Оскар Глух – потенциальный новичок «Зенита»?

КТО ТАКОЙ?

Оскар Глух - это уроженец города Реховот (Израиль). В апреле ему исполнилось 18 лет, но он уже считается яркой звездой «Маккаби» из Тель-Авива и всего израильского футбола. Парень стал привлекаться ко взрослому футболу только в прошлом сезоне, но этого хватило, чтобы получить вызов от главного тренера молодежной сборной U19.

Сборная Израиля сенсационно дошла до финала , а Глух подтвердил статус главной звезды сборной, ведь на его счету три гола и две голевые передачи в пяти матчах.

Уже из этого понятно, что Глух является большим талантом по меркам Европы, но самое интересное, что он может играть за российскую сборную. Дело в том, что его отец является российским эмигрантом, который еще в подростковом возрасте перебрался в Израиль.

А ЧТО ПОСЛЕ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ?

Вполне очевидно, что перфоманс Оскара на турнире не прошел бесследно, и он породил очередную волну интереса к вундеркинду. СМИ сообщали об интересе разных команд Европы к полузащитнику, включая «Тоттенхэм», «Рому», «Ливерпуль» и «Рейнджерс», но «Маккаби» сразу заявил, что не намерен отпускать Оскара менее, чем за 8-10 млн евро. И нужно признать, что это высочайший ценник за игрока, который не провел на взрослом уровне еще ни одного сезона. Даже сформировавшегося и звездного Эрана Захави продавали в Китай за меньшие деньги.

СТОП. А ЗАЧЕМ ОН ВООБЩЕ «ЗЕНИТУ»?

Лучшая позиция Глуха - «десятка», но Сергей Семак может держать в уме умение израильтянина играть ближе к опорке, а также на краях атаки. Его двуногость позволяет играть без ущерба качества на любом из фланге, что тоже удобно для главного тренера.

У Оскара сумасшедший удар, прекрасное видение поля, отсутствие проблем с игрой под прессингом, хорошая тактическая и универсальная подготовленность, но и без минусов не обходится. Учитывая возраст игрока, вполне ожидаемо, что Глух еще не может выдавать свой лучший футбол на протяжении 90 минут несколько матчей подряд, а в любом динамичном и сложном чемпионате эта проблема станет еще заметнее. Плюс к этому прослеживается несильное желание Глуха отрабатывать в защите, поэтому дополнительная нагрузка ложится на плечи напарников.

Трудно представить, что не играющему в еврокубках «Зениту» удастся уговорить перейти 18-летнего таланта мирового футбола к себе, но если трансфер осуществится, то это можно будет считать самой настоящей победой. Как вы заметили, набор качеств Глуха чем-то схож с Клаудиньо, а Семак сумел довести плюсы бразильца до максимума, а также научил его играть в обороне. В «Зените» есть проблемы в центре поля, где сильно не хватает глубины состава, поэтому Глух бы идеально вписался на это место.

Облегчить переговоры может желание Глуха уехать из израильского чемпионата и заканчивающийся в 2024 году контракт. «Маккаби» придется сократить аппетит и попросить менее, чем 8 млн евро, которые у «Зенита» точно найдутся.