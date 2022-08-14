Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В «Спартак» верят даже без Мозеса. Укрепят ли москвичи свое лидерство?

Сегодня красно-белые примут «Сочи» (20:00).
В «Спартак» верят даже без Мозеса. Укрепят ли москвичи свое лидерство?
14 августа 2022 09:53
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК "Спартак"

«Спартак» Гильермо Абаскаля неожиданно для многих забрался на первое место после четырех туров, которое он делит с ЦСКА (по 10 очков). Однако далеко не все специалисты спешат разделять восторженные отзывы по игре красно-белых. Достаточно посмотреть на уровень соперников москвичей, чтобы понять: время для выводов еще не пришло.

Разве что победа в Краснодаре с крупным счетом 4:1 могла бы идти в зачет испанскому тренеру, если не знать всех подробностей. А они таковы, что добыты три очка не без помощи судьи Кирилла Левникова, который грубо ошибся в сторону москвичей при счете 0:0. Не удалил, когда надо было, спартаковца, а следом указал путь в раздевалку игроку хозяев. Это постфактум признала ЭСК РФС.

Уверенные выигрыши у «Оренбурга» и «Урала» таковыми для красно-белых должны быть по определению. Просто в последние годы популярная команда приучила к своим невынужденным поражениям всем подряд. Игра с «Сочи» в этом плане, пожалуй, станет первой хорошей проверкой для нового тренерского штаба. И лакмусовой бумажкой. Посмотрим, чего стоит «Спартак» без своего лучшего игрока Виктора Мозеса.

ФК "Спартак"

Полузащитник сломался в предыдущем туре, и это огромная потеря для москвичей. Мозес выбыл на полгода, потребуется операция. Абаскаль строил через него игру в центре, переведя с фланга, где его использовали предшественники. Получалось здорово, как будет без него — загадка.

Тем не менее «Спартак» видят фаворитом поединка. Эксперты букмекерской компании Тенниси советуют ставить на победу хозяев с коэффициентом 1,94. Сочинцы котируются за 3,88. Даже многовато для третьей команды лиги. Провалили южане пока только один матч — в Москве с ЦСКА (0:3). Но там, во-первых, хороши были армейцы, во-вторых, красно-синие имели дополнительную мотивацию в лице экс-тренера «Сочи» Владимира Федотова. Три других матча предстоящий соперник спартаковцев выиграл, так что в Тушине хозяев ждет непростая встреча.

ФК "Спартак"

И, скорее всего, игра будет результативная. У «Спартака» в отличной форме на старте сезона Квинси Промес, который наконец-то порешал проблемы со своим уголовным делом. Оно отнимало кучу нервов у голландца, сейчас он летает словно на крыльях.

Хорош в подыгрыше Александр Соболев, все чаще заявляет о себе Николай Игнатов. У сочинцев в последнем матче дублем отметился нестареющий ветеран Кристиан Нобоа. Мастеров на поле будет достаточно, так что поставить на тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,70 вполне можно рискнуть.

ФК "Спартак"

При Абаскале голы спартаковцам даются легко. Даже не припомнишь, когда такое было. Конечно, не исключены перепады, испанец только начал строить свою игровую модель с ромбом в центре поля. Однако мало верится, что «Сочи» станет первым клубом, который уйдет сухим после поединка с красно-белыми. Тем более что играть им в гостях.

Тех, кто в новый «Спартак» поверил окончательно, может заинтересовать ставка на сухую победу москвичей. А что, играть так по-крупному, по-спартаковски! Зато можно выиграть с «крупным счетом» за 3,64.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Алексей Сафонов: «Спартак» выиграет у «Сочи», «Ростов» - в Нижнем, а «Ахмат» - в Химках
Алексей Сафонов: «Спартак» выиграет у «Сочи», «Ростов» - в Нижнем, а «Ахмат» - в Химках
Сегодня в 5-м туре Российской премьер-лиги пройдут четыре матча. Наш постоянный эксперт, футбольный агент Алексей Сафонов дает прогноз на эти игры.
14.08.2022 09:59
Футбол
автор: Юрий Волохов
Лондонское дерби. Воспрянет ли «Челси»? Продолжат ли погоню за титулом «шпоры»?
Лондонское дерби. Воспрянет ли «Челси»? Продолжат ли погоню за титулом «шпоры»?
Первый тур чемпионата Англии-2022/23 не включал в себя по-настоящему принципиального матча, зато уже во втором уик-энде мы станем свидетелями лондонского дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом». Ваш вечер не будет томным 14 августа в 18:30. Мы собрали все самые важные и актуальные данные для просмотра этого матча.
14.08.2022 09:54
Футбол
автор: Никита Шмытов
В «Спартак» верят даже без Мозеса. Укрепят ли москвичи свое лидерство?
В «Спартак» верят даже без Мозеса. Укрепят ли москвичи свое лидерство?
Сегодня красно-белые примут «Сочи» (20:00).
14.08.2022 09:53
Футбол
автор: Сергей Иванов
Быки избежали прожарки. «Динамо» разошлось с «Краснодаром» нулевой ничьей
Быки избежали прожарки. «Динамо» разошлось с «Краснодаром» нулевой ничьей
Матч изобиловал нервозными моментами. Часто на первую роль выходил судья Карасев. Но в Петровском парке в этот субботний вечер болельщик голов так и не увидел.
14.08.2022 08:28
Футбол
автор: Николай Яременко
Результативность РПЛ пошла на убыль. «Динамо» и «Краснодар» голов не забили
Результативность РПЛ пошла на убыль. «Динамо» и «Краснодар» голов не забили
«Краснодар» возвращает свою игру, «Динамо» меняет лицо, но пока эффективности не хватает ни тем, ни другим.
13.08.2022 22:34
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Не надо смотреть на счет – «Зенит» на голову выше ЦСКА
Дмитрий Селюк: Не надо смотреть на счет – «Зенит» на голову выше ЦСКА
«Зенит» обыграл в центральном матче 5-го тура ЦСКА со счетом 2:1. Наш эксперт Дмитрий Селюк считает, что ЦСКА значительно уступает в классе питерскому клубу.
13.08.2022 20:26
Футбол
автор: Юрий Волохов
Победный выстрел дебютанта Мантуана. Гол новичка «Зенита» позволил хозяевам дожать ЦСКА
Победный выстрел дебютанта Мантуана. Гол новичка «Зенита» позволил хозяевам дожать ЦСКА
Центральный матч 5-го тура в Санкт-Петербурге разбился на две полярных части. Первый тайм напомнил роковой стык в Сплите, где хорваты на выпускали нашу сборную из штрафной. После перерыва армейцы наладили контригру, сравняли счет. И могли рассчитывать на большее, чем ничья. Но судьи не засчитали гол ЦСКА. А в самой концовке победную точку поставил дебютант Мантуан.
13.08.2022 19:22
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Три пенальти, реализован один. «Локомотив» спас ничью в матче с «Крыльями Советов»
Три пенальти, реализован один. «Локомотив» спас ничью в матче с «Крыльями Советов»
Ломаев и Худяков взяли по пенальти и отразили массу опасных ударов, но все же по разу пропустили – Глушаков забил головой в упор, а Миранчук под занавес матча реализовал 11-метровый.
13.08.2022 17:07
Футбол
автор: Артем Зибрак
Шахматная партия двух тактических гиков. Анонс матча «Челси» - «Тоттенхэм»
Шахматная партия двух тактических гиков. Анонс матча «Челси» - «Тоттенхэм»
Во втором туре АПЛ нас ждет одно из принципиальнейших лондонских дерби.
13.08.2022 17:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
Французы решили, что с Месси хватит. Лео впервые за 17 лет не включен в список номинантов на ЗМ
Французы решили, что с Месси хватит. Лео впервые за 17 лет не включен в список номинантов на ЗМ
Звездный футболист выигрывал эту награду 7 раз.
13.08.2022 11:47
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Сафонов — молодец, остальным — тройка! Как «Динамо» и «Краснодар» разочаровали московскую публику
В заключительном субботнем матче 5-го тура РПЛ бело-голубые не смогли дома переиграть «быков» (0:0).
«Я бы засчитал второй гол армейцев». Хусаинов — о судействе матча «Зенит» — ЦСКА
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал «Плеймейкеру» по горячим следам спорные эпизоды из матча 5-го тура РПЛ «Зенит» - ЦСКА (2:1).
За «Зенит» сыграли и ВАР, и Кукуян. Как бразильцы и судьи не дали ЦСКА набрать очки в Санкт-Петербурге
В центральном матче стартового отрезка РПЛ чемпион страны в тяжелой борьбе вырвал три очка у армейцев (2:1).
«Три очка после пяти туров — не повод для отставки Циннбауэра». Леонченко — о провальном старте «Локомотива»
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко после ничьей с «Крыльями Советов» в 5-м туре РПЛ (1:1) рассказал о ситуации в столичном клубе.
Пробил пенальти в небо и рассмеялся. Как выявлять договорные матчи
11-метровые летят в небо, судьи удаляют игроков с поля ни за что, коэффициенты букмекеров сходят с ума. «Плеймейкер» рассказывает о признаках футбольных договорняков.
«Даже без Клаудиньо и Кузяева чемпионы забьют армейцам три мяча». Прогноз Ловчева на матч «Зенит» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев по просьбе «Плеймейкера» оценил шансы соперников по центральному противостоянию 5-го туре РПЛ (13 августа, 17:00).
«Москвичи сыграннее и мастеровитее, поэтому победят 2:1». Ловчев — о матче «Динамо» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на один из главных матчей 5-го тура РПЛ (13 августа, 20:00).
Скандал в Южной Дакоте! Как американец Моури сорвал бой с россиянином Молдавским после тычка в глаз
Турнир Bellator 284 получился богатым на события, одним из которых стал незавершенный поединок Валентина Молдавского и Стива Моури.
Вера не устоит против Доминатора. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 41
В ночь на 14 августа в Сан-Диего состоится очередной турнир UFC, в главном бою которого сойдутся представители легчайшего дивизиона Марлон Вера и Доминик Крус. «Плеймейкер» оценивает шансы участников этого и других поединков вечера.
«Факел» потух, «Урал» набрал первое очко после отставки Шалимова. Как 18 тысяч зрителей увидели нули в Воронеже
Стартовый матч 5-го тура РПЛ откровенно разочаровал.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика