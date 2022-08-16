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Последний из россиян – Никита Хайкин и его «Буде Глимт» в шаге от группы Лиги чемпионов

Сегодня пройдут первые матчи заключительного, четвертого, этапа отбора в групповой турнир Лиги чемпионов. Станислав Черчесов и его «Ференцварош» вылетели из турнира. Вылетел и «Монако» Александра Головина. Однако есть еще один россиянин в самом престижном турнире Европы – голкипер чемпиона Норвегии «Буде Глимта» Никита Хайкин.
Последний из россиян – Никита Хайкин и его «Буде Глимт» в шаге от группы Лиги чемпионов
16 августа 2022 17:25
автор: Юрий Волохов
автор фото: Соцсети Никиты Хайкина

НА НЕГО ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ КАРПИН

Впервые про Никиту Хайкина наша футбольная общественность узнала в 2021 году, когда Валерий Карпин внес голкипера «Буде Глимта» в расширенный список на ноябрьские отборочные матчи ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

Так кто же такой Никита Хайкин? Никита родился в 1995 году в Израиле, в городе Нетания. Отец Никиты был банкиром, и в начале 2000-х семья вернулась в Россию.

В Москве Никита занимался в академии московского «Динамо». Затем семья перебралась в Англию, где Хайкин играл за юношеские команды «Челси» и «Портсмута».

Карьера во взрослом футболе у молодого российского вратаря вначале не задалась - в Португалии и Испании он так и не сыграл за основу «Националя» и «Мальорки». Однако он выступал за юношескую и молодежную сборные России. Прорыв у Хайкина случился в Израиле: он играл за клуб «Бней-Иегуда», а затем с «Хапоэлем» из города Кфар-Сава завоевал Кубок Израиля.

В марте 2019 года Хайкин перебрался в норвежский «Буде-Глимт», клуб дважды подряд выигрывал чемпионат Норвегии в 2020-м и 2021-м годах, а Хайкин стал основным вратарем команды.

РАЗГРОМ «РОМЫ»

Европа обратила внимание на «Буде Глимт» в прошлом еврокубковом сезоне. Команда в групповом этапе Лиги конференций заняла второе место, причем дома в городке Буде разгромила «Рому» Жозе Моуриньо со счетом 6:1. Хайкин отыграл все 90 минут. Скорее всего, после этого матча Карпин и обратил внимание на вратаря.

В итоге чемпион Норвегии дошел по ¼ финала, где вновь столкнулся с «Ромой». Вновь победа в первом матче дома – 2:1, в Риме хозяева отомстили за все унижения выскочкам – 4:0. В результате «Рома» и выиграла Кубок Конференций.

В нынешнем еврокубковом сезоне набравшийся опыта «Буде Глимт» с Никитой Хайкиным в воротах преодолел три этапа квалификации Лиги чемпионов.

В 1-м квалификационном раунде норвежцы дома размялись на «Клаксфике» с Фарерских островов – 3:0. А на выезде, видимо, расслабились и оконфузились - 1:3. Гол на чужом поле спас.

Во 2-м раунде вначале проиграли на выезде чемпиону Северной Ирландии «Линфилду» - 0:1. Однако в Буде размазали соперника – 8:0.

На 3-м этапе в первом же матче дома с «Жальгирисом» решили все проблемы – 5:0. Ответный матч в Вильнюсе стал формальностью – 1:1.

И вот сегодня в 22.00 по московскому времени «Буде Глимт» на своем стадионе, вместимостью 7,5 тысяч зрителей, сыграет с загребским «Динамо». Соперник очень серьезный, а мы пожелаем последнему из россиян в Лиге чемпионов Никите Хайкину сохранить свои ворота в неприкосновенности.

источник: «Советский спорт»
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Последний из россиян – Никита Хайкин и его «Буде Глимт» в шаге от группы Лиги чемпионов
Последний из россиян – Никита Хайкин и его «Буде Глимт» в шаге от группы Лиги чемпионов
Сегодня пройдут первые матчи заключительного, четвертого, этапа отбора в групповой турнир Лиги чемпионов. Станислав Черчесов и его «Ференцварош» вылетели из турнира. Вылетел и «Монако» Александра Головина. Однако есть еще один россиянин в самом престижном турнире Европы – голкипер чемпиона Норвегии «Буде Глимта» Никита Хайкин.
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