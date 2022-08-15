Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Алексей Сафонов: ЦСКА разочаровал? Совершенно нет, во втором тайме на равных играл с «Зенитом»

Вчера завершился 5-й тур Российской премьер-лиги. Наш постоянный эксперт, футбольный агент Алексей Сафонов подводит основные итоги тура.
Алексей Сафонов: ЦСКА разочаровал? Совершенно нет, во втором тайме на равных играл с «Зенитом»
15 августа 2022 15:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: А. Аксенова / ПФК ЦСКА

- Матч в Питере показал, что ЦСКА пока не может бороться с «Зенитом» на равных. Игра армейцев вас разочаровала?
- Совершенно нет: первый тайм не удался, но во втором ЦСКА выглядел ничуть не хуже. И со вторым голом, который был отменен, мне не все понятно в плане трактовки. «Крылья» забили «Локомотиву» гол один в один, его засчитали, а гол армейцев – нет. В одном случае судьи трактуют пассивное положение «вне игры», в другом – активное. Почему такие разные трактовки?

- Вчера в передаче «После футбола» поздно вечером разобрали этот момент. В момент передачи убегающий Карраскаль находился в офсайде.
- Все равно, это не умаляет заслуг ЦСКА. Даже сотрудник «Зенита» Радимов сказал, что наиболее справедливым результатом была бы ничья.

- Итожим: ЦСКА вас не разочаровал? Потому что были мнения, что, не надо смотреть на счет, «Зенит» выше на голову.
- Во втором тайме ЦСКА полностью развернул игру. Конечно, отсутствие Клаудиньо сказалось, он почти полкоманды. И хочу снять шляпу перед новичком «Зенита» Мантуаном – прекрасное индивидуальное мастерство показал в моменте с голом, отличный завершающий удар. А то слышны разговоры: не нужны иностранцы, пусть россияне играют. Смотря, какие иностранцы.

- Итак, ЦСКА – один из фаворитов?
- Скажу так: ЦСКА будет бороться за медали. За какие? Давайте, не будем забегать вперед.

- Что с «Динамо»? Прошлогодней феерии не видно.
- Давайте начнем с того, что «Динамо» пока не проиграло ни одного матча. Команда играет прагматично, похоже, новый тренер приверженец такого футбола. Играет по схеме с одним нападающим. Думаю, в последних двух домашних матчах с «Ростовом» и «Краснодаром» «Динамо» не потеряло четыре очка, а набрало два. Очень важный матч будет в следующем туре со «Спартаком». Такая лакмусовая бумажка.

- Мы перед туром разговаривали с вами, вы сказали, что игра «Ростова» вам нравится больше всех. И вот «Ростов» выдал шоу в Нижнем.
- Сыграл по старой бразильской поговорке: вы забьете, сколько сможете, а мы - сколько захотим. Видно, что футболисты играют в охотку, в команде хорошая атмосфера. После очередного гола Глебов Карпина на руки поднял. Даже этот эпизод говорит о многом.

А ведь у «Ростова» большие трудности с логистикой – на выездные матчи приходится добираться либо на поезде, либо через Ставрополь. И обратно тоже. На игре это никак не отражается, никто не ноет, выходят и дают результат.

- В «Химках» тренер сменился, и вот - поражение дома.
- Я вам говорил перед туром в прогнозе, что все эти изменения в «Химках» пока не пользу команде не пойдут. Пришли люди из пляжного футбола, команда пока их не поняла. «Ахмат» был на голову сильнее, счет по игре.

- Матч явных аутсайдеров в Оренбурге привлек повышенное внимание. Болельщиков «Торпедо» в стране немало. Но легендарный клуб опять разочаровал.
- «Оренбургу» надо брать свои очки в матчах с конкурентами – с «Торпедо», «Уралом». Нет задачи -обыгрывать ЦСКА или «Спартак». Задача – не вылететь.

«Торпедо» - чужое на этом празднике. О чем мы уже говорили ранее. «Торпедо» даже немного жаль, впечатление, что постоянно кто-то обижает этот дом престарелых. Вот и в Оренбурге обидели. У «Торпедо», случаем, спонсор не пенсионный фонд?

- «Спартак» все больше радует своих болельщиков.
- В отличной физической форме «Спартак» находится. Хотя в первом тайме «Сочи» выглядел прилично. Но второй тайм полностью за «Спартаком». Когда команда так играет и при этом еще набирает очки, футболистов это раскрепощает.

Промес забил уже 6 мячей, столько он забил за весь прошлый сезон. Писали, он ресторан открыл в Москве, теперь там каждый его гол вся команда будет отмечать. Теперь на него будут играть, чтоб побольше забивал и проставлялся в своем ресторане.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Абаскаль – король РПЛ, «Зениту» хватает включений и на короткие отрезки. Впечатления от пятого тура
Абаскаль – король РПЛ, «Зениту» хватает включений и на короткие отрезки. Впечатления от пятого тура
Чемпион стабильно побеждает дома, красно-белые грозят стать главной сенсацией сезона.
15.08.2022 15:25
Футбол
автор: Артем Зибрак
Алексей Сафонов: ЦСКА разочаровал? Совершенно нет, во втором тайме на равных играл с «Зенитом»
Алексей Сафонов: ЦСКА разочаровал? Совершенно нет, во втором тайме на равных играл с «Зенитом»
Вчера завершился 5-й тур Российской премьер-лиги. Наш постоянный эксперт, футбольный агент Алексей Сафонов подводит основные итоги тура.
15.08.2022 15:00
Футбол
автор: Юрий Волохов
Что не так с московским «Динамо»?
Что не так с московским «Динамо»?
Команда, которая влюбила в свою игру многих, команда, которая своими шоу на домашнем стадионе задает тренды всему русскому футболу, в этом сезоне не проиграла еще ни одного матча. Но игра в целом выглядит не слишком убедительной.
14.08.2022 20:23
Футбол
автор: Ярослав Николаев
«Барса» не может, судья не поможет
«Барса» не может, судья не поможет
Новый сезон Ла Лиги стартовал. Главной афишей этого уик-энда был, конечно, матч «Барселона» - «Райо Вальекано». 
14.08.2022 19:26
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Что происходит с «МЮ»?
Что происходит с «МЮ»?
В первом туре чемпионата Англии-2022/23 на фоне скандалов с уходом Криштиану Роналду, неразберихи с травмами и другими сопутствующими проблемами «Манчестер Юнайтед» провел крайне невразумительный матч против «Брайтона», в результате которого «красные» потерпели поражение со счетом 1:2.
14.08.2022 17:10
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дмитрий Селюк: Наконец-то закроют Нобоа и «Спартак» выиграет у «Сочи»
Дмитрий Селюк: Наконец-то закроют Нобоа и «Спартак» выиграет у «Сочи»
Сегодня четырьмя матчами завершается 5-й тур Российской премьер-лиги пройдут. Наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на эти игры.
14.08.2022 10:05
Футбол
автор: Юрий Волохов
Алексей Сафонов: «Спартак» выиграет у «Сочи», «Ростов» - в Нижнем, а «Ахмат» - в Химках
Алексей Сафонов: «Спартак» выиграет у «Сочи», «Ростов» - в Нижнем, а «Ахмат» - в Химках
Сегодня в 5-м туре Российской премьер-лиги пройдут четыре матча. Наш постоянный эксперт, футбольный агент Алексей Сафонов дает прогноз на эти игры.
14.08.2022 09:59
Футбол
автор: Юрий Волохов
Лондонское дерби. Воспрянет ли «Челси»? Продолжат ли погоню за титулом «шпоры»?
Лондонское дерби. Воспрянет ли «Челси»? Продолжат ли погоню за титулом «шпоры»?
Первый тур чемпионата Англии-2022/23 не включал в себя по-настоящему принципиального матча, зато уже во втором уик-энде мы станем свидетелями лондонского дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом». Ваш вечер не будет томным 14 августа в 18:30. Мы собрали все самые важные и актуальные данные для просмотра этого матча.
14.08.2022 09:54
Футбол
автор: Никита Шмытов
В «Спартак» верят даже без Мозеса. Укрепят ли москвичи свое лидерство?
В «Спартак» верят даже без Мозеса. Укрепят ли москвичи свое лидерство?
Сегодня красно-белые примут «Сочи» (20:00).
14.08.2022 09:53
Футбол
автор: Сергей Иванов
Быки избежали прожарки. «Динамо» разошлось с «Краснодаром» нулевой ничьей
Быки избежали прожарки. «Динамо» разошлось с «Краснодаром» нулевой ничьей
Матч изобиловал нервозными моментами. Часто на первую роль выходил судья Карасев. Но в Петровском парке в этот субботний вечер болельщик голов так и не увидел.
14.08.2022 08:28
Футбол
автор: Николай Яременко
«Как прекрасен этот мир, «Спартак», посмотри!» Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости - в картинках и видосиках.
«Абаскаль — это попадание в точку!» Кечинов — о доминировании «Спартака» на старте сезона
6-кратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» мнением о феноменальном старте команды в нынешнем сезоне (13 очков и единоличное лидерство после пяти туров РПЛ).
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 15.08.2022: на кону 4 050 000 рублей!
15 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Пусть Промес продолжает в том же духе, мы ему поможем!» Джикия — о разгроме «Сочи» и первом месте «Спартака»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Сочи» (3:0) рассказал о старте сезона и работе с Гильермо Абаскалем.
А ведь мог сидеть в тюрьме! Как дубль невероятного Промеса обеспечил «Спартаку» абсолютное лидерство в РПЛ
В заключительном матче 5-го тура РПЛ красно-белые в Москве разгромили сочинцев – 3:0.
А Карпин-то догнал «Зенит»! Как «Ростов» увез три очка из Нижнего Новгорода, пропустив три гола
В очередных матчах 5-го тура РПЛ ростовчане победили в гостях нижегородцев (4:3), а оренбуржцы взяли верх дома над торпедовцами (1:0). Команда Валерия Карпина возглавила таблицу вместе с «Зенитом».
«Разговоры о Юране работать не мешают». Николай Писарев — о своем дебюте в «Химках»
Новый главный тренер «Химок» Николай Писарев после матча 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:3) порассуждал об атакующем футболе и подключении вратаря к розыгрышу угловых.
Фокусник из Питера. Как Андрей Аршавин доказал, что и наш футболист может быть мировой звездой
Цикл материалов, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о самом успешном футболисте страны за этот период – герое бронзового Eвро-2008, обладателе Кубка УЕФА и легионере лондонского «Арсенала».
«Если бы гол ЦСКА не отменили, «Зенит» надломился бы». Деменко — о матче в Санкт-Петербурге
Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко признался «Плеймейкеру», что в этом сезоне ЦСКА навяжет питерцам борьбу за золото.
«Несмотря на травму Мозеса красно-белые победят 3:2». Прогноз Ловчева на матч «Спартак» — «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от одного из центральных матчей 5-го тура РПЛ (14 августа, 20:00).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика