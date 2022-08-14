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«Барса» не может, судья не поможет

Новый сезон Ла Лиги стартовал. Главной афишей этого уик-энда был, конечно, матч «Барселона» - «Райо Вальекано». 
«Барса» не может, судья не поможет
14 августа 2022 19:26
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК "Барселона"

Каталонский гранд, которого изрядно поштормило в это трансферное окно, изловчился и все же сделал невозможное. Хитрый Лапорта подергал за ниточки и успел-таки аккурат перед игрой зарегистрировать почти всех своих «золотых» новичков. В заявку на первую игру сезона все-таки попали Роберт Левандовски, Франк Кессье, Рафинья и Андреас Кристенсен. А вот француз Жюль Кунде, за которого «Барса» этим летом жестко поборолась с «Челси», пока вне игры.

И несмотря на внушительные имена в стартовом составе и стоимость всех его игроков в совокупности, «Барселона» неудачно начала сезон с ничьей на своем домашнем стадионе. Не помог даже Левандовски, которому эксперты уже прочат звание лучшего бомбардира Ла Лиги-2022/23. Заслуженного поляка во втором тайме закрыла другая легенда - Радамель Фалькао, параллельно посадив долгожителя «сине-гранатовых» - Бускетса - на «красную». А ведь колумбийца даже в стартовой заявке у «Райо Вальекано» не было.

И пусть все сочувствующие каталонском клубу и дальше успокаивают себя убеждением, что мадридские «пчелы» - очень неудобный соперник для «Барселоны». Что не просто так в последние три встречи «сине-гранатовые» не забили ни одного гола в ворота «Райо Вальекано». И обзывают плохими словами главного судью этого матча, обвиняя в продажности. С таким составом, ради которого президент «Барселоны» устраивал трансферную турбулентность, как Леонид Слуцкий этим летом в первой лиге, надо только побеждать.

Специалисты по примере перед стартом нового сезона уже распределили первые три места: «Барселона», «Реал Мадрид», «Атлетико Мадрид». Но судя по всему, пространство для сюрпризов остается. По «Барсе» уж так точно. Согласно недавно опубликованной статистике, у Хави пока самый низкий процент побед среди коучей клуба за последние 20 лет - 52,6%. Для сравнения, у Кумана, например - 59,7%, у Кике Сетьена - 64%, а у Гвардиолы было 72,5%. Но дадим время великой команде, чтобы еще попытаться красиво вкатиться в очередной сезон, несмотря на несыгранность новичков и несмотря на тренера, который ищет себя. Однако пока на безусловного фаворита Ла Лиги этого сезона «Барселона» не тянет.

источник: «Советский спорт»
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