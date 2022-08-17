Как «Манчестер Юнайтед» не провалиться еще ниже. «Советский спорт» предлагает план по спасению

Старт сезона-2022/23 показывает, что «МЮ» рискует провалиться еще глубже. Чтобы это не произошло, мы составили план по спасению «дьявольского» клуба, который нужно реализовать в ближайшее время.

ТРАНСФЕР В ЦЕНТР ПОЛЯ

В летнее трансферное окно «МЮ» покинули несколько игроков центра поля, включая Поля Погба и Неманью Матича, а на их место не были приобретены другие классные футболисты. Подписание Кристиана Эриксена - это интересно, красиво и уникально, но эффективно ли? Есть ощущение, что вряд ли. Эриксен был хорош для «Брентфорда», но после всех сложностей, которые прошел датчанин, он не может быть стабильным для клуба, который борется за Лигу чемпионов.

В последнее время ходят разговоры о подписании Адриена Рабьо, но и этот слух меркнет на фоне другого, который дал бы «МЮ» куда больше. Эрик тен Хаг мечтает воссоединиться с Френки де Йонгом, которого он великолепно знает по работе в «Аяксе». Де Йонг - это как раз то, что нужно нынешнему «МЮ». Он придаст баланс в построении команды, усилит игру под прессингом (где вскрылись проблемы на старте сезона) и добавит разнообразия, ведь нидерландец может показывать свой лучший футбол даже в опорной зоне.

КУПИТЬ ФОРВАРДА

Пока «Манчестер Сити» презентовал Холланда, «Ливерпуль» тратился на Дарвина Нуньеза, а «Арсенал» гордился подписанием Габриэла Жезуса, селекционеры «МЮ» забыли укрепить свою линию атаки. У «Манчестера» нет ни одного центрфорварда, а травмы Марсиаля, проблемы с законом Гринвуда и невразумительная игра от Рэшфорда и Санчо только усложняют ситуацию. Вышеперечисленные игроки хоть как-то могли играть на острие, но теперь тен Хагу даже выбирать не из кого. Нужное срочное усиление.

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С РОНАЛДУ

Роналду - футболист топ-класса даже в 37 лет, но на данный момент он является балластом для «МЮ». Никто не выиграл с момента его прихода, а теперь Криштиану Роналду дисбалансирует раздевалку, не отдает себя полностью команде, много просит, и еще больше получает на свой счет. Ту зарплату, которую зарабатывает сейчас CR7, можно было бы разделить на всех новых футболистов состава, которые бы пришли закрыть проблемные позиции.

Уход Роналду необязателен и было бы идеально, если он пережил очередное перерождение, забил дежурные 25-35 голов, затащил «красных» в ЛЧ, но в такой сюжет верится с трудом.

ОТФИЛЬТРОВАТЬ СОСТАВ

За многие годы «МЮ» много раз ошибался на трансферном рынке, из-за чего в составе собрался целый пласт игроков, явно не подходящих для топ-клуба. Решение данной проблемы усложняется в связи с высокой зарплатой, что порождает нежелание ненужных футболистов покидать уютное гнездышко.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ - НАУЧИТЬСЯ ЖДАТЬ

Данный пункт относится скорее ко всем, кто хоть как-то причастен к «МЮ», включая болельщиков. Именно огромная армия поклонников ежегодно завышает ожидания, которые клуб не может реализовать в нынешнем виде.

Глейзерам обязательно нужно дать шанс тен Хагу. В «Аяксе» он работал куда в более тепличных условиях, но его стержень и тактическая грамотность обязательно должны быть вознаграждены. Если некоторые футболисты хотят результат прямо здесь и сейчас, то увы, «Манчестер Юнайтед» не подходит для этого. Успешным клубам нужны время и грамотная перестройка, и этот пункт может стать самым трудновыполнимым для катящегося клуба.