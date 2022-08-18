Окно скоро прикроется. Каких трансферов все ждут под закрытие?

Френки де Йонг

В 2019 году трудно было представить, что, казалось бы, идеально подходящий «Барселоне» и купленный почти за 90 млн евро де Йонг окажется через три года ненужным команде, но именно это и произошло. Нидерландец не входит в планы Хави, Лапорте не нравится его высокая зарплата, да и сам Френки уже не рад находиться в нынешней команде. Его пытаются спихнуть разными способами, вплоть до задержки зарплаты, забирания игрового номера и навязывании безумных тактических задач на поле.

Главными претендентами являются «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые уже вроде бы договорились с «Барсой», но теперь не могут договориться по контракту с самим полузащитником.

Сергей Милинкович-Савич

Данная трансферная сага растянулась не на это трансферное окно, а на несколько лет. Абсолютно постоянно Милинковича-Савича сватают в топ-клубы Европы, но он продолжает играть в «Лацио», хотя ему уже 27 лет. Римляне уже и не мечтают заполучить за серба более 100 млн евро, которые они хотели ранее, но и за гроши тоже не отдадут.

Милинкович-Савич – идеальный вариант для «МЮ», если сорвется сделка по де Йонгу. Иначе Сергей рискует провести остаток карьеры в «Лацио», так и не попробовав свои силы в большом клубе.

Мемфис Депай

В один момент Депай стал глотком свежего воздуха для тонущей «Барселоны», но с приходом Хави нидерландец потерял место в основе. Мемфис – игрок высочайшего класса, но Хави выше котирует Дембеле, Рафинью и Торреса, из-за чего Депаю придется ждать спада или травмы конкурентов, чтобы занять место в составе. Ну, или же довольствоваться второсортными играми, на которые будет выходить резервный состав.

В 28 лет Депай не готов полировать скамейку, а значит выходит один – поменять команду. Малореалистичным вариантом можно считать возвращение в «МЮ», а самым реальным видится переход в «Ювентус», где Депай точно не затеряется.

Мауро Икарди

Некогда один из лучших форвардов Серии А третий год просиживает в «ПСЖ», причем с каждым сезоном игровой практики все меньше. Судя по всему, новому главному тренеру парижан Икарди тоже не нужен, но класс Мауро позволяет не переживать о будущем.

Икарди с огромной вероятностью будет ключевым игроком в любой другой команде. В какой? Вот тут вопрос. Многое зависит от финансовых предложений, ведь не секрет, что Мауро и его жена во многом отталкиваются от денег. Ранее сообщалось, что щедро вознаградить Икарди могут вышедшая в элиту итальянского футбола «Монца», панически ищущий форварда «МЮ», или другие небедные клубы Европы.

Коди Гакпо

Еще одним вариантом для усиления атаки «МЮ» называют Коди Гакпо. Он куда менее известен вышеперечисленных футболистов, но разговоров о его переходе ничуть не меньше. Очередное дарование нидерландского футбола забил в прошлом сезоне 21 гол и отдал 15 голевых передач, а этот год начал не менее ударно, имея уже 3+4 за шесть сыгранных матчей. Говорят, что «ПСВ» намерено выручить за своего лидера не менее 30-40 млн евро. Слухи о его вероятном переходе нарастают каждый день, и вряд ли «ПСВ» удержит Гакпо.