Дмитрий Селюк: Дзюба останется ярким явлением в нашем футболе и никакие хейтеры это не сотрут

Клуб не слишком известен за переделами Турции, но там амбициозный хозяин и солидные спонсоры. Иначе «Адана Демирспору» трудно было бы уговорить Марио Балотелли перейти в этот клуб.

Кроме этого, в «Демирспоре» уже играет давний партнер Дзюбы по «Зениту» Ярослав Ракицкий.

Что ж, остается порадовать за лучшего российского форварда последних лет, что он, наконец, нашел себе команду.

Однако футбольный агент Дмитрий Селюк огорчен тем, что Дзюба покинул РПЛ и что наши клубы, включая «Зенит», не смогли сохранить такого нападающего для российских болельщиков.

- Радуюсь ли я за Дзюбу? Я с огромной симпатией отношусь к Артему, - говорит Селюк. – Жаль, что Дзюба покидает наш чемпионат, жаль, что наши клубы не смогли его сохранить для российских болельщиков. В том числе и «Зенит». Нам его будет не хватать. Это лучший бомбардир, лучший российский нападающий последних лет и на многие годы вперед. И вот такая личность в завершение карьеры уезжает в Турцию.

Дзюба останется яркой личностью, ярким явлением в нашем футболе, и никакие хейтеры эту страницу не сотрут

- Дзюба большой шутник. Возможно, в Турции ему следует немного снизить уровень шуток.

- Ничего страшного, там как раз собрались шутники. Один Балотелли чего стоит. Они будут на одной волне.

- Как раз по поводу Балотелли. У них с Дзюбой одинаковая позиция – центрфорвард. Знаем, что Балотелли парень немного неадекватный. Не испортит его отношение с Дзюбой конкуренция?

- Я хорошо знаю Балотелли еще со времен «Манчестер Сити». Яя Туре тогда взял над ним шефство, они очень хорошо общались. Марио нормальный парень. Думаю, они с Артемом найдут общий язык.

- Пишут, что Балотелли хочет покинуть клуб. В прошлом сезоне он наколотил больше двадцати мячей. Видимо, в «Демирспоре» ему уже скучно.

- Вообще, Марио любит менять команды. Это на него похоже. Уйдет – значит, Дзюба станет основным форвардом.