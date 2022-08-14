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Быки избежали прожарки. «Динамо» разошлось с «Краснодаром» нулевой ничьей

Матч изобиловал нервозными моментами. Часто на первую роль выходил судья Карасев. Но в Петровском парке в этот субботний вечер болельщик голов так и не увидел.
Быки избежали прожарки. «Динамо» разошлось с «Краснодаром» нулевой ничьей
14 августа 2022 08:28
автор: Николай Яременко
автор фото: ФК "Динамо"

И СЕЛЕБ С СЕЛЕБОМ ГОВОРИТ…

Стадион «Динамо» в дни матчей – хитросполетающийся клубок знаменитостей. Где ещё встретишь трехкратную олимпийскую чемпионку Аллу Шишкину, которая недавно закончила свою спортивную карьеру, подробно рассказывающую члену Центризбиркома Павлу Андрееву, как ведут на youtube шоу «Без воды». И в этот момент все собравшиеся узнают, что оказывается и членам ЦИК ничто спортивное не чуждо – Павел выигрывал в свое время Открытый чемпионат Белоруссии по фигурному катанию.

Рядом адвокат Александр Добровинский дает комментарий участнику «Квартета И» Камилю Ларину о том, почему Грулёв вдруг оказался на правом фланге.

А когда Сергей Чебан, бросая рассказывать тебе свежие байки про футбольных функционеров, хватает со стула пиджак и рывком бежит от стола к футбольному полю, хотя до стартового свистка остается еще почти час, и лишь бросает на бегу:

- Я разрешил одновременно и предматчевую разминку клубов, и сцену в центре поля (с концертом выступала Катя Асти) – пойду посмотрю, чем это закончится… - вот в такие моменты и понимаешь, что сегодня клубным футболом рулят люди, готовые постоянно креативить, искать что-то новое.

В прошлом сезоне мы не раз говорили, что «Динамо» задает тренды – и в том, как устраивает матч-дэй, и как работает с селебами, и как привлекает новую публику на трибуны. Сегодня ясно, что именно этот путь был правильным – иначе с чего именно по-динамовскому пути сейчас пошли ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и другие. Концерты перед каждым матчем – именно бело-голубые придумали, а потом это стало уже воспроизводиться футбольными начальниками на финалах и – далее везде.

Программка в стиле ретро – одна из фирменных фишек динамовцев, умело в последнее время играющихся со шрифтами и стилями. Правда, «Краснодара» в ретро-времена не существовало, но это разве важная деталь? Фото Николая Яременко
Фирменная примета динамовского меню – тонкий троллинг над соперником. В дни матчей со «Спартаком» здесь обязателен запеченный поросенок, перед играми с екатеринбуржцами кормят уральскими пельменями. К игре с «быками» запекли телячью ножку под перечным соусом. Фото Николая Яременко

НОЛЬ НОЛЬ И МНОГО ВАЛИДОЛА

На поле в жаркий субботний день шла яростная «заруба». Молодые «быки» вполне себе ничего смотрелись. И даже не скажешь, что они составили конкуренцию динамовцам – местами они их возили будь здоров. Правда, несмотря на позиционное преимущество гостей, больше острых моментов создали бело-голубые: блестяще смотрелся Федор Смолов, раз за разом убегавший от соперников, но бивший то мимо ворот, то в руки Матвею Сафонову.

Отлично смотрится Фернандес, выжигавший центр обороны начисто (вот этого точно динамовцам не хватало). Превосходное впечатление по первому тайму оставил Лука Гагнидзе – такое ощущение, что парень получает от футбола удовольствие ежесекундно, словно во двор с пацанами вышел погонять.

Сафонов несколько раз спас свою команду от гола, у Шунина таких эпизодов, наверное, не было – все-таки такая оборона у «Динамо» уже не проваливается. Хотя перед игрой со «Спартаком» динамовским болельщикам явно за результат должно быть тревожно.

Даже небо в Петровском парке в субботу весьма неоднозначно хмурилось. Фото Николая Яременко

Откровенно раздражались трибуны работой судейской бригады. Ауты, выдававшиеся местами рандомно, непоследовательные трактовки одних и тех же эпизодов. Эпизодов, впрочем, однозначно повлиявших на исход поединка, не было. А один раз, на 45-й минуте, Карасев себя, очевидно, сдержал. ВАРовские помощники подсказал ему по поводу прямой красной карточки у «Динамо». Карасев решил посмотреть на мониторе сам. Автору этих строк, находившемуся метрах в 15 от арбитра, пришлось прокричать: «Серега, суди по совести!» Арбитр машинально оторвал взгляд от монитора, никого не увидел, но совесть, должно быть, услышал. Полез не в карман шорт, где лежат красные, а в нагрудный – там желтая.

Так я спас для «Динамо» второй тайм.

ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ С «ДИНАМО»?

Болельщикам, привыкшим к искрометной игре динамовской молодежи при Сандро Шварце, происходящее не нравится. «Химии» в отношениях с тренером Славишей Йокановичем точно еще не случилось. Да и откуда было ей взяться за месяц? За пять туров-то всего… Но горячие головы утверждают, что нет у бело-голубых вообще игры, не видно рисунка, не очень понятно, какую игру вообще тренер хочет выстроить.

Не выступая в роли адвоката тренера, попытаемся обозначить то, что видим.

Славиша приехал в Москву и ужаснулся. Особенно тому, что увидел в обороне. В итоге начал спасать хотя бы защитные редуты. С учетом нового «нуля» в графе «пропущено» пока идет в графике.

Высокий прессинг давно и начисто отброшен. Игра первым номером – скорее всего, тоже. По крайней мере, не просматривается. Зато акцент на скоростные контратаки. В субботу они удавались. Не было голов. Но мысль кое-где уже была.

источник: «Советский спорт»
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