Кипербол и кипербаттл. Игорь Акинфеев поясняет «Советскому спорту» за новые турниры

АКИНФЕЕВ, КОТОРЫЙ ОПЕРЕДИЛ МЕССИ

- Игорь, наверняка многие захотят приехали в Бронницы и посмотреть на соревнования. Что это будет?

- Это будет насыщенный турнир с яркими эмоциями. Будут играть команды из учащихся 16-ти лучших (конечно, на наш взгляд) футбольных академий страны.

- В Бронницах сейчас потрясающие условия. Ведь тут во время ЧМ-2018 даже сборная Аргентины останавливалась. Лео Месси жил в одном из номеров.

- Мне было 12 лет, я тоже тут останавливался. Намного раньше, чем Месси. Так что зачем мы о нем? – смеется Акинфеев. – Если же серьезно, то мы вместе с организаторами считаем, что для детей это один из самых серьезных турниров в стране.

- Что будет призами? Ну, помимо традиционных кубков и дипломов.

- Мы привлекли очень серьёзных партнёров – Спортмастер, Demix. Игровая форма, мячи, рюкзаки, самокаты – хотим, чтобы память о турнире осталась надолго. Будут подарки и от бренда Макодай/Акинфеев. Конечно, я как вратарь дарю перчатки. Я сам в детстве бегал за вратарями и мечтал о перчатках.

- А за кем конкретно бегали?

- Я получил красивые, немецкие, фирмы «Адидас», от покойного уже ныне Юрия Пшеничникова. Они мне настолько не по размеру были – восемь лет ждал, пока рука подрастёт! Но это было огромным событием для меня.

БУДУ СЧАСТЛИВ, ЕСЛИ САМ ВОСПИТАЮ ПРОФЕССИОНАЛА

- Лично для Вас зачем этот турнир?

- Я отношусь к этому турниру как к своему детищу. Нет мыслей, чтобы он прошел 4 или 5 раз – хочу, чтоб был ежегодный. Я не просто дал имя турниру – и забыл. Понимаете, я четырех с половиной лет этим занимаюсь. Всю жизнь в футболе. Неделя – тренировки, в выходные – игры. И я занимаюсь любимым делом. Очень хочется, чтобы и у этих мальчишек футбол стал любимым делом. А если я благодаря этому турниру или благодаря своей Академии Акинфеева в Реутове воспитаю хотя бы одного профессионального игрока – я уже счастлив буду.

Когда мне было 25 лет, я об этом совершенно не задумывался. Сейчас на многое смотрю иначе. И кто знает, вдруг кто-то еще и со мной потом в одной команде поиграет.

- Раз тут игроки пусть и детского, но уже вполне себе серьезного уровня, не приезжают ли на турнир скауты?

- Нам, конечно же, никто не признается, скауты - это во многом закрытая информация. Но ясно, что если это 16 лучших академий – все будут готовы перехватить бриллиант в свою команду.

МЕДИАФУТБОЛ ПРОТИВ ПРОФИ

Мы видим, как абсолютно непрофессиональные футболисты творят сейчас чудеса в кубке России, выбивая оттуда профессионалов – медиакоманда «Амкал» во вторник выбила «Зоркий», победой закончила матч с «Чертановым» другая команда - 2DROTS - в среду. Что происходит? Это проявление проблем футбола профессионального?

- Мой подход: хочешь достичь чего-то – делай, достигай. Я за любой спорт. Я даже ключевой сейв вратаря из «Амкала» видел – ну, молодец парень. Поэтому рассуждения «нужен медиафутбол или не нужен» я не понимаю. Играйте – и выигрывайте! Точно так же не понимаю споров о женском футболе. Нравится играть – выходите на поле и играйте! И вообще не обращайте внимания ни на чьи слова и оценки!

ЖДУ В ГОСТИ ВСЕХ

- Кто из вип-гостей ожидается на турнире?

- Я считаю, что я и сам вип-гость, Вот в том году не попал на собственный турнир, в жэтом буду точно. А так – всех приглашаем. Губернатор Андрей Воробьев точно обещал быть.

- А не было желания пригласить тех, с кем играли? Ваши экс-партнеры провели бы, к примеру, мастер-классы.

- Понимаете, никто не сидит дома. Никто не ждет моего звонка, чтобы рвануть в Подмосковье со мной. Сергей Игнашевич тренирует «Балтику» - это постоянная работа. Братья Березуцкие вечно учатся – такова тренерская доля, надо сдавать на лицензии следующего уровня. Да и мастер-классы – это совершенно отдельная история. У нас собираются 16 команд и играют. Мастер-классы – иной жанр.

КИПЕРБОЛ И КИПЕРБАТТЛ

- Как родилась идея турнира?

- Когда прошел ЧМ-2018, когда я принял решение не играть дальше в сборной, мой друг предложил мне эту идею. Сделали Фонд «Страна футбола» и стали гадать, как добиться не просто динамики, а чтобы матч был зрелищным для всех. И для зрителей - чтобы было много голов, и для участников – чтоб уходили с поля, как говорится, грязные, но счастливые. Я как вратарь пропускать не люблю, но понимаю, что нужно зрителю.

Поэтому в киперболе у нас меняется площадка, уменьшается число игроков, учитывается только «чистое» время, мяч вводится из аута ногами, а окончательный результат определяется в серии послематчевых пенальти из семи ударов, причем первые удары наносят другу другу вратари.

- Ну, а другой турнир – кипербаттл – как несложно догадаться, это уже турнир самих вратарей?

- Да, с каждой стороны по два вратаря – основной и запасной. Бить должны оба, стоять должны оба (в какой очередности – по договоренности). Серии пенальти – по три удара каждая команда, а потом уже по одному – до промаха.