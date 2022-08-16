Конец великой эпохи? Как Криштиану Роналду оказался никому не нужен

КОШМАР НА СТАРТЕ

Такого старта в чемпионате от «МЮ» вряд ли кто ожидал. Два матча с весьма скромными соперниками и два поражения. В первом туре АПЛ 7 августа «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Брайтону» - 1:2. Криштиану не попал в основу (сколько раз за свою долгую карьеру с ним такое случалось?). Его меняли-то считанные разы – тренеры всех команд, где Рони играл, старались этого не делать, чтоб не нарваться на гнев звезды. Но времена изменились – теперь Криштиану не выходит с первых минут, но зато смиренно выходит на замену. В игре с «Брайтоном» он заменил бразильца Фреда на 53-й минуте. Как видим, появление на поле легенды не помогло «Юнайтед» уйти от поражения.

А 13 августа с «МЮ» приключилась настоящая катастрофа. «Дьяволы» играли на выезде с «Брентфордом» и уже к 35-й минуте горели 0:4 (!). Рони вышел на этот раз в основе, и пережил такое унижение вместе со своими партнерами. Матч так и закончился – 0:4.

После прошлого провального для «МЮ» сезона Роналду очень хотел покинуть клуб. По-другому он представлял себя возвращение в почти родной дом из «Ювентуса». А в реальности – ужасные результаты, склоки внутри команды и вал критики.

В межсезонье Криш вместе со своим агентом Жорже Мендешем прилагали немало усилий, чтобы покинуть Манчестер. Они сразу же взяли быка за гора. Например, форвард не поехал с командой на предсезонный сбор в Таиланд. Причина – семейные обстоятельства. В клубе сделали вид, что это нормально – пропускать предсезонный сбор.

А новый наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг сказал, что очень рассчитывает на Роналду и мечтает вместе с ним выигрывать трофеи.

Возможно, голландец и не лукавил, раз выпустил Криша в основе в матче с «Брентфордом». Но лучше бы вообще не выпускал - португалец после такого разгрома от аутсайдера загорится еще большим желанием покинуть клуб.

«РОМА», «АТЛЕТИКО», «ИНТЕР», «МИЛАН»…

Так куда, по сообщениям СМИ, пытался пристроить легенду Жорже Мендеш? Первые разговоры были про «Рому». Там Жозе Моуриньо, тоже подопечный Мендеша, а португалец португальцу глаз не выклюет. Не срослось. Во-первых, не уверен, что сейчас Моуриньо мечтает видеть в своей команде Роналду. Во-вторых, вряд ли хозяева «Ромы» планировали расстаться с большими деньгами, чтобы лицезреть на «Стадио Олимпико» в Риме два раза в месяц 37-летнюю легенду.

Потом были разговоры про «Ювентус», но как-то вяло. Владелец «Юве» Андреа Аньелли в позапрошлом году с трудом избавился от этой головной боли в виде мегазведы, зачем ему опять наступать на те же грабли?

А между тем, пресса настойчиво сватала Криштиану в мадридский «Атлетико». Что было за гранью, например, моего понимания. Роналду несколько раз «хоронил» «Атлетико» в составе «Реала», включая финалы Лиги чемпионов. Думаю, это самый ненавистный футболист для фанатов «матрасников». Ну, а обмен неприличными жестами между Диего Симеоне и Роналду в четвертьфинале Лиги чемпионов «Атлетико» - «Ювентус» видел весь мир.

Рони в «Атлетико» - это за гранью фантастики.

«Я не знаю, кто придумал эту историю, но для Роналду практически невозможно перейти в «Атлетико», - прекратил все домыслы президент клуба Энрике Сересо.

Были еще разговоры про «ПСЖ», что совсем уж невероятно – два мегамедведя в одной берлоге.

А на днях промелькнула информация, что «МЮ» делал предложения «Интеру» и «Милану» по поводу своей звезды. А в ответ – тишина.

Как бы то ни было, очевидно одно – пристроить 37-летнего гения в большой клуб вряд ли уже возможно. В середняки он сам не пойдет – не позволит звездный статус и гонор. Отправляться в Эмираты или Китай на заработки Роналду нет никакой необходимости. Он уже миллиардер: состояние Криштиану оценивается в 1,2 млрд долларов.

Какой выход? Продолжать мучения в «МЮ» в надежде на лучшее, либо вешать бутсы на гвоздь.