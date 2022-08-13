Дмитрий Селюк: Не надо смотреть на счет – «Зенит» на голову выше ЦСКА

- Некоторые ожидали разгрома, но разгрома не получилось.

- Дело не в разгроме. Первый тайм прошел с подавляющим преимуществом «Зенита», хотя и был забит лишь один гол. Но временами просто было стыдно за ЦСКА. Это стиль Федотова - играть от обороны. Причем я же делал прогноз, что «Зенит» выиграет и обе команды забьют.

Но вот, что хочу сказать. Встречаются две команды, которые вроде бы должны бороться за чемпионство. Но мы видим, что «Зенит» просто на голову выше ЦСКА. И не надо смотреть на счет – превосходство «Зенита» в классе очевидно. Когда в Англии играют претенденты на чемпионство, например, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», ни одна из команд не имеет такого преимущества. Это равная игра, а сегодня мы не увидели никакого равенства.

Во втором тайме ЦСКА больше стал атаковать, но что им было делать, если они проигрывают. Но при этом почти не было опасных моментов у ворот «Зенита».

- Что думаете о пенальти?

- Родригао привез этот пенальти. В конце матч едва еще один не привез. Считаю, что покупка Родригао – ошибка.

- Но будем откровенны – «Зенит» выше всех в России на голову из-за бразильцев. Удалось всех удержать, кроме Юри Альберто. Но он не из-за политики ушел.

- Это так. И вот мы увидели сегодня еще одного новичка из Бразилии - Мантуана. Видимо, парень очень хотел себя проявить сразу и это ему удалось. Он отлично отрабатывал в отборе и забил очень хороший гол.

- Об гола – совершенно бразильские получились в исполнении бразильцев. Малком не сильным ударом, но крученым, коварным, с отскоком от газона. А Мантуан тоже закрутил впритирку со штангой.

- Согласен – голы хорошие. Но хочу еще раз повторить свою мысль: команда, претендующая на чемпионство, не должна так играть. Конечно, ЦСКА не мог играть с «Зенитом» в открытый футбол, опасался, что «Зенит» ему накидает, но один из записных фаворитов так играть не должен.