. Приключения наших нейтралов
Первая ракетка мира Даниил Медведев потерпел поражение в первом же матче на теннисном турнире в Монреале, в велоспорте и шахматах Россия теряет «своих».
Отмучился в «Аталанте» — оживет ли в «Торино»? Чего ждать от аренды Миранчука
«Аталанта» все-таки отдала российского полузащитника Алексея Миранчука в аренду «Торино» с правом выкупа.
Заработает ли Кокорин 100 тысяч рублей? Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
«Ходила на хоккей еще в животе у мамы!» Алина Загитова — об эмоциях от «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила недавний представительный хоккейный турнир в Сочи и приняла участие в акциях генерального партнера соревнований букмекерской компании «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика