Дзюба станет турком. Только что он прошел медобследование

Артем Дзюба прошел медосмотр и в ближайшие часы подпишет контракт с турецким клубом «Адана Демиспор», сообщил сегодня информированный канал «Мутко против». В месяц Дзюба будет получать 150 тысяч евро. В год – 1,5 млн евро. В Турции такие правила: футболисты получают за 10 месяцев. Отпуск не в счет. Но с бонусами у Дзюбы все равно сумма будет ближе к 1,8 млн евро.

Утверждается, что «Адана» был не единственным вариантом Артема – у него было еще одно, причем более привлекательное в финансовом плане, предложение из Саудовской Аравии (там речь шла о 3 миллионах евро в год). Кроме того, до последнего велись переговоры с еще одним турецким клубом.

Также у Дзюбы были предложения из Бельгии (тот же «Юнион»), Германии и России (5 клубов). Но российские варианты Дзюба по сути не рассматривал – он решил предпочесть футбол в Европе деньгам.

С утра четверга Дзюба проходил медосмотр. «Мутко против» уверяет, что он был пройден успешно.

Дзюба стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22, его предыдущим клубом был «Зенит». В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

«Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.