Саламыч, верим! У «Ференцвароша» Черчесова отличный шанс выйти в групповой этап Лиги Европы

НЕВЫХОД В ЛИГУ ЕВРОПЫ ЧЕРЧЕСОВУ МОГУТ НЕ ПРОСТИТЬ

«Ференцварош» вылетел в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Понятно, что в Будапеште все мечтали о группе. Но, справедливости ради нужно сказать, что проиграл чемпион Венгрии «Карабаху» по всем статьям. Чемпион Азербайджана был явно сильнее.

Еще в первом матче в Баку парни Черчесова «отскочили» – 1:1. В Будапеште уже после первого тайма «Ференцварош» мог гореть 0:3. Гости реализовали один момент и дважды «простили» зеленых. В итоге – 0:1.

Во втором тайме «Карабах» забил еще два. Гол Адама Траоре в конце уже ни на что не мог повлиять. Словом, все по делу.

Были опасения, что экспрессивный хозяин «Ференцвароша» Габор Кубатов сгоряча укажет Черчесову на дверь. Но нет, разум возобладал.

Теперь у Черчесова есть шанс отчасти исправить ситуацию. Лига Европы тоже престижный турнир. И выскажу личную версию: если Саламыч не решит эту задачу, у него большая вероятность быть уволенным.

И, кстати, деньги в Лиге Европы тоже платят и весьма неплохие.

В прошлом розыгрыше за выход в группу все 48 клубов получили по 2,92 миллиона евро. В нынешнем сезоне, судя по всему, суммы будут в этом же районе. Напомним, что за главное приобретение межсезонья форварда Адама Траоре «Ференцварош» заплатил «Шерифу» 2 млн евро.

А вот сколько можно заработать в Лиге Европы. Выход в 1/16 финала – по 0,5 миллиона, выход в 1/8 финала – по 1,1 миллиона, выход в 1/4 финала – по 1,5 миллиона, выход в полуфинал – по 2,4 миллиона, выход в финал – по 4,5 миллиона. Победитель Лиги Европы дополнительно получит 4 миллиона евро.

Так далеко загадывать не будем, но за выход в 1/8 «Ференцварошу» по силам побороться.

КТО ТАКОЙ «ШЕМРОК РОВЕРС»?

Действующий чемпион Ирландии, самый титулованный клуб зеленого острова базируется в столице республики – Дублине. 19 раз побеждал в чемпионате ирландской премьер-лиги, 25 раз выигрывал Кубок страны.

«Шемрок Роверс» основан в 1901 году, домашний стадион «Талла» вмещает 6 000 зрителей.

В 3-м раунде Лиги Европы «Шемрок Роверс» дважды обыграл македонский «Шкупи» – 3:1 дома, 2:1 в гостях.

А оказался в Лиге Европы чемпион Ирландии после того, как вылетел из Лиги чемпионов во втором раунде.

Там результаты были следующие: 1-й раунд – «Хайбернианс» (Мальта) – 3:0 дома, 0:0 в гостях. «Лудогорец» (Болгария) – 0:3 в гостях, 2:1 дома.

Что сказать о сопернике? Нет сомнений, что многократный чемпион Ирландии команде Черчесова по зубам. Поэтому надо «Шемрок» проходить и решать вопрос уже в первом матче в Будапеште. Он начнется сегодня в 19.30 мск.