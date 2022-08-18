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Дзюба станет турком. Только что он прошел медобследование

Нет, рано пока Артему Дзюбе вешать бутсы на гвоздь. Есть еще те, кто готов подписать с ним полноценный контракт (пусть и уступающий в разы тому, что было у форварда на пике карьеры).
Дзюба станет турком. Только что он прошел медобследование
18 августа 2022 14:59
автор: Сергей Терехов
автор фото: ФК «Зенит»

Артем Дзюба прошел медосмотр и в ближайшие часы подпишет контракт с турецким клубом «Адана Демиспор», сообщил сегодня информированный канал «Мутко против». В месяц Дзюба будет получать 150 тысяч евро. В год – 1,5 млн евро. В Турции такие правила: футболисты получают за 10 месяцев. Отпуск не в счет. Но с бонусами у Дзюбы все равно сумма будет ближе к 1,8 млн евро.

Утверждается, что «Адана» был не единственным вариантом Артема – у него было еще одно, причем более привлекательное в финансовом плане, предложение из Саудовской Аравии (там речь шла о 3 миллионах евро в год). Кроме того, до последнего велись переговоры с еще одним турецким клубом.

Также у Дзюбы были предложения из Бельгии (тот же «Юнион»), Германии и России (5 клубов). Но российские варианты Дзюба по сути не рассматривал – он решил предпочесть футбол в Европе деньгам.

С утра четверга Дзюба проходил медосмотр. «Мутко против» уверяет, что он был пройден успешно.

Дзюба стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22, его предыдущим клубом был «Зенит». В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

«Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.

источник: «Советский спорт»
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Дзюба станет турком. Только что он прошел медобследование
Дзюба станет турком. Только что он прошел медобследование
Нет, рано пока Артему Дзюбе вешать бутсы на гвоздь. Есть еще те, кто готов подписать с ним полноценный контракт (пусть и уступающий в разы тому, что было у форварда на пике карьеры).
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