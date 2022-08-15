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«Наши» в Европе: Миранчук отметил дебют голом, Эмери на старте обошел «Реал» и «Барселону»

Начинаем новую рубрику, в которой будем следить за успехами в топ-5 европейских чемпионатов не только россиян, но и не чуждых РПЛ легионеров.
«Наши» в Европе: Миранчук отметил дебют голом, Эмери на старте обошел «Реал» и «Барселону»
15 августа 2022 19:16
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Торино»

ЦСКА И СЕРИЯ А – ДРУБЖА НАВЕК

Поскольку это первый материал подобного рода, для начала осмотрим картину в целом. Всего в элитных европейских лигах выступают 35 футболистов с опытом игры в России. Из них только четверо наши соотечественники: Андрей Лунев, Александр Головин, Алексей Миранчук и не заявленный за «Фиорентину» Александр Кокорин.

Больше всего футболисты РПЛ пользуются спросом в Италии (13), Франции (9) и Германии (8), тогда как на Англию и Испанию приходятся всего пять игроков. Такое вот косвенное доказательство силы этих лиг.

Шире всего представлены армейцы, отправившие в Европу девятерых футболистов, с учетом Юсуфа Языджи, вернувшегося в «Лилль» после неудачи с выкупом. По шесть игроков имеют за плечами опыт выступлений в «Зените» и «Спартаке», пятеро – в «Рубине». Динамовцев в Европе четверо и по три бывших игрока «Локомотива» и «Краснодара».

Некоторые футболисты, как Саломон Рондон, играли в нескольких клубах РПЛ. В данном случае «Рубине», «Зените» и ЦСКА.

Более половины армейцев (пять из девяти) выступают в серии A. Никола Влашич с нового сезона защищает цвета «Торино», Родриго Бекао и Яка Бийол играют за «Удинезе», Эмиль Бохинен – в «Салернитане», а Кристиян Бистрович – в «Лечче». Кстати, в «Салернитане» сразу три футболиста из РПЛ: помимо Бохинена это краснодарцы Тони Вилена и Эрик Ботхейм.

Пять тренеров топ-5 лиг работали в России, из них трое – немцы, вернувшиеся в бундеслигу: Доменико Тедеско, Сандро Шварц и Даниэль Фарке (у него, правда, ни одного матча во главе «Краснодара»).

КЕЙН ОГОРЧИЛ ТЬЯГО СИЛЬВУ, ЗИНЧЕНКО ЗАКРЕПИЛСЯ В «АРСЕНАЛЕ»

Разобравшись с этим, перейдем непосредственно к матчам выходных. В Испании оба «наших» представителя Аксель Витсель и Эсекиэль Понсе не попали даже в заявки своих клубов, так что сразу отправляемся в Англию, где весь матч отыграл только Тьяго Сильва.

Смешно, конечно, следить за звездой мирового футбола в этом контексте, но ведь залетал бразилец в «Динамо», а значит, должен быть в нашем списке. Его «Челси» не удалось удержать победу над «Тоттенхэмом» (2:2). В самой концовке «шпоры» спаслись благодаря голу Гарри Кейна после подачи углового.

Выходил в старте и Александр Зинченко, но матч против «Лестера» ему удался куда меньше, чем дебютный матч за «Арсенал». Хотя лондонцы выиграли, защитник был заменен за 13 минут до конца.

АЗМУН БИЛ ЧАЩЕ, ЧЕМ ВЕСЬ «АУГСБУРГ»

Второй матч в бундеслиге провел Андрей Лунев. Это стало возможно благодаря дисквалификации основного вратаря Лукаша Градецки, удаленного в предыдущем туре. Как и в конце прошлого сезона, россиянину не удалось отстоять на ноль – «Аугсбург» забил два мяча и увез из Леверкузена три очка.

В пропущенных мячах Лунева винить не приходится – первый гости забили, организовав выход один на один для Фредрика Йенсена, а второй Андре Хан забил из-за пределов штрафной, но уж больно точно попал, чиркнув штангу. И все же два сейва при двух пропущенных мячах статистика печальная. Тем более, что хозяева создали массу моментов. Один только Сердар Азмун нанес аж семь (!) ударов – больше, чем весь «Аугсбург» (6). Пока «аспириновым» не везет – они не набрали ни одного очка и опустились на последнее место.

Недоволен результатом остался и наставник «Герты» Шварц, выпустивший против «Айнтрахта» Филипа Уремовича и Чидера Эджуке с первых минут. Нигериец провел посредственный матч, но именно с его перехвата началась единственная голевая атака на ворота соперника. Увы, то усилие перечеркнул экс-защитник «Рубина», обрезавшийся на своей половине поля и подаривший гол гостям из Франкфурта.

«Шальке» также взял очко в домашнем матче с «Боруссией» М, большую часть времени сидя в обороне, что весьма мешало показать лучшие качества Алексу Кралу. Он запомнился лишь тем, что с разницей в шесть минут позволил Йонасу Хофману пробросить себе мяч между ног и помешал своему вратарю Александеру Шволову забрать мяч после подачи углового. Оба эпизода завершились пропущенными мячами. Другой экс-спартаковец Джордан Ларссон провел на поле последние 30 минут.

Бывший защитник «Динамо» Иван Ордец отыграл за «Бохум» весь матч против «Хоффенхайма», но все его усилия (третий в команде по оценкам Whoscored – 7,4) загубили партнеры – 2:3.

МИРАНЧУК ЗАБИЛ И УСТУПИЛ МЕСТО ВЛАШИЧУ

В Италии для нас главным событием стал гол Алексея Миранчука в дебютном матче за «Торино». Помнится, и в «Аталанте» он забивал чуть ли не в каждом первом своем матче в разных турнирах. Под занавес первого тайма он изящно катнул мяч мимо вратаря, завершив комбинацию партнеров накоротке. Сил на весь матч ему пока не хватает, так что в перерыве его заменил хорошо нам знакомый Никола Влашич.

Записал на свой счет гол и экс-армеец Родриго Бекао, открывший счет в матче с «Миланом», однако довольно быстро чемпионы взяли свое – 4:2.

Другие наши старые знакомые также получили опыт игры против топ-клубов. Тони Вилена и Эрик Ботхейм вышли в старте «Салернитаны» в проигранном «Роме» матче (0:1). И все же голландец потрепал нервы Жозе Моуринью – нанес четыре удара, став лучшим по этому показателю наряду с Паоло Дибалой.

А Кристиян Бистрович в составе «Лечче» проиграл Интеру» (1:2). За 14 минут до конца в этой встрече появился на поле и Ламек Банда, некогда не сумевший пробиться в основу тульского «Арсенала».

ГОЛОВИН ВЕРНУЛСЯ В ОСНОВУ, ЖИГО ПРОВЕЛ ВЕСЬ МАТЧ ЗА «МАРСЕЛЬ»

В лиге 1 «нашим» похвастать нечем. Александр Головин отыграл час против «Реймса» (первый тур он пропускал), но «Монако» не смог додавить соперника, Леандро Паредес в «ПСЖ» все дальше от основного состава (20 минут с «Монпелье»), «Марсель» Самуэля Жиго и «Лилль» Реми Кабелла довольствовались ничьими с «Брестом» и «Нантом», соответственно, а Алексис Бека-Бека и Языджи остались в запасе.

Но больше всего меня удивило, что до сих пор играет Адиль Рами (экс-«Сочи»). Он капитанит в «Труа», но на поле его выпустили только на последние полчаса, когда исход матча с «Тулузой» был во многом предрешен (0:3).

ТЕДЕСКО ПОДСТАВЛЯЮТ СВОИ ИГРОКИ, ЭМЕРИ МЧИТСЯ НА ВЕРШИНУ

Среди тренеров больше всего печалей у Доменико Тедеско. Он не смог победить во втором туре бундеслиги подряд. Вслед за «Штутгартом» очки у «быков» отнял «Кельн» (2:2). Причем весь второй тайм «Лейпциг» играл в меньшинстве из-за удаления Доминика Собослаи, а сравняли гости счет благодаря автоголу Йошки Гвардиола. В Москве после такой игры уже вовсю обсуждали бы «слив» тренера».

Зато другой в прошлом тренер «Спартака» ликует. «Вильярреал» Унаи Эмери разнес на выезде «Вальядолид» (3:0) и взгромоздился на первую строчку турнирной таблицы. Все три мяча «подводники» забили во втором тайме.

P.S. Если мы забыли кого-то учесть, пишите в комментариях!

ФУТБОЛИСТЫ

Игрок

Клуб

Клубы РПЛ

Статистика

АНГЛИЯ

Тьяго Сильва

Челси

Динамо

90 минут, 2:2 с «Тоттенхэмом»

Зинченко

Арсенал

Уфа

77 минут, 4:2 с «Лестером»

Рондон

Эвертон

Рубин, Зенит, ЦСКА

26 минут, 1:2 от «Астон Виллы»

ИСПАНИЯ

Витсель

Атлетико

Зенит

Вне заявки

Понсе

Эльче

Спартак

Вне заявки

ГЕРМАНИЯ

Лунев

Байер

Уфа, Зенит

90 минут, 1:2 от Аугсбурга

Азмун

Байер

Рубин, Ростов, Зенит

90 минут, жк, 1:2 от Аугсбурга

Филипп

Вольфсбург

Динамо

В запасе

Уремович

Герта

Рубин

83 минуты, 1:1 с «Айнтрахтом»

Эджуке

Герта

ЦСКА

58 минут, 1:1 с «Айнтрахтом»

Крал

Шальке

Спартак

85 минут, жк, 2:2 с «Боруссией» М

Ларссон

Шальке

Спартак

30 минут, 2:2 с Боруссией М

Ордец

Бохум

Динамо

90 минут, 2:3 от Хоффенхайма

ИТАЛИЯ

Кварацхелия

Наполи

Локомотив, Рубин

Вне заявки

Шомуродов

Рома

Ростов

В запасе

Пашалич

Аталанта

Спартак

84 минуты, передача, жк, 2:0 с Сампдорией

Кокорин

Фиорентина

Динамо, Зенит, Сочи, Спартак

Вне заявки на сезон

Влашич

Торино

ЦСКА

45 минут, 2:1 с Монцей

Миранчук

Торино

Локомотив

45 минут, гол, 2:1 с Монцей

Бекао

Удинезе

ЦСКА

90 минут, гол, 2:4 от Милана

Бийол

Удинезе

ЦСКА

В запасе

Вилена

Салернитана

Краснодар

90 минут, 0:1 от Ромы

Бохинен

Салернитана

ЦСКА

Вне заявки

Ботхейм

Салернитана

Краснодар

62 минуты, 0:1 от Ромы

Бистрович

Лечче

ЦСКА

74 минуты, 1:2 от Интера

Банда

Лечче

Арсенал Т

16 минут, 1:2 от Интера

ФРАНЦИЯ

Паредес

ПСЖ

Зенит

20 минут, 5:2 с Монпелье

Головин

Монако

ЦСКА

64 минуты, 1:1 с Реймсом

Жиго

Марсель

Спартак

90 минут, 1:1 с Брестом

Бека-Бека

Ницца

Локомотив

В запасе

Кабелла

Лилль

Краснодар

90 минут, 1:1 с Нантом

Языджи

Лилль

ЦСКА

В запасе

Тальби

Лорьян

Рубин

Вне заявки

Рами

Труа

Сочи

31 минута, 0:3 от Тулузы

Зеффан

Клермон

Крылья Советов

Вне заявки

ТРЕНЕРЫ

Спаллетти

Наполи

Зенит

Сыграет в 19:30 мск против Вероны

Эмери

Вильярреал

Спартак

3:0 с Вальядолидом, 1-е место в таблице

Тедеско

Лейпциг

Спартак

2:2 с Кельном, 11-е место

Фарке

Боруссия М

Краснодар

2:2 с Шальке, 3-е место

Шварц

Динамо

Герта

1:1 с Айнтрахтом, 14-е место

источник: «Советский спорт»
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