Лукаку против Ибры, Погба, Моуринью, Сарри и Берлускони. Анонс сезона в серии A

ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА

Участники: «Интер», «Милан», «Ювентус»

Букмекерским фаворитом стартующего сезона стали нерадзурри, уступившие весной «Милану» всего два очка. У команды самый сильный и опытный (средний возраст – 27,5 года) состав в лиге и крутые по итальянским меркам футболисты на каждой позиции. А еще вернулся один из героев сезона-2020/21 Ромелу Лукаку и появились Генрих Мхитарян и Андре Онана. Теперь это команда почти без слабых мест. Хотя чемпионские таланты Симоне Индзаги пока под вопросом.

Действующий чемпион ведет себя на трансферном рынке куда скромнее. Все-таки трудно поверить, чтобы глубокий резервист «Ливерпуля» Дивок Ориги принципиально усилил нападение, а Шарль Кетеларе из «Брюгге» пока сыроват для того, чтобы тащить «Милан» к скудетто.

В то же время Франк Кессье уехал пробиваться в основу «Барселоны». Без него может быть туго. Да еще и Златан Ибрагимович выбыл на длительное время. В прошлом году команда Стефано Пиоли взяла золото за счет духовитости, сплоченности и стремлении реализовать мечту игроков, но дважды подряд такое прокатывает редко. А по составу «Милан» уступает конкурентам.

«Ювентус» долго шел по нисходящей, собирая на трансферном рынке всякий бесплатный неликвид (вроде Аарона Рэмзи) и выбросив сотню миллионов на разрушившего атмосферу в раздевалке Криштиану Роналду, так что два последних сезона завершил за пределами первой тройки. Прошлый сезон под руководством Массимилиано Аллегри команда провела даже хуже, чем при Андреа Пирло – 57 голов в чемпионате против 77 годом ранее, а реже пропускать не стала – 37 против 38. И минус семь очков.

Перезапустить проект менеджеры Андрея Аньелли попытались за счет продажи в «Баварию» Матейса де Лигта. Вкупе с отъездом в США Джорджо Кьеллини это предполагает проблемы команды в обороне, зато позволило приобрести в полузащиту и атаку Анхеля ди Марию («ПСЖ»), Поля Погба («МЮ») и Филипа Костича («Айнтрахт»). А игру в защите Аллегри и так ставить умеет. Так что если все пойдет по его сценарию, туринцы смогут навязать «Интеру» борьбу за титул.

БОРЬБА ЗА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Участники: «Наполи», «Лацио», «Рома», «Фиорентина», «Аталанта»

Далее идет целая группа команд, среди которых выделяется «Наполи». Команда Лучано Спаллетти очень сильно провела прошлый сезон и долгое время имела реальные шансы на скудетто, но весной не выдержала темпа.

Летом неаполитанцы потеряли важного защитника Калиду Кулибали и двух легенд – Лоренцо Инсинье и Дриса Мертенса. Зато остались Виктор Осимхен, Фабиан Руис, Петер Зелиньски и другие. По составу эта команда обязана претендовать на место в Лиге чемпионов. Лично мой интерес вызывает появление Хвичи Кварацхелия, перед которым поставлена ошеломительно трудная задача заменить любимца публики Инсинье. Но потенциал у грузина огромный.

Вторым фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов будет «Рома» Жозе Моуринью. Руководство привезло Особенному Пауло Дибалу, Жоржиньо Вейналдума (в аренду) и Неманью Матича, а это весомая заявка на успех.

В пользу «Лацио» говорит тренерский опыт Маурицио Сарри, за «Аталанту» – Джанпьеро Гасперини, а «Фиорентина» будет надеяться на связку нападающих Артур Кабрал – Лука Йович (бесплатно пришел из «Реала»). Александра Кокорина «фиалки» заявлять на сезон вроде как не намерены, чтобы не терять место для игрока без паспорта ЕС. Грустно, когда человек выбирает деньги, ведь теперь о борьбе за место в составе говорить совсем не приходится.

Указанная выше восьмерка команд в 90-процентной вероятностью и займет первые семь строчек, дающие право сыграть в еврокубках.

НОВИЧКИ

Команды: «Монца», «Кремонезе», «Лечче»

Не помню, когда в последний раз выход команды в элитный дивизион был так широко обсуждаем, но «Монца» принадлежит одному из величайших руководителей в истории «Милана» Сильвио Берлускони, а спортивным директором здесь работает его вечный помощник Адриано Галлиани.

Вдвоем они за шесть лет протащили команду от серии D в серию A, а теперь провели сочную трансферную кампанию, в ходе которой состав пополнил аж 21 (!) футболист. Особо выделяются появление Андреа Раноккьи, Стефано Сенси (оба – «Интер»), Матео Пессины («Аталанта»), Андреа Петаньи («Наполи») и Марлона («Шахтер»). С таким подбором исполнителей всего за 24 млн и в десятку заскочить не грех.

«Кремонезе» и «Лечче» выглядят куда скромнее, входят в топ-3 слабейших по составу команд лиги и будут первыми претендентами на вылет. Причем первые летом потеряли тренера Фабио Пеккью, а вторые – лучшего бомбардира серии B Массимо Коду (за 1,5 млн уехал в «Дженоа»). Ну, а подписание ими Ламека Банда (11 матчей за год в тульском «Арсенале») выглядит вообще шуткой.

КОМАНДА-ОТКРЫТИЕ

Смотри два абзаца про «Монцу».

ИГРОК-ОТКРЫТИЕ

Вильфрид-Стефан Синго («Торино»)

Российские болельщики, кто будет следить за успехами Миранчука в «Торино», наверняка обратят внимание на 21-летнего конголезского правого защитника. Он быстр, силен и очень решителен, вспахивает всю бровку и много подключается к атакам. В двух последних сезонах Синго закрепился в основе команды и записал на свой счет 10 (6+2) результативных действий.

Для крайнего защитника у него очень нетипичная фактура – 190 сантиметров роста, благодаря чему он выигрывает львиную долю верховых единоборств. Причем каким-то невероятным образом ему удается сочетать свою мощь с пластикой и техникой – 1,9 удачных эпизодов дриблинга за матч в позапрошлом сезоне и 1,2 в прошлом.

За год он поднял трансферную стоимость в два раза – с 7 до 17 млн, но явно способен на большее.