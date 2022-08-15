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Абаскаль – король РПЛ, «Зениту» хватает включений и на короткие отрезки. Впечатления от пятого тура

Чемпион стабильно побеждает дома, красно-белые грозят стать главной сенсацией сезона.
Абаскаль – король РПЛ, «Зениту» хватает включений и на короткие отрезки. Впечатления от пятого тура
15 августа 2022 15:25
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Спартак»

ГОЛЕВАЯ ЭЙФОРИЯ ПРОШЛА

Аномальная результативность первых туров ожидаемо пошла на спад. Первая нулевая ничья была зафиксирована в предыдущие выходные, а в эти сразу две встречи завершились без голов: «Факел» - «Урал» и «Динамо» - «Краснодар».

Коллеги объясняют повышенную зрелищность чемпионата наличием ВАР, благодаря которому увеличилось количество пенальти. Некоторые из них выглядят очень легковесно, как тот, с которого «Ростов» открыл счет в Нижнем Новгороде. Контакт Мамаду Майга и Евгения Чернова пришлось рассматривать с лупой. Впрочем, и они не всегда помогают. Так, «Локомотив» и «Крылья Советов» в очной встрече не реализовали по одному 11-метровому.

Одни озаботились набором очков, у других спали эмоции, и вот мы вернулись к старой доброй премьер-лиги, половину матчей которой можно прописывать в качестве снотворного.

СУДЕЙСТВО В ПЕТЕРБУРГЕ СПРАВЕДЛИВОЕ, НО СКАНДАЛЬНОЕ

Более результативно съездить в Петербург мог бы ЦСКА, но один гол армейцев не был засчитан из-за офсайда у Хорхе Карраскаля, а другого не случилось, потому что арбитры в самой концовке не поставили пенальти после того, как Родригао в штрафной сыграл в ногу Игорю Дивееву.

После игры болельщики армейцев обрушились на судейскую бригаду Павла Кукуяна, одновременно отмечая, что команда не уступила чемпиону по игре. Не соглашусь с обоими посылами. Линии ВАР больше не чертит, но если отталкиваться от тех, что есть на газоне, колумбиец все же был ближе к воротам. Что до эпизода в штрафной, то оба защитника одновременно сыграли в мяч, после чего бразилец задел Дивеева. Вполне игровой момент, так что я на стороне арбитров где-то на 70 процентов, но соглашусь, что оба эпизода непростые.

Уверен, такой волны негатива не было бы, если б не тот факт, что оба решения оказались в пользу «Зенита». Слишком уж много питерского в российском футболе от президента РФС до единственного телевещателя. Неудивительно, что каждое решение в их пользу воспринимается негативно и видится частью заговора. Пока РПЛ будут называть «Газпром-лигой», отношение изменить не удастся.

АКИНФЕЕВУ НЕ ХВАТИЛО КОНЦЕНТРАЦИИ

Если же возвращаться к игре, то по сумме двух таймов «Зенит» с отрывом больше заслужил победу, чем ЦСКА – ничью. О чем говорить, если гости всего раз пробили в створ, а хозяева превзошли их по ударам 19-6?

Вообще в игре москвичи оставались только благодаря великолепной игре Игоря Акинфеева. Но и он не выдержал нагрузки, пропустив два дальних удара в заключительной трети обоих таймов. Справедливости ради, классных – Малком технично подсек мяч в угол над головой Ивана Сергеева, а дебютант Густано Мантуан забил рикошетом от дальней штанги.

И еще. Появление атакующей игры ЦСКА напрямую связано с выходом на поле во втором тайме Карраскаля. Без него на поле вообще была одна команда.

БРАЗИЛЬСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ ЧЕМПИОНА

Что до «Зенита», то в нынешнем сезоне он приучает нас к тому, что включается в игру только на определенные отрезки. Причем зачастую это происходит в первом тайме, пока свежесть и мотивация высоки. Так было в Химках (забили на 17-й минуте), с «Крыльями Советов» (3:0 к 31-й минуте) и в Грозном (доминировали, пока не остались в меньшинстве на 41-й минуте). Исключением стал лишь матч с «Локомотивом», где команда завелась в последние полчаса (и забили сразу пять мячей).

К этому надо привыкать и не делать далеко идущих выводов о том, что сине-бело-голубыми чуть ли не каждый способен играть на равных. Просто этих всплесков команде Сергея Семака обычно достаточно. Тем не менее, нельзя не признать, что латиноамериканский легион не слишком стремится играть через «не могу», так что на дистанции проблемы и правда могут возникнуть. УЖ больно мягкий характер у чемпиона. Оттого он на выезде еще и не побеждал.

АБАСКАЛЬ БОЛЬШЕ НЕ НОУНЕЙМ

Осечкой ЦСКА воспользовался «Спартак», одержавший третью разгромную победу в пяти матчах. Гильермо Абаскаль на данном отрезке заслужил звание короля премьер-лиги. Ему за пару месяцев чудесным образом удалось убедить футболистов в том, что его игровая философия им подходит и будет давать результат.

Как следствие, расцвели Квинси Промес (6 голов в 5 матчах – лучший бомбардир лиги), Александр Соболев (открылся в качестве ассистента – три результативные передачи, не меньше только у Даниила Уткина), Роман Зобнин, Виктор Мозес (до травмы), Михаил Игнатов, Кристофер Мартинс. Многие показывают если не лучший, то один из лучших футболов в карьере. И это не преувеличение.

Важно, что в нынешнем «Спартаке» никто не тянет одеяло на себя, даже выделяющийся техникой Промес. Все сочетают индивидуальные решения с комбинационной игрой, от которой получают заметное удовольствие. Мяч ходит быстро, под владеющего мячом всегда открываются пара-тройка партнеров. И вместе с тем все отрабатывают. Красно-белые выигрывают много единоборств и потому умудряются редко пропускать (3 гола – меньше только у «Зенита»). И это при том, что по именам (Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич) оборона не выглядит особо надежной.

Что до тренера, то его мастерство проявилось в матче с «Сочи». В первом тайме гости смотрелись лучше и предметнее, а во втором от их преимущества не осталось и следа. «Спартак» очень мощно стартовал во второй половине и не останавливался до финального свистка.

ШТРАФНЫЕ УТКИНА СТРАШНЕЕ ПЕНАЛЬТИ

Наконец забил с игры «Ростов», победивший в Нижнем Новгороде со счетом 4:3, причем сразу дважды. Впрочем, оба гола получились немного нелепыми. Дмитрий Полоз пробил прямо в Артура Нигматуллина, а тот вдруг взял да и выпустил мяч из рук, а Данил Глебов в подкате добил мяч в сетку, когда большинство игроков остановились, посчитав, что эпизод мгновением раньше тянул на пенальти.

Это не преуменьшает заслуг ростовчан. Просто констатирую факт – со стандартов команда Валерия Карпина по-прежнему опаснее. В этой игре тот же Дмитрий Полоз реализовал пенальти, а Даниил Уткин уложил мяч со штрафного. Этот гол, кстати, еще одно напоминание о слабой игре Нигматуллина – пропустил в свой угол, в котором стоял. Он дважды напортачил и в Химках, где команда сгорела 0:3. Может, пора попробовать Никиту Гойло?

МЫ ТЕРЯЕМ «ДИНАМО» ШВАРЦА

«Динамо» все дальше от образа самого себя при Сандро Шварце – команды, влюбившей в себя болельщиков и вернувших их на стадион. Если при немце бело-голубые пытались играть в современный агрессивный футбол с высоким прессингом, то со Славишей Йокановичем стали более осторожными. Однако ни результата, ни удовольствия такая игра не приносит.

Наполовину собранный из собственных воспитанников «Краснодар» в Москве доминировал во многих аспектах и был ближе к победе, хотя и у «быков» хватает проблем. В первую очередь, с доставкой мяча в штрафную. Олакунле Олусегун и Алексей Ионов умеют только быстро бегать, что трудно продемонстрировать в позиционных атаках, а Джон Кордоба скучает в одиночестве на острие.

Таким вот парадоксальным образом оба тренера Йоканович и Александр Сторожук прививают командам футбол, не подходящий под сильнейшие качества футболистов. Но россиянин хотя бы действует в канве клубной философии. Серб же просто удручает. Может, мы изменим мнение после следующего тура, когда динамовцы сразятся со «Спартаком»?

ПИСАРЕВ ПРИШЕЛ И ВЕРНУЛ САДЫГОВА

«Химкам» аукнулась несправедливая отставка Сергея Юрана. Они по делу проиграли дома «Ахмату», главный тренер которого Андрей Талалаев даже не мог помочь подопечным из-за удаления в предыдущем туре.

Особенно обидно за Николая Писарева. Ума не приложу, что вынудило его согласиться идти на место тренера, которого так цинично выгнали при столь странных обстоятельствах. И зачем принимать такие неспортивные условия, о которых говорят в кулуарах. А вы верите в то, что выход на замену сына инвестора Ильи Садыгова в первом же после смены тренера матче – не простое совпадение?

Вряд ли в ближайшие годы Писареву удастся отделаться от репутации ручного тренера, которому руководство может навязывать то или иное решение. Да и шансы задержаться в Химках у него не столь велики. Игроки ведь тоже все понимают и не хотят проигрывать из-за прихоти руководителей.

КУТЕПОВ РЕШИЛ НЕ ИГРАТЬ С «ЗЕНИТОМ»

«Оренбург» на своем поле раскатал полумертвое «Торпедо», приблизив Александра Бородюка к отставке. Впрочем, трудно поверить, чтобы с таким составом кто-то вообще мог спасти автозаводцев. Они совершенно не выдерживают скоростей премьер-лиги (Дмитрий Воробьев перед голом из центра штрафной мог успеть посмотреть обзоры всех матчей тура) и просто выключаются из эпизодов. Статистика по ударам 27-7 явно намекает, что счет 1:0 совсем не по игре.

Ну, и как не упомянуть «великое» возвращение Ильи Кутепова? Болельщики «Торпедо» очень надеялись, что бывший защитник «Спартака» заклеит несколько дыр в их кошмарной обороне, но его хватило лишь на тайм, а в начале второго он самоустранился, получив красную карточку за фол последней надежды. Наверное, не хотел попасть под «Зенит» в следующем туре.

«ЛОКО» ОЧЕНЬ ЗАВИСИМ ОТ МИРАНЧУКА

После финального свистка в Черкизово недовольны остались все. Самарцы – потому что упустили победу в самой концовке, железнодорожники – потому что не смогли выиграть уже в пятой игре подряд.

Самое трудное по этому матчу – выбрать героя. Максим Глушенков поучаствовал в полудюжине голевых моментов и все-таки забил, но не реализовал пенальти, а оба вратаря – Даниил Худяков и Иван Ломаев – хотя и взяли по одному удару с «точки» и совершили по несколько красивых сейвов, не смогли сохранить ворота в неприкосновенности.

Еще отметим зависимость «Локомотива» от Антона Миранчука – более половины ударов (10 из 19) стали следствием его активности. Шесть раз он пробил сам и четырежды ассистировал партнерам.

«ФАКЕЛ» ПОТУХ?

«Факел» по-прежнему собирает большую аудиторию (18 тысяч на матч с «Уралом»), но никак не может победить – три ничьи и два поражения. Воронежцы впервые в сезоне ни разу не забили и подарили первое очко команде из Екатеринбурга, у которой даже тренера-то постоянного нет.

источник: «Советский спорт»
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