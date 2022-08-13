Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: Не надо смотреть на счет – «Зенит» на голову выше ЦСКА

«Зенит» обыграл в центральном матче 5-го тура ЦСКА со счетом 2:1. Наш эксперт Дмитрий Селюк считает, что ЦСКА значительно уступает в классе питерскому клубу.
Дмитрий Селюк: Не надо смотреть на счет – «Зенит» на голову выше ЦСКА
13 августа 2022 19:57
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

- Некоторые ожидали разгрома, но разгрома не получилось.

- Дело не в разгроме. Первый тайм прошел с подавляющим преимуществом «Зенита», хотя и был забит лишь один гол. Но временами просто было стыдно за ЦСКА. Это стиль Федотова - играть от обороны. Причем я же делал прогноз, что «Зенит» выиграет и обе команды забьют.

Но вот, что хочу сказать. Встречаются две команды, которые вроде бы должны бороться за чемпионство. Но мы видим, что «Зенит» просто на голову выше ЦСКА. И не надо смотреть на счет – превосходство «Зенита» в классе очевидно. Когда в Англии играют претенденты на чемпионство, например, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», ни одна из команд не имеет такого преимущества. Это равная игра, а сегодня мы не увидели никакого равенства.

Во втором тайме ЦСКА больше стал атаковать, но что им было делать, если они проигрывают. Но при этом почти не было опасных моментов у ворот «Зенита».

- Что думаете о пенальти?

- Родригао привез этот пенальти. В конце матч едва еще один не привез. Считаю, что покупка Родригао – ошибка.

- Но будем откровенны – «Зенит» выше всех в России на голову из-за бразильцев. Удалось всех удержать, кроме Юри Альберто. Но он не из-за политики ушел.

- Это так. И вот мы увидели сегодня еще одного новичка из Бразилии - Мантуана. Видимо, парень очень хотел себя проявить сразу и это ему удалось. Он отлично отрабатывал в отборе и забил очень хороший гол.

- Об гола – совершенно бразильские получились в исполнении бразильцев. Малком не сильным ударом, но крученым, коварным, с отскоком от газона. А Мантуан тоже закрутил впритирку со штангой.

- Согласен – голы хорошие. Но хочу еще раз повторить свою мысль: команда, претендующая на чемпионство, не должна так играть. Конечно, ЦСКА не мог играть с «Зенитом» в открытый футбол, опасался, что «Зенит» ему накидает, но один из записных фаворитов так играть не должен.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дмитрий Селюк: Не надо смотреть на счет – «Зенит» на голову выше ЦСКА
Дмитрий Селюк: Не надо смотреть на счет – «Зенит» на голову выше ЦСКА
«Зенит» обыграл в центральном матче 5-го тура ЦСКА со счетом 2:1. Наш эксперт Дмитрий Селюк считает, что ЦСКА значительно уступает в классе питерскому клубу.
13.08.2022 19:57
Футбол
автор: Юрий Волохов
Победный выстрел дебютанта Мантуана. Гол новичка «Зенита» позволил хозяевам дожать ЦСКА
Победный выстрел дебютанта Мантуана. Гол новичка «Зенита» позволил хозяевам дожать ЦСКА
Центральный матч 5-го тура в Санкт-Петербурге разбился на две полярных части. Первый тайм напомнил роковой стык в Сплите, где хорваты на выпускали нашу сборную из штрафной. После перерыва армейцы наладили контригру, сравняли счет. И могли рассчитывать на большее, чем ничья. Но судьи не засчитали гол ЦСКА. А в самой концовке победную точку поставил дебютант Мантуан.
13.08.2022 19:22
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Три пенальти, реализован один. «Локомотив» спас ничью в матче с «Крыльями Советов»
Три пенальти, реализован один. «Локомотив» спас ничью в матче с «Крыльями Советов»
Ломаев и Худяков взяли по пенальти и отразили массу опасных ударов, но все же по разу пропустили – Глушаков забил головой в упор, а Миранчук под занавес матча реализовал 11-метровый.
13.08.2022 17:07
Футбол
автор: Артем Зибрак
Шахматная партия двух тактических гиков. Анонс матча «Челси» - «Тоттенхэм»
Шахматная партия двух тактических гиков. Анонс матча «Челси» - «Тоттенхэм»
Во втором туре АПЛ нас ждет одно из принципиальнейших лондонских дерби.
13.08.2022 17:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
Французы решили, что с Месси хватит. Лео впервые за 17 лет не включен в список номинантов на ЗМ
Французы решили, что с Месси хватит. Лео впервые за 17 лет не включен в список номинантов на ЗМ
Звездный футболист выигрывал эту награду 7 раз.
13.08.2022 11:47
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Продолжит ли ЦСКА гонку лидеров? Или «Зенит» готов восстановить статус-кво?
Продолжит ли ЦСКА гонку лидеров? Или «Зенит» готов восстановить статус-кво?
В последние годы ЦСКА редко участвует в чемпионской гонке РПЛ, но с приходом Владимира Федотова и после ряда удачных трансферов армейцы поверили в себя. Правда, в рамках очного противостояния пятого тура эти хрупкие надежды намерен в очередной раз разрушить «Зенит».
13.08.2022 11:29
Футбол
автор: Никита Шмытов
АПЛ: юноши с потенциалом
АПЛ: юноши с потенциалом
Вторая часть главных тинейджеров АПЛ-2022/23, которые могут заявить о себе в этом сезоне.
13.08.2022 10:58
Футбол
автор: Никита Шмытов
Лукаку против Ибры, Погба, Моуринью, Сарри и Берлускони. Анонс сезона в серии A
Лукаку против Ибры, Погба, Моуринью, Сарри и Берлускони. Анонс сезона в серии A
В субботу матчами «Милан» - «Удинезе» и «Сампдория» - «Аталанта» стартует новый розыгрыш чемпионата Италии.
12.08.2022 18:03
Футбол
автор: Артем Зибрак
Когда ставить на ЦСКА, если не сейчас? Армейцы в Петербурге должны удивить
Когда ставить на ЦСКА, если не сейчас? Армейцы в Петербурге должны удивить
13 августа на «Газпром Арене» чемпион страны «Зенит» примет одного из лидеров лиги (17:00 мск).
12.08.2022 16:48
Футбол
автор: Сергей Терехов
Почему две суперзвезды российского футбола и хоккея оказались никому не нужны?
Почему две суперзвезды российского футбола и хоккея оказались никому не нужны?
Ну а как иначе квалифицировать ситуацию, когда чемпионат РПЛ давным-давно стартовал, в КХЛ вовсю играют предсезонные турниры, а герои ЧМ-2018 и Олимпиады-2018 до сих пор не нашли себе клубы!
12.08.2022 16:18
Футбол
автор: Виталий Славин
«Я бы засчитал второй гол армейцев». Хусаинов — о судействе матча «Зенит» — ЦСКА
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал «Плеймейкеру» по горячим следам спорные эпизоды из матча 5-го тура РПЛ «Зенит» - ЦСКА (2:1).
За «Зенит» сыграли и ВАР, и Кукуян. Как бразильцы и судьи не дали ЦСКА набрать очки в Санкт-Петербурге
В центральном матче стартового отрезка РПЛ чемпион страны в тяжелой борьбе вырвал три очка у армейцев (2:1).
«Три очка после пяти туров — не повод для отставки Циннбауэра». Леонченко — о провальном старте «Локомотива»
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко после ничьей с «Крыльями Советов» в 5-м туре РПЛ (1:1) рассказал о ситуации в столичном клубе.
Пробил пенальти в небо и рассмеялся. Как выявлять договорные матчи
11-метровые летят в небо, судьи удаляют игроков с поля ни за что, коэффициенты букмекеров сходят с ума. «Плеймейкер» рассказывает о признаках футбольных договорняков.
«Даже без Клаудиньо и Кузяева чемпионы забьют армейцам три мяча». Прогноз Ловчева на матч «Зенит» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев по просьбе «Плеймейкера» оценил шансы соперников по центральному противостоянию 5-го туре РПЛ (13 августа, 17:00).
«Москвичи сыграннее и мастеровитее, поэтому победят 2:1». Ловчев — о матче «Динамо» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на один из главных матчей 5-го тура РПЛ (13 августа, 20:00).
Скандал в Южной Дакоте! Как американец Моури сорвал бой с россиянином Молдавским после тычка в глаз
Турнир Bellator 284 получился богатым на события, одним из которых стал незавершенный поединок Валентина Молдавского и Стива Моури.
Вера не устоит против Доминатора. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 41
В ночь на 14 августа в Сан-Диего состоится очередной турнир UFC, в главном бою которого сойдутся представители легчайшего дивизиона Марлон Вера и Доминик Крус. «Плеймейкер» оценивает шансы участников этого и других поединков вечера.
«Факел» потух, «Урал» набрал первое очко после отставки Шалимова. Как 18 тысяч зрителей увидели нули в Воронеже
Стартовый матч 5-го тура РПЛ откровенно разочаровал.
«Нормальные ожидания. Питер — что, неприкосновенный?» Лидер «Руки Вверх!»Сергей Жуков — о матче «Зенит» — ЦСКА
Звездный болельщик ЦСКА, певец Сергей Жуков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 5-го тура РПЛ, в котором армейцы будут отстаивать свое лидерство в таблице в гостях у действующего чемпиона страны.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика