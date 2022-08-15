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Почему Бензема должен получить «Золотой мяч»

12 августа France Football представил 30 лучших футболистов планеты, которые будут претендовать на звание обладателя «Золотого мяча». В нем собраны почти все сливки современного футбола, но настоящей конкуренции почти нет. Наверняка лучшим игроком станет Карим Бензема, а мы нашли несколько аргументов в пользу безоговорочной победы француза.
Почему Бензема должен получить «Золотой мяч»
15 августа 2022 23:17
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Реал» (Мадрид)

СТАТИСТИКА

Начнём с банального - статистика. В сезоне-2021/22 Карим Бензема приблизился к чуть ли не лучшим показателям, которые только можно вспомнить в истории: 44 гола и 15 голевых передач в 46 матчах. И это только за клуб! У француза не было резких всплесков или долгих сухих серий, он ровно и на протяжении всего сезона четко выполнял свои задачи по вскрытию ворот соперников.

Благодаря такой сумасшедшей стабильности Бензема поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров «Реала», обойдя даже Рауля. Конечно, догнать Роналду и забить ещё 120-130 мячей будет трудно, но как показывает Карим, для него нет ничего невозможного.

ПЕРЕВОРОТЫ ВАЖНЫХ ИГР

Карим Бензема переворачивал своими силами много игр Ла Лиги, но особняком в этом умении стоят игры Лиги чемпионов. «Реал», победивший в очередной для себя Лиге чемпионов, должен был вылететь еще на стадии ⅛ финала от «ПСЖ», но за дело взялся Карим. «Сливочные» проигрывали 0:1, но после хет-трика Бензема за полчаса игрового времени мадридская команда прошла дальше в турнирной сетке.

Нечто подобное Бензема повторил в следующем раунде, а именно в ¼ финала, но теперь уже в первом матче, в котором соперником был «Челси». За 25 минут голеадор вновь отметился хет-триком, практически полностью сняв вопросы о полуфиналисте.

На этом Бензема не остановился и в полуфинале продолжил куражиться с «Манчестер Сити», который многие называли фаворитом. В первом матче он отметился дублем, а в ответном - голом и голевой передачей.

ТРОФЕИ

«Реал» в прошлом сезоне традиционно собрал кучу трофеев, а Карим в каждом из них сыграл важнейшую роль. Только за один год он пополнил свою коллекцию Суперкубком Испании, Ла Лигой, Лигой чемпионов, а на днях француз выиграл Суперкубок УЕФА у «Айнтрахта».

А ГДЕ КОНКУРЕНТЫ?

Последние 15 лет в числе главных претендентов на «Золотой мяч» всегда находились Криштиану Роналду и Лионель Месси, но теперь о них говорить не приходится. Один тяжело адаптировался во Франции, а другой безуспешно пытался затащить «МЮ» в Лигу чемпионов.

Других реальных конкурентов у Бензема просто нет. Да, Салах, Левандовски, де Брюйне и многие другие были хороши, но не настолько, чтобы забрать из-под носа Бензема «Золотой мяч».

Главными конкурентами, пускай и сомнительными, можно считать партнёров по команде. Если бы не выдающийся сезон Карима, то на главную личную футбольную награду легко бы мог претендовать Куртуа или, например, нестареющий Модрич.

У France Football нет выбора. Нет никакого смысла натягивать интригу, ведь её нет - награда обеспечена Бензема. Он станет первым французом с 1998 года после Зинедина Зидана, который ее получит.

источник: «Советский спорт»
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