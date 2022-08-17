Дмитрий Селюк: Топ-клубам Роналду не нужен, в маленькую команду сам не пойдет – надо заканчивать

Сам Роналду выступил с заявлением по этому поводу.

«СМИ врут. Все узнают правду через пару недель, когда выйдет интервью со мной. Из 100 новостей обо мне, которые выходили за последние месяцы, только 5 были правдивыми. Теперь представьте, как все обстоит на самом деле», — написал Роналду в соцсетях.

Но, как бы то ни было, очевидно, что звездный форвард не доволен своим положением в «Манчестер Юнайтед» и хочет покинуть клуб.

Проживающий в Европе футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что 37-летнему нападающему будет трудно найти новую команду.

- Я вам всегда говорил, что там, где Роналду, там конец всему, - говорит Селюк. - «Ювентус» все выигрывал, пришел Роналду и клуб все стал проигрывать. Считаю, что ему нужно завершить карьеру и войти в историю великим футболистом.

- Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг несколько раз говорил, что мечтает работать с Роналду и выигрывать с ним трофеи. Но после двух поражений от аутсайдеров АПЛ мнение свое изменил.

- Тен Хаг тренирует великий клуб, он медиаперсона. Существует политкорректность. Что он должен сказать: уберите уже из команды этого парня.

- Много писали про возможные варианты для Роналду, но я не вижу ни одного топ-клуба, который бы он мог заинтересовать.

- Теоретически это мог быть «ПСЖ», который любит приглашать больших звезд, несмотря на их возраст. Роналду – это мощный пиар, реклама. Повышение интереса не только к «ПСЖ», но и ко всему французскому чемпионату.

Но Месси закрыл ему путь в Париж, а сейчас, смотрю, ожил Неймар, как только пошли разговоры, что в Париже хотят от него избавиться. Стал забивать, отдавать.

Поэтому Роналду сейчас некуда приткнуться. И, как строить команду, когда тебе покупают 37-летнего Роналду? Это великий игрок, но, к сожалению, время не щадит никого. Ехать на заработки в условный Китай, не для Криштиану. Лишняя пара миллионов ему не нужна, он и так миллиардер.

- Вроде писали, что «Ювентусу» опять его предлагали: заберите, мол, ваше сокровище.

- «Ювентус» сам от него избавился в прошлом году с теми же словами: заберите ваше сокровище. Сейчас Роналду в таком капкане: большим клубам он не нужен, а в маленькую команду он сам не пойдет – суперзвездный статус и большое эго не позволят. Он же постоянно хочет выигрывать трофеи, а не бороться за выживание.

НАША СПРАВКА

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в августе 2021 года, где он уже выступал с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне португалец забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах.