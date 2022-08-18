На жену Валерия Карпина собираются завести уголовное дело

Российские СМИ, а вслед за ними блогеры в четверг под вечер сообщили: руководитель некой организации под названием «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (мы, люди спортивные, поэтому до сих пор с такой не встречались) Виталий Бородин обратился с доносом в прокуратуру в прокуратуру на супругу Валерия Карпина — Дарью Карпину.

Этому человеку не понравилась позиция жены главного тренера сборной России по футболу и по совместительству тренера «Ростова» Дарьи Карпиной о ситуации с демонтажем танка-памятника Т-34 в Нарве. По словам уроженки Нарвы (Карпин, кстати, практически сосед – он из Кингисеппа, расположенного в нескольких километрах от Нарвы), он ассоциируется у нее исключительно с агрессией.

В заявлении на имя генпрокурора Игоря Краснова он просит проверить высказывания Карпиной на предмет нарушения статьи о реабилитации нацизма. В случае, если факты подтвердятся, то он требует возбудить в отношении Карпиной уголовное дело.

«Ответить доносчику должен сам Валерий Георгиевич. И он ответит», - подогревают ситуацию многочисленные блогеры.

Не призываем читателей солидаризироваться с кем-либо, призываем соблюдать закон. И будем, разумеется, следить за ситуацией.