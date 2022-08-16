Трансферы «Ньюкасла»: а почему так скромно?

Первые сделки «Ньюкасл» совершил уже зимой, но они были сделаны скорее исключительно для сохранения места в АПЛ и для ослабления конкурентов, поэтому самые большие траты ожидались этим летом. Но их, по большому счету, нет.

Официально «Ньюкасл» подтвердил три трансфера:

1. Мэтт Таргетт - 17,5 млн евро («Астон Вилла»). Таргетт уже играл за «сорок» в прошлом сезоне, но на правах аренды. Этим летом саудовцы воспользовались правом выкупа и теперь Мэтт в команде до 2026 года.

2. Ник Поуп - 11,5 млн евро («Бёрнли»). Вратарь сборной Англии вылетел со своим «Бёрнли» из АПЛ по итогам прошлого сезона, что делало его лакомым кусочком на трансферном рынке. Активнее всех оказался «Ньюкасл», согласившийся подвинуть из состава Мартина Дубравку, который был основным голкипером последние пять лет.

3. Свен Ботман - 37 млн евро («Лилль»). А вот и самое дорогое приобретение «Ньюкасла», но и здесь сумма не выделяется на фоне других клубов АПЛ. Ботман - 22-летний перспективный, но еще не выдающийся защитник, которого никак нельзя назвать звездой.

Итого, «Ньюкасл» потратил в летнее трансферное окно всего 66 млн евро, что ничтожно мало как относительно АПЛ, так и относительно ожиданий в связи с новыми владельцами. Например, тот же новичок лиги «Ноттингем Форест» потратил почти в два раза больше.

СМИ регулярно связывают многих звёзд мирового футбола с «Ньюкаслом», особенно подобным злоупотребляют «жёлтые» источники, но ни один из инсайдов не сбылся. Вот лишь короткий список из игроков, которые якобы должны были переехать на «Сент-Джеймс Парк»: Усман Дембеле («Барселона»), Лукас Пакета («Лион»), Тимо Вернер («Челси», но перешёл в «РБ Лейпциг»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Андреа Белотти («Торино»), Мемфис Депай («Барселона»). Иначе говоря, в «Ньюкасл» сватают всех более или менее звездных игроков, чьё положение в действующих клубах под вопросом.

И здесь нужно отдать должное руководству «Ньюкасла», которое не спешит подписывать всё, что «плохо лежит», предпочитая вместо этого проводить осторожную и грамотную селекцию с прицелом на будущее. Многие клубы в подобных ситуациях сразу же принимались тратить сотни миллионов, но далеко не всегда это давало результат. Главное - последовательность и терпение. Почти наверняка «Ньюкасл» сделает ещё несколько приобретений до конца трансферного окна, но не стоит от них ждать большого результата, максимум - место вблизи к еврокубковой зоне.