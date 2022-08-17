Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: Топ-клубам Роналду не нужен, в маленькую команду сам не пойдет – надо заканчивать

Продолжается неясность по поводу дальнейшей карьеры Криштиану Роналду. После двух поражений «Манчестер Юнайтед» на старте сезона от середняков еще громче раздаются голоса, что звездный форвард не нужен «МЮ» и даже, что клуб готов расторгнуть с ним контракт.
Дмитрий Селюк: Топ-клубам Роналду не нужен, в маленькую команду сам не пойдет – надо заканчивать
17 августа 2022 18:10
автор: Юрий Волохов
автор фото: Manchester Evening News

Сам Роналду выступил с заявлением по этому поводу.

«СМИ врут. Все узнают правду через пару недель, когда выйдет интервью со мной. Из 100 новостей обо мне, которые выходили за последние месяцы, только 5 были правдивыми. Теперь представьте, как все обстоит на самом деле», — написал Роналду в соцсетях.

Но, как бы то ни было, очевидно, что звездный форвард не доволен своим положением в «Манчестер Юнайтед» и хочет покинуть клуб.

Проживающий в Европе футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что 37-летнему нападающему будет трудно найти новую команду.

- Я вам всегда говорил, что там, где Роналду, там конец всему, - говорит Селюк. - «Ювентус» все выигрывал, пришел Роналду и клуб все стал проигрывать. Считаю, что ему нужно завершить карьеру и войти в историю великим футболистом.

- Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг несколько раз говорил, что мечтает работать с Роналду и выигрывать с ним трофеи. Но после двух поражений от аутсайдеров АПЛ мнение свое изменил.
- Тен Хаг тренирует великий клуб, он медиаперсона. Существует политкорректность. Что он должен сказать: уберите уже из команды этого парня.

- Много писали про возможные варианты для Роналду, но я не вижу ни одного топ-клуба, который бы он мог заинтересовать.
- Теоретически это мог быть «ПСЖ», который любит приглашать больших звезд, несмотря на их возраст. Роналду – это мощный пиар, реклама. Повышение интереса не только к «ПСЖ», но и ко всему французскому чемпионату.

Но Месси закрыл ему путь в Париж, а сейчас, смотрю, ожил Неймар, как только пошли разговоры, что в Париже хотят от него избавиться. Стал забивать, отдавать.

Поэтому Роналду сейчас некуда приткнуться. И, как строить команду, когда тебе покупают 37-летнего Роналду? Это великий игрок, но, к сожалению, время не щадит никого. Ехать на заработки в условный Китай, не для Криштиану. Лишняя пара миллионов ему не нужна, он и так миллиардер.

- Вроде писали, что «Ювентусу» опять его предлагали: заберите, мол, ваше сокровище.
- «Ювентус» сам от него избавился в прошлом году с теми же словами: заберите ваше сокровище. Сейчас Роналду в таком капкане: большим клубам он не нужен, а в маленькую команду он сам не пойдет – суперзвездный статус и большое эго не позволят. Он же постоянно хочет выигрывать трофеи, а не бороться за выживание.

НАША СПРАВКА

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в августе 2021 года, где он уже выступал с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне португалец забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Как «Манчестер Юнайтед» не провалиться еще ниже. «Советский спорт» предлагает план по спасению
Как «Манчестер Юнайтед» не провалиться еще ниже. «Советский спорт» предлагает план по спасению
«Манчестер Юнайтед» за последние годы сильно деградировал и, пока что, остается на плаву только благодаря накопленным деньгам в прошлом и еще сохранившемуся громкому имени. Правда, и это все скоро может исчезнуть.
17.08.2022 18:25
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дмитрий Селюк: Топ-клубам Роналду не нужен, в маленькую команду сам не пойдет – надо заканчивать
Дмитрий Селюк: Топ-клубам Роналду не нужен, в маленькую команду сам не пойдет – надо заканчивать
Продолжается неясность по поводу дальнейшей карьеры Криштиану Роналду. После двух поражений «Манчестер Юнайтед» на старте сезона от середняков еще громче раздаются голоса, что звездный форвард не нужен «МЮ» и даже, что клуб готов расторгнуть с ним контракт.
17.08.2022 18:10
Футбол
автор: Юрий Волохов
Хайкин не пропустил, «Буде Глимт» выиграл. Теперь россиянина ждет испытание «Максимиром»
Хайкин не пропустил, «Буде Глимт» выиграл. Теперь россиянина ждет испытание «Максимиром»
Вчера состоялись первые матчи 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Норвежский «Буде Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, победил загребское «Динамо» со счетом 1:0.
17.08.2022 11:29
Футбол
автор: Юрий Волохов
В «Интер» пришли Лукаку, Мхитарян, Онана, Белланова и Аслани. Зачем они Индзаги?
В «Интер» пришли Лукаку, Мхитарян, Онана, Белланова и Аслани. Зачем они Индзаги?
Этим летом «Интер» мощно укрепился. Итальянцы подписали Ромелу Лукаку, Генриха Мхитаряна, Андре Онану, Рауля Белланову и Кристьяна Аслани. «Советский спорт» оценивает усиление и объясняет, как Индзаги будет встраивать новичков в свою систему.
17.08.2022 08:47
Футбол
автор: Матвей Морозов
Трансферы «Ньюкасла»: а почему так скромно?
Трансферы «Ньюкасла»: а почему так скромно?
В октябре 2021 года богатейшая саудовская инвестиционная компания PIF приобрела все права на английский «Ньюкасл», что мгновенно породило кучу разговоров о создании еще одного «денежного мешка» в большом футболе, который составит конкуренцию в ЛЧ «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реалу» и другим. С тех пор прошёл почти год. А что там с трансферами у «сорок»?
16.08.2022 21:09
Футбол
автор: Никита Шмытов
Последний из россиян – Никита Хайкин и его «Буде Глимт» в шаге от группы Лиги чемпионов
Последний из россиян – Никита Хайкин и его «Буде Глимт» в шаге от группы Лиги чемпионов
Сегодня пройдут первые матчи заключительного, четвертого, этапа отбора в групповой турнир Лиги чемпионов. Станислав Черчесов и его «Ференцварош» вылетели из турнира. Вылетел и «Монако» Александра Головина. Однако есть еще один россиянин в самом престижном турнире Европы – голкипер чемпиона Норвегии «Буде Глимта» Никита Хайкин.
16.08.2022 17:25
Футбол
автор: Юрий Волохов
Конец великой эпохи? Как Криштиану Роналду оказался никому не нужен
Конец великой эпохи? Как Криштиану Роналду оказался никому не нужен
Крайне неудачно складывается начало сезона для «Манчестер Юнайтед» и его главной звезды Криштиану Роналду. Португалец прилагал немало усилий в межсезонье, чтобы покинуть Манчестер, но, оказалось, что в 37 лет пристроить в приличный клуб даже гения не так-то просто.
16.08.2022 14:00
Футбол
автор: Юрий Волохов
Оскар Глух – потенциальный новичок «Зенита»?
Оскар Глух – потенциальный новичок «Зенита»?
«Зенит» имеет самый сильный состав в российском футболе, но даже на этом клуб не останавливается и старается развить имеющееся. Многочисленные СМИ, а затем агент футболиста Оскара Глуха заявили о факте переговоров с российским клубом. Мы собрали самые нужные данные, которые нужно знать о возможном первом израильском футболисте в «Зените».
16.08.2022 10:34
Футбол
автор: Никита Шмытов
Почему Симеоне одиннадцать лет подряд не проигрывает стартовый матч?
Почему Симеоне одиннадцать лет подряд не проигрывает стартовый матч?
Если коротко: потому что он гений. А еще - главный тренер «матрасников» не против сделать Роналду новым Суаресом.
16.08.2022 10:26
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Почему Бензема должен получить «Золотой мяч»
Почему Бензема должен получить «Золотой мяч»
12 августа France Football представил 30 лучших футболистов планеты, которые будут претендовать на звание обладателя «Золотого мяча». В нем собраны почти все сливки современного футбола, но настоящей конкуренции почти нет. Наверняка лучшим игроком станет Карим Бензема, а мы нашли несколько аргументов в пользу безоговорочной победы француза.
15.08.2022 23:17
Футбол
автор: Никита Шмытов
В «Торпедо» — перезагрузка. Спасет ли клуб Геркус? А Кержаков?
Вслед за «Уралом» на кадровые перемены решился еще один аутсайдер РПЛ - только в «Торпедо» одной тренерской отставкой не ограничились.
Уж осень близится, а клуба для Дзюбы все нет… Что происходит?
В ближайшие выходные состоится шестой тур РПЛ, то есть, позади останется пятая часть чемпионата. Тем удивительнее, что одна из главных звезд лиги Артем Дзюба по-прежнему без работы.
«Амкал» словил хайп! Как Кубок России стартовал с победы блогеров над профессионалами
В 1/256 финала Кубка страны любительский медиа-клуб победил команду Второй Лиги «Зоркий» в серии пенальти.
Крым, Fan ID, изоляция. С чем столкнется Алаев на посту руководителя главной футбольной лиги России
Александра Алаева избрали новым президентом РПЛ на безальтернативной основе.
«Понимаю, что новое поколение болельщиков не может смотреть футбол 90 минут». Алаев — после избрания главой РПЛ
Александр Алаев после избрания президентом РПЛ рассказал о своих задачах на новом посту.
Кошмары «МЮ», величие Хвичи и печаль Месси. Цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Что такое КОНИФА, куда входят ЛНР, ДНР, Крым и еще пять десятков футбольных изгоев
«Плеймейкер» рассказывает о футбольном союзе непризнанных ФИФА федераций, которые могут определить следующего чемпиона мира в Донецке.
С армейских небес на уральскую землю. Как Гончаренко спустя 7 лет снова возглавил клуб из Екатеринбурга
«Урал» определился с новым тренером: место исполнявшего обязанности главного в матче против «Факела» (0:0) Евгения Аверьянова занял Виктор Гончаренко, пик карьеры которого пришелся на ЦСКА, где он даже громил «Реал» в Лиге чемпионов.
Корейские танцы Семененко, «Евровидение» Петросян и взбесившаяся рука Мозалева. Что нового в фигурном катании
Сразу несколько фигуристов российской сборной показали новые программы или рассказали о музыке для них – порой весьма необычной.
Глас Макларена в пустыне. Как обличитель российского допинга стал адвокатом российского спорта
Профессор Ричард Макларен неожиданно зажег: в эфире канала ARD канадский юрист, который сделал очень многое, чтобы на Россию в спорте наложили жесточайшие санкции, вдруг предложил наших атлетов вернуть на мировую арену.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика