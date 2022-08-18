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Об этичном отношении к «кал-лиге». Комитет по этике снова зажег

С нашим комитетом по этике скучно никогда не бывает. Как и с нашим футболом. Если последний поводов для рассмотрений не подкинет, то комитет РФС и сам интересные идеи способен найти. Иногда даже на пустом месте.
Об этичном отношении к «кал-лиге». Комитет по этике снова зажег
18 августа 2022 20:14
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: РФС

На волне успеха стартовых матчей ФОНБЕТ Кубка России и особого внимания, прикованного к этим играм, комитет по этике тоже решил из трендов не выпадать и напомнить о себе, наехав на одну из любительских команд. По-другому это и не назвать.

Главе комитета по этике РФС Семену Андрееву не понравилось высказывание голкипера клуба 2DROTS Дмитрия Сычева, который назвал второй дивизион «кал-лигой». Ну, в принципе, эмоции человека понятны - его команда только что разгромила не самый слабый профессионального клуб этой самой Второй лиги.

Сказал как смог. Да и после того, что происходило на поле с «профиками», сложно с человеком не согласиться. Однако ж глава комитета заявил:

- За такие высказывания, как у вратаря 2DROTS, я бы скидок никаких не делал. Раз уж заявились в профессиональный турнир, выбирайте выражения.

При всем при этом, днем ранее профессиональный футболист команды «Зоркий», игравшей также против любителей, выражений не выбирал. Если оформить это цензурно, спич был примерно таким:

- Тьфу, (блин). Приехали, (блин), блогеры (гребаные), - заявил футболист Сергей Поповицкий.

Но почему-то это высказывание комитет по этике РФС решил оставить без своего внимания. Как и частенько игнорирует огненные высказывания своего почетного члена Анзора Кавазашвили, который также не любит выбирать выражения. Из последнего прекрасного за его авторством - обращение к руководству УЕФА, где были использованы такие эпитеты, как «продажные шкуры» и «паскудные мрази». Хотя вот за эти слова комитет всё же решился вынести замечание заслуженному мастеру спорта и чемпиону СССР.

Посмотрим, чем закончится крестовый поход за чистоту речи у непрофессиональных футболистов, если и профессиональные никогда высоким штилем не разговаривали. А, пока глава комитета по этике Семен Андреев ждет, кто из представителей РФС и ПФЛ захочет присоединиться к его возмущению и напишет настоящее обращение. Без него наказать вратаря 2DROTS по всей строгости футбольного закона не получится.

источник: «Советский спорт»
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