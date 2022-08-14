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Что происходит с «МЮ»?

В первом туре чемпионата Англии-2022/23 на фоне скандалов с уходом Криштиану Роналду, неразберихи с травмами и другими сопутствующими проблемами «Манчестер Юнайтед» провел крайне невразумительный матч против «Брайтона», в результате которого «красные» потерпели поражение со счетом 1:2.
Что происходит с «МЮ»?
14 августа 2022 17:10
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Несмотря на это, болельщики даже после этого выразили поддержку Эрику тен Хагу, в частности за смелость в решении посадить на скамейку запасных CR7. Однако, как оказалось, тот матч был лишь началом ужаса и после второго тура к главному тренеру появилось куда больше вопросов.

«Брайтон» - крепкий орешек, который еще в прошлом сезоне показывал свою состоятельность против топ-команд АПЛ, но во втором туре «МЮ» приехал к «Брентфорду», занявшему место из нижней части таблицы в сезоне-2021/22. Болельщики, эксперты и даже букмекеры ожидали от «Юнайтед» уверенную победу, но уже в первые 18 минут стало ясно, что очередное возрождение некогда великого клуба придется отложить. За это время «Брентфорд» дважды наказал Де Хеа, а после этого не остановился и на заперся в защите, а продолжил увеличивать преимущество, в результате чего к 35-й минуте на табло светились максимально неожиданные 4:0. В перерыве тен Хаг попробовал перевернуть встречу тройной заменой, но всё было тщетно. Можно бесконечно долго рассуждать о несправедливости подобного счета, так как «МЮ» создавал не намного меньше голевых моментов, а «Брентфорду» просто чуть больше везло, но в историю впишется только результат матча и никто не будет помнить его контекст.

Минувшее поражение «Брентфорду» - большой, но уже привычный позор для «МЮ», но есть другие угнетающие факты, которые поражают.

До субботы в последний раз «МЮ» проигрывал «Брентфорду» в 1938 году.

Стартовый состав «дьяволов» оценивался в 500 млн евро, состав «Брентфорда» - 65 млн евро.

Суммарно победившая команда пробежала 109.4 км, а проигравшая - 95.6 км. Огромная пропасть,

А теперь о страшном. Данный матч стал седьмым, когда защита «МЮ» пропускала четыре или более голов, если брать статистику прошлого и текущего сезона. А при Алексе Фергюсоне таких игр было всего три, но не за один год, а за 21, то есть за 810 игр АПЛ.

«Брентфорд» - третья команда в истории, которой удалось забить четыре гола «Манчестеру» в одном тайме. Первой была «Тоттенхэм» (в 2020 году), а второй «Ливерпуль» (в 2021 году)

Тен Хаг - первый тренер «МЮ» с 1921 году, который проиграл два первых матча во главе команды.

В последних десяти матчах АПЛ «МЮ» набрал семь очков. Меньше только у двух команд лиги.

Для «МЮ» это поражение стало седьмым подряд в гостях. В последний раз подобное было в 1936 году. Разница голов поражает еще сильнее: 2:21.

источник: «Советский спорт»
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Что происходит с «МЮ»?
Что происходит с «МЮ»?
В первом туре чемпионата Англии-2022/23 на фоне скандалов с уходом Криштиану Роналду, неразберихи с травмами и другими сопутствующими проблемами «Манчестер Юнайтед» провел крайне невразумительный матч против «Брайтона», в результате которого «красные» потерпели поражение со счетом 1:2.
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