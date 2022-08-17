В «Интер» пришли Лукаку, Мхитарян, Онана, Белланова и Аслани. Зачем они Индзаги?

ОНАНА И БЕЛЛАНОВА — ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ ГЛУБИНЫ СОСТАВА. БЛАГОДАРЯ НИМ У «ИНТЕРА» ПОЯВИТСЯ ВАРИАТИВНОСТЬ

Весь прошлый сезон «Интер» чаще всего использовал схему 3-5-2. Центральные защитники итальянцев располагались достаточно широко и держали высокую оборонительную линию, в то время как фулбэки находились близко к тройке хавбеков и действовали по всему флангу.

Латерали в «Интере» выполняют важнейшую функцию — не просто носятся с мячом от своей половины поля до чужой, а помогают форвардам растягивать оборону соперника, выманивая защитников с их позиций, и открываются под кроссы в штрафной.

Покупка Беллановы — попытка разнообразить игру команды на краях и сделать ее более непредсказуемой. Что Дюмфрис, что Гозенс больше тяготеют к работе с мячом в высоких позициях на фланге (обыгрышу один в один и смещениям к центру штрафной для паса или удара) и совершенно не приспособлены к ускорениям по бровке и рейдам через центральный «канал» — им не хватает видения поля и взрывной силы. Белланова решит эту проблему. Рауль, обладая высокой скоростью, умеет на дриблинге уходить сразу от нескольких соперников, одновременно с этим качественно двигая мяч и разрезая оборону противника проникающими передачами.

В прошлом сезоне, выступая за «Кальяри», он стал лучшим в команде по обводкам и вошел в топ-5 игроков по предголевым пасам.

Еще один новичок — Онана. Андре — один из самых талантливых голкиперов своего поколения и потенциальный сменщик Хандановича. Благодаря быстрой реакции камерунец хорошо действует на «ленточке» и часто спасает при выходах один на один, а также помогает команде на начальной стадии атаки — переводит мяч с фланга на фланг и возвращает его во вторую треть, когда соперник играет на отбой. По информации итальянских СМИ, Индзаги в этом сезоне намерен ротировать вратарей, почему Онана обязательно получит шанс проявить себя.

МХИТАРЯН — УНИВЕРСАЛ В ЦЕНТРЕ ПОЛЯ. ГЕНРИХ ПОСПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОЙ АДАПТАЦИИ ЛУКАКУ

Потерю Видаля «Интер» компенсировал трансфером Аслани. Кристьян — идеальный дублер Брозовича. Во-первых, хавбек отлично видит свободные «каналы» для передач и находит партнеров между линий, выводя их на оперативный простор. Во-вторых, Аслани классно контролирует темп игры за счет горизонтального движения в первой и второй третях и ловит соперника на несогласованности в структуре — хавбек далеко не отпускает мяч от себя, поэтому может легко изменить решение в последний момент. Да, по сравнению с Брозовичем, Аслани немного не хватает умения открываться для получения мяча в полуфлангах и вести игру на непрофильной позиции, но поработав с Индзаги, он наверняка сгладит эти недостатки.

Мхитарян — «десятка» с хорошо развитым пространственным мышлением и нацеленностью на ворота. Генрих комфортно себя чувствует и при 3-5-2 на месте «восьмерки», и при 4-3-1-2 под нападающими, за счет чего поможет «Интеру» наладить позиционную игру.

В прошлом сезоне при выходе из обороны миланцы использовали рывки Перишича по левому краю и опускания в глубину Джеко, что давало им возможность при необходимости перегружать зоны возле штрафной и чаше выигрывать подбор.

Хорват этим летом команду покинул, а босниец из-за прихода Лукаку присел в запас. Мхитарян поможет решить эту проблему. Генрих умеет находить партнеров в финальной трети поля вертикальными передачами и вскрывать оборону соперника неожиданными забросами с полуфлангов, за счет чего «Интер» позволит форвардам и латералям находиться без опеки в переходных фазах и даст дополнительное время на принятие решений.

Также Мхитарян должен помочь быстрее адаптироваться Лукаку. Ромелу чаще действует на острие и любит продавливать оборону соперника, принимая мяч головой или грудью. Однако при Индзаги «Интер» начал меньше делать ставку на силовой футбол и использовать прямые подачи и стал чаще проникать в штрафную при помощи переводов мяча на дальнюю штангу и комбинаций через короткий пас. Мхитарян наладит контроль мяча и будет снабжать Лукаку передачами, не вынуждая бельгийца тратить силы на открывания.

«Переход Лукаку очень важен для нас. Сам он полон энтузиазма и желания проявить себя. Здорово, что «Интер» вернул Ромелу. У нас и в прошлом сезоне была лучшая атака, а с Лукаку она станет еще вариативнее, появится больше решений», — объясняет Индзаги.

Возвращение Лукаку также восстановит необходимый баланс в линии нападения. Во-первых, форвард умеет грамотно сваливаться на фланг и будет создавать пространство для Мартинеса, который, в свою очередь, сможет подхватывать мяч на скорости и завершать атаки. Во-вторых, бельгиец улучшит реализацию «нерадзурри». В прошлом сезоне «Интеру» не хватило до скудетто буквально двух очков — во многом потому, что к концу чемпионата «сдулся» Джеко и завершать моменты были просто некому.

Все подписания «Интера» — точечные, и они должны приносить результат уже сейчас. От того, как быстро Индзаги интегрирует новичков в состав, зависят шансы миланцев на чемпионство.