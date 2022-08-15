Герои без сэра Алекса. Что стало со звездами, которые ковали победы Фергюсона?

Лишь трижды команда под руководством разных тренеров смогла попасть в тройку лучших таблицы АПЛ, но ни разу не претендовала на трофей. В связи с этим предлагаем вспомнить последний чемпионский состав «МЮ» и посмотреть, как сложилась судьба тех героев в дальнейшем.

ДАВИД ДЕ ХЕА

Испанский вратарь является единственным, кто еще успел прочувствовать всю тренерскую гениальность Фергюсона, а вместе с ней успехи и титулы. Де Хеа был куплен в 2011 году за 25 млн евро и его приобретение точно можно считать удачным вложением. Молодой испанец успешно заменил ушедшего ван дер Сара и к началу сезона-2022/23 на его счету почти 500 матчей в воротах «МЮ».

РАФАЭЛЬ

Бразильский защитник в сезоне-2012/13 был основным у Фергюсона, и он с лихвой оправдывал его ожидания: 28 матчей, 3 гола, 4 голевые передачи. После того сезона трудно было представить, что всего через два года боссы клуба согласятся продать Рафаэля всего за три млн евро в «Лион». После этого защитник отыграл годик в «Башакшехире», а теперь числится в «Ботафого», хотя ему всего 31 год.

ПАТРИС ЭВРА

На противоположном фланге пахал Патрис Эвра, которого можно назвать одним из главных символов успехов «МЮ» в нулевых. После «Юнайтед» Эвра поиграл в «Ювентусе», «Марселе» и «Вест Хэме», где закончил карьеру.

Сейчас Эвра критикует нынешний «Юнайтед», рассказывает о тяжелом детстве с домогательствами от учителя, вскрывает новые детали о продаже наркотиков и попрошайничестве в подростковом возрасте, а также ведёт безумный интернет-блог, в котором демонстрирует неплохое чувство юмора. Спорт Патрис тоже не забросил - он пробует себя в боксе.

РИО ФЕРДИНАНД

Рио Фердинанд - один из лучших защитников в истории футбола, которого с трудом можно сравнивать с нынешними центрдефами «МЮ», в том числе с Магуайром. После чемпионского сезона Рио провёл ещё один год в любимой команде, а потом отправился к «КПР», в котором после 12 сыгранных матчей завершил карьеру.

Сейчас Фердинанд трудится на различных британских телепроектах, где чаще всего выступает в роли эксперта.

КРИС СМОЛЛИНГ

Данного защитника нельзя было назвать незаменимым в лучшие времена «МЮ», он скорее был всегда «на подхвате», если у других центральных защитников были проблемы. Тем не менее Смоллинг сколотил неплохую карьеру, а теперь вместе с Жозе Моуриньо пытается покорить Серию А.

НЕМАНЬЯ ВИДИЧ

Брутальный и вселяющий страх в соперников Неманья Видич после кучи трофеев перешёл в «Интер», где не сыскал большого счастья, но напоследок успел в фирменном стиле получить кучу желтых и красных карточек, после чего завершил карьеру.

У Видича есть тренерская лицензия, а по слухам ему даже предлагали возглавить молодежную команду «МЮ», но серб продолжает отдыхать от футбола.

АНТОНИО ВАЛЕНСИЯ

Эквадорский полузащитник никогда не ценился СМИ, из-за чего его важность часто недооценивали, но всё же Валенсия играл за «МЮ» десять лет, после чего отправился в Америку, где в 2021 году завершил карьеру. На данный момент является одним из представителей множества игроков мира, который консультирует ФИФА по вопросам будущего футбола.

МАЙКЛ КЭРРИК

Основной центральный полузащитник «МЮ» не стал отправляться в другой клуб под конец карьеры, а предпочел закончить карьеру на месте, в 2018 году. Почти сразу Кэррик перешёл на статус ассистента главного тренера «Манчестера», но в 2021 году покинул клуб. Вероятнее всего, совсем скоро может появиться анонс о назначении Майкла на пост главного тренера.

ТОМ КЛЕВЕРЛИ

Воспитанник академии Том Клеверли подавал большие надежды и даже неплохо котировался у Фергюсона, но ему не было суждено стать звездой «Олд Трафорда». Покатавшись по нескольким клубам АПЛ, Клеверли остановился в «Уотфорде», где стал незаменимым игроком и бессменным капитаном.

АНДЕРСОН

Бразильский полузащитник провёл неоднозначную карьеру в «Манчестере», но всё же болельщики были рады, когда этот, по-своему интересный игрок, появлялся на поле. В 2015 году он уехал из Англии в Бразилию, но ещё через несколько лет неожиданно вернулся в Турцию, а именно в «Адану Демирспор», где впоследствии завершил карьеру.

Сейчас он работает ассистентом в том же клубе, помогая советами Ракицкому, Инлеру и даже Балотелли.

ПОЛ СКОУЛЗ

Пол Скоулз - живая легенда «МЮ», который провел в футболке «дьяволов» более 700 матчей, поэтому глупо было ожидать от него ухода из клуба. Он так и остался верен лишь «Манчестеру».

Наверняка Скоулз имел возможность продолжить работать в родном клубе, но рыжий английский хитрец избрал другой план. Он выкупил часть прав футбольного клуба «Солфорд», представляющего родной город Пола.

РАЙАН ГИГГЗ

Валийский полузащитник провел фантастическую карьеру, став одним из главных творцов успехов Фергюсона в «МЮ», но в жизни Гиггз не столь идеален, как это казалось болельщикам. Долгое время Гиггз совмещал тренерство сборной Уэльса и регулярное хождение по судам из-за своих сумасшедших поступков. Но теперь федерация страны освободила его от должности, и Гиггз может сосредоточиться на своих проблемах, попутно занимаясь делами «Солфорда», ведь он тоже является его совладельцем.

ЭШЛИ ЯНГ

Эшли стукнуло летом 37 лет, но он не собирается заканчивать. Поиграв за «Интер», он вернулся в «Астон Виллу», из которой в далёком 2011 году переходил в «МЮ». Возможно, что он закончит карьеру в 2023 году, когда завершится срок договора с «Виллой».

ДАРРЕН ФЛЕТЧЕР

Флетчер тоже имел все шансы закончить в «МЮ», так ни разу и не примерив футболку другой команды, но всё же он решился на перестановки. В 2015 году он перешёл в «Вест Бромвич», а в 2017 подписал краткосрочный контракт с клубом «Сток Сити». Только после этого Флетчер вернулся в «МЮ». На сегодняшний день он является техническим директором.

СИНДЗИ КАГАВА

В 2012 году «МЮ» не пожалел 16 млн на трансфер полузащитник дортмундской «Боруссии», и поначалу казалось, что японец идеально вольется в состав на несколько лет, но не срослось. При Фергюсоне Кагава играл много, но сразу после его ухода Синдзи сдулся и его карьера пошла под откос. В последние годы он не проходил в основу ПАОКа, а сейчас не блещет в бельгийском чемпионате за «Сент-Труйден».

УЭЙН РУНИ

Благодаря Руни многие влюбились в «МЮ», но у самого Уэйна в последние годы не всё столь гладко. Он успел вернуться в родной «Эвертон», съездить в Америку и поиграть за «Ди Си Юнайтед», а затем подписать контракт с «Дерби Каунти». В последнем из них он начал тренерскую и очень трудную карьеру. Руни не бросил «Дерби» в тяжелейший момент, заработал мощнейшую репутацию и теперь вновь уехал покорять MLS, но теперь уже в качестве главного тренера, и вновь пригласившим клубом стал всё тот же «Ди Си Юнайтед». Учитывая любовь Руни возвращаться к былым местам, ждем его во главе «Эвертона» и «МЮ».

РОБИН ВАН ПЕРСИ

После «МЮ» «летучий голландец» поиграл в «Фенербахче», после чего вернулся в родной «Фейеноорд». С 2019 года работает тренером, в том числе отвечает за технику и развитие форвардов.

ХАВЬЕР ЭРНАНДЕС (ЧИЧАРИТО)

Мексиканец не сумел построить классную карьеру, но и провальной ее точно нельзя назвать. Он поиграл за «Реал», «Байер», «Вест Хэм», а теперь трудится в «ЛА Гэлэкси». Недавно Чичарито заявил, что готов вернуться в «МЮ» и играть даже за бесплатно, если клуб нуждается в его услугах.

НАНИ

Португалец не был важным звеном в сезоне-2012/2013, но не упомянуть его нельзя. После «МЮ» он успел сменить кучу разных команд, и даже материков! В ноябре Нани исполнится 36 лет, но это ничуть не испугало «Мельбурн» из высшей лиги Австралии, который договорился с полузащитником на два года.

АЛЕКС ФЕРГЮСОН

А что с главным творцом и иконой «Олд Траффорда»? У него всё в порядке, ему 80 лет, он состоит в совете директоров клуба. Вот только результаты нынешней команды его явно не радуют.