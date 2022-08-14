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Лондонское дерби. Воспрянет ли «Челси»? Продолжат ли погоню за титулом «шпоры»?

Первый тур чемпионата Англии-2022/23 не включал в себя по-настоящему принципиального матча, зато уже во втором уик-энде мы станем свидетелями лондонского дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом». Ваш вечер не будет томным 14 августа в 18:30. Мы собрали все самые важные и актуальные данные для просмотра этого матча.
Лондонское дерби. Воспрянет ли «Челси»? Продолжат ли погоню за титулом «шпоры»?
14 августа 2022 09:54
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Челси"

Последние результаты

«Челси» провёл достаточно неоднозначную предсезонную подготовку, в которой мировой гранд успел проиграть «Шарлотту» (1:2) и «Арсеналу» (0:4). После разгрома от «канониров» Томас Тухель сорвался на пресс-конференции и высказался крайне недовольно о слабой работы селекции, которая не предоставляет немцу новых игроков. После этого руководство удовлетворило просьбы Тухеля, но судя по первому матчу АПЛ, это не сильно помогло. «Челси» набрал три очка против «Эвертона», но гораздо важнее, как именно это было сделано. Слабая игра, один забитый мяч с пенальти (на девятой добавленной минуте тайма) и много вопросов о будущем.

ФК "Челси"

«Тоттенхэм» провел перед сезоном четыре товарищеских матча, в которых было лишь одно поражение против «Ромы» (0:1). Впрочем, это никак не помешало в первом матче АПЛ, в котором «шпоры» после пропущенного гола смогли ответить четырьмя, благодаря чему победили «Саутгемптон» и промежуточно возглавили таблицу. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

Ориентировочные составы

Как мы и сказали, «Челси» пополнили несколько футболистов, но не обошлось и без потерь. Клуб попрощался с Тимо Вернером, а в предстоящем матче будет отсутствовать Алонсо, который хоть и пока числится в команде, но завершает свой переход в «Барселону». Также не примет участия Матео Ковачич, восстанавливающийся от травмы. Все остальные футболисты в полной готовности.

Предположительный состав «Челси»:

Советский спорт

У Антонио Конте подбор игроков ничуть не хуже, чем у Тухеля. Во втором туре за «Тоттенхэм» может сыграть отбывший дисквалификацию Ришарлисон, а также новичок и любимчик тренера Иван Перишич, но, скорее всего, Конте не рискнет бросать их в бой против такого статусного соперника и предпочтет более стабильный состав.

Предположительный состав «Тоттенхэма»:

Советский спорт

Статистика и факты

За последние десять очных матчей «Тоттенхэм» ни разу не побеждал. Восемь побед за «Челси», еще два раза соперники расходились ничьей.

Общий счёт в последних десяти очных матчах поражает - 16:2 в пользу «Челси».

Встречу обслужит арбитр Энтони Тэйлор, который не слишком любит влезать в игру. За последние десять игр он назначил всего два пенальти и показал одну красную карточку

ФК "Челси"

Чего ждать?

«Тоттенхэм» - максимально удобный соперник для «Челси», но эта тенденция может прекратить свое существование 14 августа. Трудно поверить, что Кейн, Сон, Перишич и другие звёзды «ТТХ» вновь не смогут поразить ворота хозяев поля. В центре защиты «синих» ещё нет сыгранности, да и 38-летний Тиаго Силва не вселяет доверия. Антонио Конте в этом сезоне претендует на самые высокие места, и, чтобы это доказать, нужно обязательно отбирать очки у Тухеля. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно по ссылке.

источник: «Советский спорт»
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