Продолжит ли ЦСКА гонку лидеров? Или «Зенит» готов восстановить статус-кво?

Матчи и турнирное положение

«Зенит», пока что, никак не может вкатиться в новый сезон. Чемпионы страны уже потеряли очки с «Химками» и «Ахматом», что очень сильно контрастирует на фоне разгромных матчей с «Крыльями Советов» (3:0) и «Локомотивом» (5:0). Из-за этого питерцы занимают лишь четвёртую строчку. В предыдущих четырех сезонах после пяти туров «Зенит», как минимум, был вторым. Если «Зенит» не обыграет ЦСКА, а «Спартак» возьмёт три очка в другом матче, то питерцы рискуют отстать уже на старте сезона аж на пять очков.

С одной стороны, Владимиру Федотову повезло дебютировать в ЦСКА с довольно приятным календарём, в котором за четыре матча «армейцы» не встречались с топ-командами РПЛ, но с другой стороны важны не результаты, а сама игра армейцев. И это может послужить отличным поводом для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

Конечно, общий счет 11:3 против «Урала», «Сочи», «Пари НН» и «Факела» - это здорово, но ведь команда ещё не проходила серьёзную проверку против действительно хорошей команды, при всём уважении к вышеперечисленным. И всё же, текущее второе место в РПЛ не может не положительно сказываться на атмосфере в раздевалке ЦСКА, что немаловажно в предстоящем матче.

Ориентировочные составы

Сергей Семак продолжает искать баланс в обновлённой команде, что удаётся не всегда, а любая незапланированная перестановка ещё больше оголяет проблемы «Зенита». Против ЦСКА мы точно не увидим Караваева, Кузяева, удаленного в прошлом туре Одоевского и травмированного Клаудиньо. Интересно, кто будет играть в воротах: заржавевший Кержаков или недавно прибывший Иван из Бразилии. Что касается Клаудиньо, то ему в принципе невозможно найти аналогов, так как это уникальный игрок, которых нет в «Зените». Из-за отсутствия бразильца в центре поля у Семака возникает дыра, в связи с чем придётся играть с Ерохиным, который внесет дисбаланс в схеме команды.

ЦСКА, несмотря на уход некоторых футболистов, сумел быстро закрыть образовавшиеся дыры. Например, одним из самых активных игроков в первых турах является Милан Гайич, с приходом которого не приходиться вспоминать даже Марио Фернандеса. А недавно к коллективу присоединился ещё один футболист, но на другой фланг обороны - Мойзес, дебютировавший в прошлом туре против «Факела» вместо травмированного Облякова. Бразилец здорово показал себя и есть все предпосылки, что теперь он появится с первых минут. В остальном Федотов вряд ли может чем-то удивить, он уже выбрал костяк состава, с которым будет двигаться до конца сезона. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно по ссылке.

Статистика и факты

Всего в четырёх матчах на «Крестовском» из последних 32 было зафиксировано менее двух голов.

«Зенит» выиграл восемь последних домашних матчей.

В последних пяти очных матчах неизменно выигрывал «Зенит». Общий счёт - 11:3.

Встречу обслужит арбитр Павел Кукуян, назначивший пять пенальти в последних десяти матчах.

В последний раз ЦСКА выигрывал у «Зенита» в гостях в рамках Кубка России 2011 года.