В «Динамо» закончилась сказка Шварца

Болельщики «Динамо» ждут дерби с набравшим ход «Спартаком» с тревогой, а в адрес тренерского штаба серба Славиши Йокановича звучит все больше критики за отход от атакующей концепции игры, которая была при Сандро Шварце, да и за результаты в принципе тоже нового тренера мало, кто хвалит.

Но если отбросить эмоции, становится понятно, что время для выводов еще не пришло. Результаты у бело-голубых и правда не такие, как у «Спартака», но пять первых туров без поражений команда проходила последний раз в 2008 году. Кроме того, в пяти турах пропущено всего четыре гола, и это при том, что чемпионат команда начинала с одним центральным защитником 20 лет от роду.

ПРОВАЛЬНАЯ ВЕСНА – СЛЕДСТВИЕ НЕОЖИДАННЫХ КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ

Вообще я бы на самом деле покритиковал Сандро Шварца за то, что он не отошел от осенней игры прошлого сезона после возобновления чемпионата в начале февраля. Уже в марте было очевидно, что у команды что-то сломалось и прежняя игра перестала приносить результат. В итоге окончание сезона выдалось абсолютно черным, и «Динамо», которое боролось за чемпионство с «Зенитом», бесславно проиграло второе место «Сочи» и Кубок России «Спартаку».

При этом я бы назвал бело-голубых четвертой наиболее пострадавшей командой от событий февраля этого года, после которых легионеры начали массово покидать РПЛ. Первые три – «Рубин», «Краснодар» и «Ростов». Кто-то справился, как клуб Сергея Галицкого, кто-то вылетел в первую лигу, как команда из Татарстана, а вот «Динамо» потеряло свою игру и не смогло бороться за трофеи.

Хотя, казалось бы, ушел только центральный защитник Ордец и помощник Шварца Андрей Воронин. Однако Ордеца никто не смог заменить не только, как центрального защитника, но как одного из тех самых «дядек» для молодежи. Главным же «дядькой» был как раз Андрей Воронин. Редко такое бывает, что именно второй тренер, а не игрок или главный тренер становится лидером команды, но бывший игрок сборной Украины смог.

Кроме того, выпало главное действующее лицо осенней феерии «Динамо» - поляк Себастьян Шиманьски. Он был вообще, на мой взгляд, был лучшим игроком РПЛ первого круга. Во второй части сезона он остался в России физически, но мозгами уже был вне пределов нашей страны. И если выбывший Ордец – причина того, что сломалась оборона, то разобранный Шиманьски лишил «Динамо» креатива в атаке. Он мог таскать рояль, брать игру на себя, исполнять стандарты и вообще бело-голубые через него вели игру. Все говорили о Захаряне с Тюкавиным, они действительно замечательные пацаны, но в их возрасте странно было бы показывать стабильный футбол, Шиманьски был удостоен куда меньшего внимания, однако весна показала, что заменить его в построенном механизме не получилось. К слову, и в этом сезоне в «Динамо» нет футболиста, который бы смог выполнять ту работу, которую проделывал молодой поляк.

Но даже в таких условиях Шварц только в финале Кубка отошел от своей игры, правда, в целом неудачно. Хотя забей тогда Фомин пенальти…

Так что уже где-то в середине второго круга прошлого сезона стало понятно, что «Динамо» в новом сезоне изменится, причем неважно, остался бы немецкий тренер или нет.

КРИЧАЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБОРОНЫ

Славише Йокановичу к началу сезона вообще досталась команда с одним номинальным центральным защитником, причем, без фактического опыта игры в РПЛ Сабой Сазоновым. Только к третьему туру прибыл молодой парагваец Роберто Фернандес, который, правда, выглядит пока так, будто лет пять уже играет в «Динамо». К тому же отбыл в Латинскую Америку не только соотечественник Фернандеса Бальбуэна, но еще и сбежал из команды уругваец Варела. Второй уругваец, то есть Диего Лаксальт, сидит на лавке и набирает форму после травмы. Собственно, сейчас в «Динамо» вообще пять боеспособных защитников – Сазонов, Фернандес, Паршивлюк, Скопинцев и Лаксальт. Вроде ждут высоченного мексиканца Сесара Монтеса, но он пока не подписан. О другом усилении обороны речи пока не идет.

Поэтому я предполагал то, что буквально с первого матча именно сзади у бело-голубых появятся серьезные бреши, которые еще наложатся на очевидные вратарские проблемы прошлого сезона. Однако с игры «Динамо» пропустило только три гола в Воронеже от «Факела», когда просто забыло выйти на второй тайм. И именно этот факт вызывает у меня серьезное тревогу. Есть много вопросов к тому, что команда вела 2:0, а потом буквально развалилась в противостоянии с борющимся за выживание в РПЛ «Факелом». Это все показывает, что Йокановичу еще предстоит искать контакт с командой.

Таким образом, серб начал прививать команде свою игру, начиная с обороны – других вариантов у него не было. Надо сказать, что это у него получилось. Да, незрелищно команда играет, но эффективно. Для зрелищности нужен совсем иной подбор игроков.

ЛИДЕРА ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕТ

Заметным шагом Йокановича стала смена капитана. Вполне логично, что он захотел им видеть не вратаря, а полевого игрока, такого мнения придерживаются многие главные тренеры. Но из полевых игроков больше всего шансов на капитанскую повязку было у Федора Смолова, однако в итоге она ушла Даниилу Фомину. Дело в том, что Смолов довольно приличный и опытный игрок, бомбардир, но совсем не лидер, не тот самый «дядька» для молодежи. Таким образом, лидера в команде так и не появилось, а вырастит ли в него Фомин – покажет время.

Что такое команды без лидеров, мы увидели в игре «Динамо» с «Краснодаром», где у хозяев было в основе четыре футболиста 2000-х годов рождения, а у гостей и вовсе шесть. Бывший тренер бело-голубых Андрей Кобелев справедливо назвал увиденное «нулевым футболом».

А ведь сколько было разговоров о том, что надо доверять нашей молодежи, раз легионеры уехали! Ну, вот вам молодежь… Например, прекрасный матч в позапрошлом туре с «Локомотивом» выдал форвард южан Олакунле Олусегун, сделавший блестящий хет-трик, но в Петровском парке его просто не было видно. Парню 20 лет, и он не может играть стабильно. Ему для этого просто не хватает мастерства. Так же было и с Лукой Гагнидзе из «Динамо» - отличный матч в Самаре и серый с «Краснодаром». Это закономерность, ни один тренер с ней ничего поделать не сможет. Либо играет необстрелянная молодежь, либо команда дает стабильный результаты.

Главная же проблема РПЛ теперь – нехватка мастерства команд, которое уехало вместо с легионерами. Следствием нехватки мастерства стало и отсутствие стабильности. Причем, в начале сезона оно видно даже у «Зенита», который потерял не так много футболистов, да и вполне их компенсировал.

Кстати, со снижением уровня мастерства выросла и результативность. Это логично, ибо если вы играли в футбол во дворе, легко вспомните, какой счет там обычно был.

ЯРКОГО ФУТБОЛА СО «СПАРТАКОМ» У «ДИНАМО» НЕ БУДЕТ

Бело-голубые сейчас не могут играть первым номером даже с «Крыльями Советов», поэтому со «Спартаком» будет игра от выстроенной Йокановичем обороны. Предстоящий матч для нее будет самым сложным пока испытанием в этом сезоне. Скорее всего, в помощь ей в опорную зону выйдет новичок из Израиля с очень динамовской фамилией Карцев. Счастье же, то есть голы, команда будет искать в контратаках.

Болельщики «Динамо», ставшие футбольными гурманами при Сандро Шварце, отсутствие игры простят только если неяркий пока футбол Йокановича будет давать результат, а особенно – в случае побед над извечным соперником. Иначе в России серба не полюбят, и он столкнется с давлением уже по окончании субботнего дерби.

Футбол Шварца уже не вернется. По крайней мере пока легионеры серьезного уровня вновь не поедут в Россию.