Черчесов распахнул дверь в группу Лиги Европы, осталось переступить порог и забрать 3 млн евро

3 МЛН УЖЕ В КАРМАНЕ

За выход в группу Лиги Европы полагается бонус. Не такой, как в Лиге чемпионов - 15.6 млн евро, но тоже неплохой – почти 3 млн (в прошлом году все 48 клубов группового турнира получили по 2,92 миллиона евро). Для «Ференцвароша» это деньги. Напомним, главное приобретение лета форвард Адама Траоре обошелся в 2 млн евро – столько «фради» заплатили молдавскому «Шерифу».

Так что экспрессивный хозяин «Ференцвароша» Габор Кубатов может смело отправлять в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне номер своего банковского счета.

И еще цифры для информации: выход в 1/16 финала — 0,5 миллиона, выход в 1/8 финала — 1,1 миллиона, выход в 1/4 финала — 1,5 миллиона, выход в полуфинал — 2,4 миллиона, выход в финал — 4,5 миллиона. Победитель Лиги Европы дополнительно получит 4 миллиона евро.

Может сами сложить эти суммы и узнать, сколько заработал «Айнтрахт» из Франкфурта, выигравший турнир в мае. Да и финалист «Глазго Рейнджерс» в накладе не остался. Стоит ли так стремиться в Лигу чемпионов, где европейским середнякам приходится бороться сплошь с топами на стадии плей-офф? Если сильно напрячься, в Лиге Европы можно заработать очень прилично.

ИГРАЛИ ТАК, СЛОВНО ИЗДЕВАЛИСЬ НАД СОПЕРНИКОМ

Что касается матча, «Ференцварош» сразу же, без раскачки, начал осаждать ворота «Шемрока». Ауски забил первый гол на 14-й минуте. А затем ближе к концу тайма дважды отличился Адама Траоре. Те самые, вложенные 2 млн, работают во всю.

Поэтому к перерыву уже все было ясно. И не только из-за счета – с какой легкостью, с каким изяществом играл, с каким настроением играл «Ференцварош». Какие кружева плели игроки хозяев возле штрафной, у ирландцев голова кружилась. «Зеленые» могли спокойно забивать и вдвое больше. Точку поставил на 94-й минуте дальним коварным ударом с отскоком от газона защитник Чивич – 4:0.

У меня нет сомнений, что расслабленный «Ференцварош» раскатает «Шемрок» и в Дублине. Слишком велика разница в классе команд.

Однако Черчасов выразил недовольство своими футболистами после игры. Действительно, могли забивать в два раза больше.

«Невозможно каждую атаку и каждую ситуацию превращать в гол. Были определенные тактические моменты, которые мы обсуждали заранее, иногда я не видел того, что хотел. Нам нужно проанализировать матч, чтобы правильно подготовиться к ответной игре. Иногда мне казалось, что игра была хорошей, но были и плохие периоды. Независимо от победы, тренер всегда должен оставаться объективным. Мы, конечно, довольны результатом 4:0, но нам еще предстоит долгий путь.

Ответный матч тоже начнется с 0:0. И «Ференцварош», и соперник хотят попасть в групповой турнир, ничего не изменилось. Мы также прекрасно знаем, что в Ирландии играют в жесткий футбол», — цитирует пресс-служба клуба Черчесова

Ответный матч пройдет в Дублине 25 августа.