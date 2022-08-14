В «Спартак» верят даже без Мозеса. Укрепят ли москвичи свое лидерство?

«Спартак» Гильермо Абаскаля неожиданно для многих забрался на первое место после четырех туров, которое он делит с ЦСКА (по 10 очков). Однако далеко не все специалисты спешат разделять восторженные отзывы по игре красно-белых. Достаточно посмотреть на уровень соперников москвичей, чтобы понять: время для выводов еще не пришло.

Разве что победа в Краснодаре с крупным счетом 4:1 могла бы идти в зачет испанскому тренеру, если не знать всех подробностей. А они таковы, что добыты три очка не без помощи судьи Кирилла Левникова, который грубо ошибся в сторону москвичей при счете 0:0. Не удалил, когда надо было, спартаковца, а следом указал путь в раздевалку игроку хозяев. Это постфактум признала ЭСК РФС.

Уверенные выигрыши у «Оренбурга» и «Урала» таковыми для красно-белых должны быть по определению. Просто в последние годы популярная команда приучила к своим невынужденным поражениям всем подряд. Игра с «Сочи» в этом плане, пожалуй, станет первой хорошей проверкой для нового тренерского штаба. И лакмусовой бумажкой. Посмотрим, чего стоит «Спартак» без своего лучшего игрока Виктора Мозеса.

ФК "Спартак"

Полузащитник сломался в предыдущем туре, и это огромная потеря для москвичей. Мозес выбыл на полгода, потребуется операция. Абаскаль строил через него игру в центре, переведя с фланга, где его использовали предшественники. Получалось здорово, как будет без него — загадка.

Тем не менее «Спартак» видят фаворитом поединка. Эксперты букмекерской компании Тенниси советуют ставить на победу хозяев с коэффициентом 1,94. Сочинцы котируются за 3,88. Даже многовато для третьей команды лиги. Провалили южане пока только один матч — в Москве с ЦСКА (0:3). Но там, во-первых, хороши были армейцы, во-вторых, красно-синие имели дополнительную мотивацию в лице экс-тренера «Сочи» Владимира Федотова. Три других матча предстоящий соперник спартаковцев выиграл, так что в Тушине хозяев ждет непростая встреча.

ФК "Спартак"

И, скорее всего, игра будет результативная. У «Спартака» в отличной форме на старте сезона Квинси Промес, который наконец-то порешал проблемы со своим уголовным делом. Оно отнимало кучу нервов у голландца, сейчас он летает словно на крыльях.

Хорош в подыгрыше Александр Соболев, все чаще заявляет о себе Николай Игнатов. У сочинцев в последнем матче дублем отметился нестареющий ветеран Кристиан Нобоа. Мастеров на поле будет достаточно, так что поставить на тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,70 вполне можно рискнуть.

ФК "Спартак"

При Абаскале голы спартаковцам даются легко. Даже не припомнишь, когда такое было. Конечно, не исключены перепады, испанец только начал строить свою игровую модель с ромбом в центре поля. Однако мало верится, что «Сочи» станет первым клубом, который уйдет сухим после поединка с красно-белыми. Тем более что играть им в гостях.