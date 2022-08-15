Алексей Сафонов: ЦСКА разочаровал? Совершенно нет, во втором тайме на равных играл с «Зенитом»

- Матч в Питере показал, что ЦСКА пока не может бороться с «Зенитом» на равных. Игра армейцев вас разочаровала?

- Совершенно нет: первый тайм не удался, но во втором ЦСКА выглядел ничуть не хуже. И со вторым голом, который был отменен, мне не все понятно в плане трактовки. «Крылья» забили «Локомотиву» гол один в один, его засчитали, а гол армейцев – нет. В одном случае судьи трактуют пассивное положение «вне игры», в другом – активное. Почему такие разные трактовки?

- Вчера в передаче «После футбола» поздно вечером разобрали этот момент. В момент передачи убегающий Карраскаль находился в офсайде.

- Все равно, это не умаляет заслуг ЦСКА. Даже сотрудник «Зенита» Радимов сказал, что наиболее справедливым результатом была бы ничья.

- Итожим: ЦСКА вас не разочаровал? Потому что были мнения, что, не надо смотреть на счет, «Зенит» выше на голову.

- Во втором тайме ЦСКА полностью развернул игру. Конечно, отсутствие Клаудиньо сказалось, он почти полкоманды. И хочу снять шляпу перед новичком «Зенита» Мантуаном – прекрасное индивидуальное мастерство показал в моменте с голом, отличный завершающий удар. А то слышны разговоры: не нужны иностранцы, пусть россияне играют. Смотря, какие иностранцы.

- Итак, ЦСКА – один из фаворитов?

- Скажу так: ЦСКА будет бороться за медали. За какие? Давайте, не будем забегать вперед.

- Что с «Динамо»? Прошлогодней феерии не видно.

- Давайте начнем с того, что «Динамо» пока не проиграло ни одного матча. Команда играет прагматично, похоже, новый тренер приверженец такого футбола. Играет по схеме с одним нападающим. Думаю, в последних двух домашних матчах с «Ростовом» и «Краснодаром» «Динамо» не потеряло четыре очка, а набрало два. Очень важный матч будет в следующем туре со «Спартаком». Такая лакмусовая бумажка.

- Мы перед туром разговаривали с вами, вы сказали, что игра «Ростова» вам нравится больше всех. И вот «Ростов» выдал шоу в Нижнем.

- Сыграл по старой бразильской поговорке: вы забьете, сколько сможете, а мы - сколько захотим. Видно, что футболисты играют в охотку, в команде хорошая атмосфера. После очередного гола Глебов Карпина на руки поднял. Даже этот эпизод говорит о многом.

А ведь у «Ростова» большие трудности с логистикой – на выездные матчи приходится добираться либо на поезде, либо через Ставрополь. И обратно тоже. На игре это никак не отражается, никто не ноет, выходят и дают результат.

- В «Химках» тренер сменился, и вот - поражение дома.

- Я вам говорил перед туром в прогнозе, что все эти изменения в «Химках» пока не пользу команде не пойдут. Пришли люди из пляжного футбола, команда пока их не поняла. «Ахмат» был на голову сильнее, счет по игре.

- Матч явных аутсайдеров в Оренбурге привлек повышенное внимание. Болельщиков «Торпедо» в стране немало. Но легендарный клуб опять разочаровал.

- «Оренбургу» надо брать свои очки в матчах с конкурентами – с «Торпедо», «Уралом». Нет задачи -обыгрывать ЦСКА или «Спартак». Задача – не вылететь.

«Торпедо» - чужое на этом празднике. О чем мы уже говорили ранее. «Торпедо» даже немного жаль, впечатление, что постоянно кто-то обижает этот дом престарелых. Вот и в Оренбурге обидели. У «Торпедо», случаем, спонсор не пенсионный фонд?

- «Спартак» все больше радует своих болельщиков.

- В отличной физической форме «Спартак» находится. Хотя в первом тайме «Сочи» выглядел прилично. Но второй тайм полностью за «Спартаком». Когда команда так играет и при этом еще набирает очки, футболистов это раскрепощает.

Промес забил уже 6 мячей, столько он забил за весь прошлый сезон. Писали, он ресторан открыл в Москве, теперь там каждый его гол вся команда будет отмечать. Теперь на него будут играть, чтоб побольше забивал и проставлялся в своем ресторане.