Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хайкин не пропустил, «Буде Глимт» выиграл. Теперь россиянина ждет испытание «Максимиром»

Вчера состоялись первые матчи 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Норвежский «Буде Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, победил загребское «Динамо» со счетом 1:0.
Хайкин не пропустил, «Буде Глимт» выиграл. Теперь россиянина ждет испытание «Максимиром»
17 августа 2022 11:29
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Буде Глимт»

ГОРОД ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

«Буде Глимт» играл дома в городке Буде, расположенном за Полярным кругом. Если вы хотели знать, есть ли футбол за Полярным кругом, ответ – есть.

Население Буде - 53 тысячи жителей, а стадион «Аспмюра стадиум» вмещает 7 400 зрителей. На уютной арене всегда аншлаг, этакое желтое море, по цвету клубной формы, яростно болеющее за своих любимцев. Так было и вчера, причем зрителей было около 9 тысяч.

А наш Никита Хайкин уже вначале матча вступил в игру – ловко сложившись, отбил мяч, летевший в нижний угол. Правда, на повторе было видно, что удар Оршича в ворота не попадал.

Хозяева забили на 37-й минуте – форвард «желтых» Пельегрино открылся между двух защитников метрах в шести от ворот, и головой переправил мяч в сетку после навеса справа. А вскоре мяч попал в крестовину после удара головой игрока «Буде-Глимта».

Во втором тайме хозяева продолжали наседать, хорваты опасно контратаковали. В одной из таких атак они забили гол, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. Еще в одном эпизоде здорово сыграл Хайкин. Были еще два опасных момента у его ворот, но удары футболистов «Динамо» были неточны.

ТЕПЕРЬ – «МАКСИМИР»

Вчера в превью к матчу я пожелал Никите сохранить ворота сухими. Это российскому голкиперу удалось. «Буде Глимт» одержал непростую победу над очень сильным соперником. Теперь норвежский клуб и его российского вратаря ждет испытание «Максимиром». Это домашний стадион «Динамо» в Загребе, основная арена сборной Хорватии. Арена старенькая, с беговыми дорожками, трибуны расположены далековато от поля. Но горячие фанаты самого именитого клуба Хорватии всегда мощно поддерживают свою команду. Например, на «Максимире» не раз были биты именитые соперники – тот же «Тоттенхэм» «сгорел» здесь 0:3 в прошлом году в 1/8 финала Лиги Европы.

Ответный матч пройдет в Загребе 24 августа. А сегодня в Хайфе чемпион Израиля «Маккаби» принимает «Црвену Звезду», куда на днях перешел 19-летний полузащитник «Сочи» Егор Пруцев. Он подписал с сербским клубом контакт сроком на четыре года. Так что, есть еще за кого поболеть в этой Лиге чемпионов.

Встречу в прямом эфире будет транслировать «Матч ТВ», начало трансляции в 21.45.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Хайкин не пропустил, «Буде Глимт» выиграл. Теперь россиянина ждет испытание «Максимиром»
Хайкин не пропустил, «Буде Глимт» выиграл. Теперь россиянина ждет испытание «Максимиром»
Вчера состоялись первые матчи 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Норвежский «Буде Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, победил загребское «Динамо» со счетом 1:0.
17.08.2022 11:29
Футбол
автор: Юрий Волохов
В «Интер» пришли Лукаку, Мхитарян, Онана, Белланова и Аслани. Зачем они Индзаги?
В «Интер» пришли Лукаку, Мхитарян, Онана, Белланова и Аслани. Зачем они Индзаги?
Этим летом «Интер» мощно укрепился. Итальянцы подписали Ромелу Лукаку, Генриха Мхитаряна, Андре Онану, Рауля Белланову и Кристьяна Аслани. «Советский спорт» оценивает усиление и объясняет, как Индзаги будет встраивать новичков в свою систему.
17.08.2022 08:47
Футбол
автор: Матвей Морозов
Трансферы «Ньюкасла»: а почему так скромно?
Трансферы «Ньюкасла»: а почему так скромно?
В октябре 2021 года богатейшая саудовская инвестиционная компания PIF приобрела все права на английский «Ньюкасл», что мгновенно породило кучу разговоров о создании еще одного «денежного мешка» в большом футболе, который составит конкуренцию в ЛЧ «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реалу» и другим. С тех пор прошёл почти год. А что там с трансферами у «сорок»?
16.08.2022 21:09
Футбол
автор: Никита Шмытов
Последний из россиян – Никита Хайкин и его «Буде Глимт» в шаге от группы Лиги чемпионов
Последний из россиян – Никита Хайкин и его «Буде Глимт» в шаге от группы Лиги чемпионов
Сегодня пройдут первые матчи заключительного, четвертого, этапа отбора в групповой турнир Лиги чемпионов. Станислав Черчесов и его «Ференцварош» вылетели из турнира. Вылетел и «Монако» Александра Головина. Однако есть еще один россиянин в самом престижном турнире Европы – голкипер чемпиона Норвегии «Буде Глимта» Никита Хайкин.
16.08.2022 17:25
Футбол
автор: Юрий Волохов
Конец великой эпохи? Как Криштиану Роналду оказался никому не нужен
Конец великой эпохи? Как Криштиану Роналду оказался никому не нужен
Крайне неудачно складывается начало сезона для «Манчестер Юнайтед» и его главной звезды Криштиану Роналду. Португалец прилагал немало усилий в межсезонье, чтобы покинуть Манчестер, но, оказалось, что в 37 лет пристроить в приличный клуб даже гения не так-то просто.
16.08.2022 14:00
Футбол
автор: Юрий Волохов
Оскар Глух – потенциальный новичок «Зенита»?
Оскар Глух – потенциальный новичок «Зенита»?
«Зенит» имеет самый сильный состав в российском футболе, но даже на этом клуб не останавливается и старается развить имеющееся. Многочисленные СМИ, а затем агент футболиста Оскара Глуха заявили о факте переговоров с российским клубом. Мы собрали самые нужные данные, которые нужно знать о возможном первом израильском футболисте в «Зените».
16.08.2022 10:34
Футбол
автор: Никита Шмытов
Почему Симеоне одиннадцать лет подряд не проигрывает стартовый матч?
Почему Симеоне одиннадцать лет подряд не проигрывает стартовый матч?
Если коротко: потому что он гений. А еще - главный тренер «матрасников» не против сделать Роналду новым Суаресом.
16.08.2022 10:26
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Почему Бензема должен получить «Золотой мяч»
Почему Бензема должен получить «Золотой мяч»
12 августа France Football представил 30 лучших футболистов планеты, которые будут претендовать на звание обладателя «Золотого мяча». В нем собраны почти все сливки современного футбола, но настоящей конкуренции почти нет. Наверняка лучшим игроком станет Карим Бензема, а мы нашли несколько аргументов в пользу безоговорочной победы француза.
15.08.2022 23:17
Футбол
автор: Никита Шмытов
Герои без сэра Алекса. Что стало со звездами, которые ковали победы Фергюсона?
Герои без сэра Алекса. Что стало со звездами, которые ковали победы Фергюсона?
В 2013 году Сэр Алекс Фергюсон принес «Манчестер Юнайтед» 13-е чемпионство АПЛ и 38-й трофей за 27 лет у руля клуба, после чего объявил о своем уходе и завершении тренерской карьеры. Как бы ни мечтали болельщики «МЮ», клубу не удалось спокойно пережить завершение эпохи САФа, из-за чего «дьяволы» за девять лет так и не смогли хотя бы приблизиться к былым результатам.
15.08.2022 23:04
Футбол
автор: Никита Шмытов
В «Динамо» закончилась сказка Шварца
В «Динамо» закончилась сказка Шварца
Эффективность футбола Йокановича покажет матч со «Спартаком».
15.08.2022 22:49
Футбол
автор: Кирилл Шулика
«Амкал» словил хайп! Как Кубок России стартовал с победы блогеров над профессионалами
В 1/256 финала Кубка страны любительский медиа-клуб победил команду Второй Лиги «Зоркий» в серии пенальти.
Крым, Fan ID, изоляция. С чем столкнется Алаев на посту руководителя главной футбольной лиги России
Александра Алаева избрали новым президентом РПЛ на безальтернативной основе.
«Понимаю, что новое поколение болельщиков не может смотреть футбол 90 минут». Алаев — после избрания главой РПЛ
Александр Алаев после избрания президентом РПЛ рассказал о своих задачах на новом посту.
Кошмары «МЮ», величие Хвичи и печаль Месси. Цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Что такое КОНИФА, куда входят ЛНР, ДНР, Крым и еще пять десятков футбольных изгоев
«Плеймейкер» рассказывает о футбольном союзе непризнанных ФИФА федераций, которые могут определить следующего чемпиона мира в Донецке.
С армейских небес на уральскую землю. Как Гончаренко спустя 7 лет снова возглавил клуб из Екатеринбурга
«Урал» определился с новым тренером: место исполнявшего обязанности главного в матче против «Факела» (0:0) Евгения Аверьянова занял Виктор Гончаренко, пик карьеры которого пришелся на ЦСКА, где он даже громил «Реал» в Лиге чемпионов.
Корейские танцы Семененко, «Евровидение» Петросян и взбесившаяся рука Мозалева. Что нового в фигурном катании
Сразу несколько фигуристов российской сборной показали новые программы или рассказали о музыке для них – порой весьма необычной.
Глас Макларена в пустыне. Как обличитель российского допинга стал адвокатом российского спорта
Профессор Ричард Макларен неожиданно зажег: в эфире канала ARD канадский юрист, который сделал очень многое, чтобы на Россию в спорте наложили жесточайшие санкции, вдруг предложил наших атлетов вернуть на мировую арену.
«Как прекрасен этот мир, «Спартак», посмотри!» Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости - в картинках и видосиках.
«Абаскаль — это попадание в точку!» Кечинов — о доминировании «Спартака» на старте сезона
6-кратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» мнением о феноменальном старте команды в нынешнем сезоне (13 очков и единоличное лидерство после пяти туров РПЛ).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика