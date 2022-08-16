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Почему Симеоне одиннадцать лет подряд не проигрывает стартовый матч?

Если коротко: потому что он гений. А еще - главный тренер «матрасников» не против сделать Роналду новым Суаресом.
Почему Симеоне одиннадцать лет подряд не проигрывает стартовый матч?
16 августа 2022 10:26
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК "Атлетико" (Мадрид)

Новый сезон «Атлетико Мадрид» открыл встречей с «Хетафе». И, возобновившимися слухами о переезде Роналду в стан «матрасников». По сообщению испанских СМИ, которые, видимо, решили как следует разогреть этот матч, «Манчестер Юнайтед» продолжает пристраивать Криша.

Главный тренер «манкунианцев» Эрик Тен Хаг, сразу после последнего своего разгрома, заявил, что снова настроен продать Роналду, если подпишет ему замену. В сфере интересов голландца два игрока «рохибланкос» - Матеус Кунья и Альваро Мората. И надо сказать, что разоткровенничался Тен Хаг очень вовремя: в первой игре сезона Диего Симеоне решил опробовать связку Мората – Феликс. И этот матч именно для Мораты должен был стать отправной точкой после возращения из «Ювентуса», где нападающий провел в аренде последние два сезона.

Похоже, нацеленность «МЮ» Альваро правильно морально подстегнула. Как многим известно, после подписания «матрасниками» Мораты в 2019 году в клубе у него не все заладилось. Перед стартом нового сезона примеры Симеоне предстояло решить проблемы Альваро с характером, вписать его в схему «Атлетико» и рискнуть. И это сработало. В матче с «Хетафе» Мората выложился на все сто, с Феликсом они смотрелись как единый организм. «Рохибланкос» разгромили соперника со счетом 0:3. Первый гол в ворота «Хетафе» Мората забил с ассиста Феликса на 15-й минуте. Дубль оформил - всё так же с подачи португальца - на 59-й. Ну, а автором третьего мяча - опять же не без помощи шикарного Феликса - стал Антуан Гризманн, который на 75-й минуте прервал, наконец, свою 22-ух матчевую безголевую серию.

Лучшим игроком встречи был признан Жоау Феликс. Он стал вторым футболистом в истории клуба, который отдал три голевые передачи в одном матче Ла Лиги. Первым пока остается Габи, который показал такую результативность в сентябре 2011 года в матче против «Спортинга». По-видимому, уже после первой игры сезона, есть серьезные основания полагать, что эксперты не зря называют Феликса главным претендентом на звание «лучшего игрока» Ла Лиги-2022/23. Сделка с «Бенфикой» в 2019 году, которая обошлась «Атлетико Мадрид» в серьезную для клуба сумму - 126 млн евро - без сомнения окупит себя с лихвой.

Так что размялись «рохибланкос» на старте Ла Лиги более, чем удачно: «матрасники» увезли из Хетафе три очка, а бессменный «Эль Чоло» остался верен своей статистике. Главный идеолог «Атлетико Мадрид» вот уже 11 сезонов не проигрывает первый матч примеры. Посмотрим, как пойдет у «матрасников» дальше, особенно, если подтвердятся слухи о приезде Роналду. Принцип «хорошее никогда не лишнее» в этом случае может сыграть и против команды. Но, с другой стороны, Симеоне и не таких приручал.

источник: «Советский спорт»
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