Хайкин не пропустил, «Буде Глимт» выиграл. Теперь россиянина ждет испытание «Максимиром»

ГОРОД ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

«Буде Глимт» играл дома в городке Буде, расположенном за Полярным кругом. Если вы хотели знать, есть ли футбол за Полярным кругом, ответ – есть.

Население Буде - 53 тысячи жителей, а стадион «Аспмюра стадиум» вмещает 7 400 зрителей. На уютной арене всегда аншлаг, этакое желтое море, по цвету клубной формы, яростно болеющее за своих любимцев. Так было и вчера, причем зрителей было около 9 тысяч.

А наш Никита Хайкин уже вначале матча вступил в игру – ловко сложившись, отбил мяч, летевший в нижний угол. Правда, на повторе было видно, что удар Оршича в ворота не попадал.

Хозяева забили на 37-й минуте – форвард «желтых» Пельегрино открылся между двух защитников метрах в шести от ворот, и головой переправил мяч в сетку после навеса справа. А вскоре мяч попал в крестовину после удара головой игрока «Буде-Глимта».

Во втором тайме хозяева продолжали наседать, хорваты опасно контратаковали. В одной из таких атак они забили гол, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. Еще в одном эпизоде здорово сыграл Хайкин. Были еще два опасных момента у его ворот, но удары футболистов «Динамо» были неточны.

ТЕПЕРЬ – «МАКСИМИР»

Вчера в превью к матчу я пожелал Никите сохранить ворота сухими. Это российскому голкиперу удалось. «Буде Глимт» одержал непростую победу над очень сильным соперником. Теперь норвежский клуб и его российского вратаря ждет испытание «Максимиром». Это домашний стадион «Динамо» в Загребе, основная арена сборной Хорватии. Арена старенькая, с беговыми дорожками, трибуны расположены далековато от поля. Но горячие фанаты самого именитого клуба Хорватии всегда мощно поддерживают свою команду. Например, на «Максимире» не раз были биты именитые соперники – тот же «Тоттенхэм» «сгорел» здесь 0:3 в прошлом году в 1/8 финала Лиги Европы.

Ответный матч пройдет в Загребе 24 августа. А сегодня в Хайфе чемпион Израиля «Маккаби» принимает «Црвену Звезду», куда на днях перешел 19-летний полузащитник «Сочи» Егор Пруцев. Он подписал с сербским клубом контакт сроком на четыре года. Так что, есть еще за кого поболеть в этой Лиге чемпионов.

Встречу в прямом эфире будет транслировать «Матч ТВ», начало трансляции в 21.45.