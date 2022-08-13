Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Продолжит ли ЦСКА гонку лидеров? Или «Зенит» готов восстановить статус-кво?

В последние годы ЦСКА редко участвует в чемпионской гонке РПЛ, но с приходом Владимира Федотова и после ряда удачных трансферов армейцы поверили в себя. Правда, в рамках очного противостояния пятого тура эти хрупкие надежды намерен в очередной раз разрушить «Зенит».
Продолжит ли ЦСКА гонку лидеров? Или «Зенит» готов восстановить статус-кво?
13 августа 2022 11:29
автор: Никита Шмытов
автор фото: ПФК ЦСКА

Матчи и турнирное положение

«Зенит», пока что, никак не может вкатиться в новый сезон. Чемпионы страны уже потеряли очки с «Химками» и «Ахматом», что очень сильно контрастирует на фоне разгромных матчей с «Крыльями Советов» (3:0) и «Локомотивом» (5:0). Из-за этого питерцы занимают лишь четвёртую строчку. В предыдущих четырех сезонах после пяти туров «Зенит», как минимум, был вторым. Если «Зенит» не обыграет ЦСКА, а «Спартак» возьмёт три очка в другом матче, то питерцы рискуют отстать уже на старте сезона аж на пять очков.

С одной стороны, Владимиру Федотову повезло дебютировать в ЦСКА с довольно приятным календарём, в котором за четыре матча «армейцы» не встречались с топ-командами РПЛ, но с другой стороны важны не результаты, а сама игра армейцев. И это может послужить отличным поводом для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

Конечно, общий счет 11:3 против «Урала», «Сочи», «Пари НН» и «Факела» - это здорово, но ведь команда ещё не проходила серьёзную проверку против действительно хорошей команды, при всём уважении к вышеперечисленным. И всё же, текущее второе место в РПЛ не может не положительно сказываться на атмосфере в раздевалке ЦСКА, что немаловажно в предстоящем матче.

Ориентировочные составы

Сергей Семак продолжает искать баланс в обновлённой команде, что удаётся не всегда, а любая незапланированная перестановка ещё больше оголяет проблемы «Зенита». Против ЦСКА мы точно не увидим Караваева, Кузяева, удаленного в прошлом туре Одоевского и травмированного Клаудиньо. Интересно, кто будет играть в воротах: заржавевший Кержаков или недавно прибывший Иван из Бразилии. Что касается Клаудиньо, то ему в принципе невозможно найти аналогов, так как это уникальный игрок, которых нет в «Зените». Из-за отсутствия бразильца в центре поля у Семака возникает дыра, в связи с чем придётся играть с Ерохиным, который внесет дисбаланс в схеме команды.

ЦСКА, несмотря на уход некоторых футболистов, сумел быстро закрыть образовавшиеся дыры. Например, одним из самых активных игроков в первых турах является Милан Гайич, с приходом которого не приходиться вспоминать даже Марио Фернандеса. А недавно к коллективу присоединился ещё один футболист, но на другой фланг обороны - Мойзес, дебютировавший в прошлом туре против «Факела» вместо травмированного Облякова. Бразилец здорово показал себя и есть все предпосылки, что теперь он появится с первых минут. В остальном Федотов вряд ли может чем-то удивить, он уже выбрал костяк состава, с которым будет двигаться до конца сезона. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно по ссылке.

Статистика и факты

Всего в четырёх матчах на «Крестовском» из последних 32 было зафиксировано менее двух голов.

«Зенит» выиграл восемь последних домашних матчей.

В последних пяти очных матчах неизменно выигрывал «Зенит». Общий счёт - 11:3.

Встречу обслужит арбитр Павел Кукуян, назначивший пять пенальти в последних десяти матчах.

В последний раз ЦСКА выигрывал у «Зенита» в гостях в рамках Кубка России 2011 года.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Продолжит ли ЦСКА гонку лидеров? Или «Зенит» готов восстановить статус-кво?
Продолжит ли ЦСКА гонку лидеров? Или «Зенит» готов восстановить статус-кво?
В последние годы ЦСКА редко участвует в чемпионской гонке РПЛ, но с приходом Владимира Федотова и после ряда удачных трансферов армейцы поверили в себя. Правда, в рамках очного противостояния пятого тура эти хрупкие надежды намерен в очередной раз разрушить «Зенит».
13.08.2022 11:29
Футбол
автор: Никита Шмытов
АПЛ: юноши с потенциалом
АПЛ: юноши с потенциалом
Вторая часть главных тинейджеров АПЛ-2022/23, которые могут заявить о себе в этом сезоне.
13.08.2022 10:58
Футбол
автор: Никита Шмытов
Лукаку против Ибры, Погба, Моуринью, Сарри и Берлускони. Анонс сезона в серии A
Лукаку против Ибры, Погба, Моуринью, Сарри и Берлускони. Анонс сезона в серии A
В субботу матчами «Милан» - «Удинезе» и «Сампдория» - «Аталанта» стартует новый розыгрыш чемпионата Италии.
12.08.2022 18:03
Футбол
автор: Артем Зибрак
Когда ставить на ЦСКА, если не сейчас? Армейцы в Петербурге должны удивить
Когда ставить на ЦСКА, если не сейчас? Армейцы в Петербурге должны удивить
13 августа на «Газпром Арене» чемпион страны «Зенит» примет одного из лидеров лиги (17:00 мск).
12.08.2022 16:48
Футбол
автор: Сергей Терехов
Почему две суперзвезды российского футбола и хоккея оказались никому не нужны?
Почему две суперзвезды российского футбола и хоккея оказались никому не нужны?
Ну а как иначе квалифицировать ситуацию, когда чемпионат РПЛ давным-давно стартовал, в КХЛ вовсю играют предсезонные турниры, а герои ЧМ-2018 и Олимпиады-2018 до сих пор не нашли себе клубы!
12.08.2022 16:18
Футбол
автор: Виталий Славин
Алексей Сафонов: «Локо» выиграет у «Крыльев», «Зенит» - ЦСКА и «Динамо» - «Краснодар» - ничьи
Алексей Сафонов: «Локо» выиграет у «Крыльев», «Зенит» - ЦСКА и «Динамо» - «Краснодар» - ничьи
Известный футбольный агент спрогнозировал результаты матчей 5-го тура.
12.08.2022 16:12
Футбол
автор: Юрий Волохов
Миранчук наконец вырвался из «Аталанты». Теперь он будет играть вместе Влашичем
Миранчук наконец вырвался из «Аталанты». Теперь он будет играть вместе Влашичем
Российский полузащитник Алексей Миранчук стал футболистом «Торино». Его лично хотел главный тренер команды Иван Юрич.
12.08.2022 13:58
Футбол
автор: Артем Зибрак
Федотов не проигрывает Семаку уже две игры. Анонс матча «Зенит» – ЦСКА
Федотов не проигрывает Семаку уже две игры. Анонс матча «Зенит» – ЦСКА
В пятом туре нас ждет самый статусный матч РПЛ на старте сезона.
12.08.2022 13:21
Футбол
автор: Сергей Иванов
Безумные трансферные варианты для «МЮ». Поможем топ-клубу
Безумные трансферные варианты для «МЮ». Поможем топ-клубу
«Манчестер Юнайтед», по правде говоря, давным давно не является топ-клубом. Кучу лет его продолжает штормить после ухода Сэра Алекса Фергюсона. «Красные» год за годом совершают, казалось бы, невозможные ошибки, накопившиеся в один большой ком. В том числе это касается работы на трансферном рынке, где «МЮ» удивляет едва ли не больше остальных.
12.08.2022 11:57
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дмитрий Селюк: «Зенит» - ЦСКА и «Динамо» - «Краснодар». Мой прогноз - победа хозяев и обе забьют
Дмитрий Селюк: «Зенит» - ЦСКА и «Динамо» - «Краснодар». Мой прогноз - победа хозяев и обе забьют
Сегодня стартует 5-йтур Российской премьер- лиги. По традиции наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк дает свой прогноз на матчи тура. Сегодня мы публикуем прогноз на сегодняшнюю игру и поединки субботы.
12.08.2022 11:34
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Москвичи сыграннее и мастеровитее, поэтому победят 2:1». Ловчев — о матче «Динамо» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на один из главных матчей 5-го тура РПЛ (13 августа, 20:00).
Скандал в Южной Дакоте! Как американец Моури сорвал бой с россиянином Молдавским после тычка в глаз
Турнир Bellator 284 получился богатым на события, одним из которых стал незавершенный поединок Валентина Молдавского и Стива Моури.
Вера не устоит против Доминатора. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 41
В ночь на 14 августа в Сан-Диего состоится очередной турнир UFC, в главном бою которого сойдутся представители легчайшего дивизиона Марлон Вера и Доминик Крус. «Плеймейкер» оценивает шансы участников этого и других поединков вечера.
«Факел» потух, «Урал» набрал первое очко после отставки Шалимова. Как 18 тысяч зрителей увидели нули в Воронеже
Стартовый матч 5-го тура РПЛ откровенно разочаровал.
«Нормальные ожидания. Питер — что, неприкосновенный?» Лидер «Руки Вверх!»Сергей Жуков — о матче «Зенит» — ЦСКА
Звездный болельщик ЦСКА, певец Сергей Жуков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 5-го тура РПЛ, в котором армейцы будут отстаивать свое лидерство в таблице в гостях у действующего чемпиона страны.
«Зенит» для ЦСКА — не проблема». Что говорят о предстоящем суперматче в Санкт-Петербурге
Субботнего матча «Зенита» с ЦСКА (13 августа, 17:00) в рамках 5-го тура РПЛ с нетерпением ждут не только болельщики этих команд.
Русский Давид победит американского Голиафа! Расклад и лучшие ставки на Bellator 284
В ночь на 13 августа в Су-Фолсе (штат Южная Дакота) состоится очередной турнир Bellator, в одном из главных боях которого россиянин Валентин Молдавский сразится с пока непобежденным американцем Стивом Моури. «Плеймейкер» оценивает шансы.
5-й тур РПЛ с суперматчем «Зенит» — ЦСКА: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
12 - 14 августа пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о пятом туре.
Система «до двух поражений» и трансляции на «Яндексе». Как разыграют Кубок России-2022/23
РФС наконец-то определился с форматом Кубка России, который пришлось реформировать на фоне революционного предложения клубов - запустить альтернативный турнир Кубок РПЛ.
«Даже Шевченко после «Милана» в «Челси» ушел в тень». Канчельскис — о перспективах Миранчука и будущем Кокорина
Бывший полузащитник «Фиорентины» Андрей Канчельскис поделился с «Плеймейкером» мнением о переходе Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» и ситуации Александра Кокорина во Флоренции.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика