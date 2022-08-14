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Что не так с московским «Динамо»?

Команда, которая влюбила в свою игру многих, команда, которая своими шоу на домашнем стадионе задает тренды всему русскому футболу, в этом сезоне не проиграла еще ни одного матча. Но игра в целом выглядит не слишком убедительной.
Что не так с московским «Динамо»?
14 августа 2022 20:23
автор: Ярослав Николаев
автор фото: ФК "Динамо"

Очень многие блогеры и журналисты (хотя разницу провести между ними все сложнее) пытаются объяснить происходящее. Пользователь Igor, скрывший более детальную инфу о себе, опубликовал в телеграме любопытный разбор.

«1. Йоканович принял решение в связи с очевидными проблемами в защите строить игру «от печки» и налаживать оборонительные действия. В итоге пока получается, пропускаем мало, обороняемся в среднем блоке довольно неплохо, есть подстраховка и игроки грамотно занимают позицию, вовремя идут в отбор.

2. Очень хорошо вторую игру смотрится Фернандес. Уже и гол важный успел забить и не по годам зрело, качественно играет в центре защиты, пока очень приятное впечатление. Если подъедет так ожидаемый всеми Монтес, то смею предположить сможем претендовать на лучшую защиту в лиге, если брать центр защиты - однозначно первыми в РФПЛ. По краям есть вопрос к ПЗ, Паршивлюк хорош в защите, но слабо помогает при подключении в атаку.

3. В атаке команда собирается играть на контратаках, по крайней мере в первой трети сезона, видно что после отбора в центре поля игроки сразу пытаются искать разрезающими передачами вперёд партнёров, пока получается только фрагментами, но выводы делать рано. И на это две основные причины, пока очень тяжеловато выглядят наши края, это Макаров, Лесовой, Грулев (когда играет на краю). Ребята судя по всему только привыкают к новому стилю после прессинга Шварца. И второй момент центр поля - нет сейчас игрока у нас под нападающим. Моро, Фомин, Гагнидзе это игроки опорной зоны или центра, но им тяжело играть под нападающими, нет большого опыта.

4. Позиция и игра Захи. Вот как раз кого можно пробовать в позиции под нападающим, так как все необходимые качества у Арсена есть и потенциально он может стать нашим новым Вальбуеной или Огненом Клроманом (олды поймут). И очевидно, что играя на краю Заха теряется и чувствует себя некомфортно.

5. Если тренер не задействует Арсена под нападающим, то после подписания мексиканца самым важной позицией для усиления у нас как раз должен стать - игрок под нападающим. Но! С учетом подписания Карцева, центр поля у нас уже насыщен - Заха, Фома, Моро (если не уедет), Гагнидзе. 5 человек сюда - будет перебор, поэтому при варианте, что Моро остается, нужно смело двигать Арсена на эту позицию.

6. Судя по всему Тюкавина тренер решил воспитывать и именно этим могу объяснить не выход его на замену минуте на 70-75 сегодня, по такой игре когда как раз остались силы на проведения атак в последней четверти матча нам жутко не хватало Тюки в лучшей своей форме, который мог бы открыться под разрезающую передачу, убежать за спины поднаевшихся центральных защитников быков и забить столь нужный гол. Судя по всему, слабая игра Тюки в предыдущих матчах побудила тренерский штаб поиграть в воспитателей. Эффект увидим уже в ближайших матчах.

7. Сегодня почитал много комментариев соратников, котооые на эмоциях уже хэйтят Йокановича. Парни, давайте подходить трезво к ситуации. Славиша не обещал вам владение 70 на 30 и прессинг с первых минут, у него своё видение игры. Сначала он поставит игру в защите, далее скорее всего будет работать с командой над выходом в атаку после отбора и когда это начнёт получаться, тогда уже ребята будут осваивать позиционное нападение, который Славиша исповедует, и в том же «Фулхэме» команда отлично владела позиционной атакой. Дайте немного время, поддержите брата серба, который ввязался в эту авантюру с переездом в РПЛ в такой ситуации. У нас пока 2 победы и три ничьи, это нормально, учитывая, что мы сыграли с крепким «Ростовом», «Краснодаром» и такими неудобными для нас «Крыльями».

8. Матч со «Спартаком». Лично я чуда не жду и на матч с мясом не закладываюсь, потому что, во-первых, они сейчас объективно сильнее, а комплектование нашей команды, дай бог, завершится к «Спартаку». Ничья будет неплохим результатом, победа будет успехом в текущих реалиях. Ключевой отрезок как раз будет после «Спартака», игры с «Пари НН», «Уралом» и «Сочи», и вот тут нужны 9 очков из 9 перед матчем с «Зенитом».

источник: «Советский спорт»
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