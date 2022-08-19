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Дмитрий Селюк: «Спартак» выиграет у «Динамо», и обе команды забьют

Сегодня стартует 6-й тур Российской премьер-лиги матчем «Крылья Советов» - «Факел». Но центральный матч тура «Динамо» – Спартак» пройдет в субботу.
Дмитрий Селюк: «Спартак» выиграет у «Динамо», и обе команды забьют
19 августа 2022 14:25
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк, по уже сложившейся традиции, дает прогноз на сегодняшнюю игру, а также на матчи субботы. Хочется отметить, что на подавляющее число матчей прогнозы Дмитрия оказываются точными.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» «ФАКЕЛ». СЕГОДНЯ. НАЧАЛО В 19.00

Будет напряженная игра, и мой прогноз: обе команды забьют.

«УРАЛ» «ПАРИ НН». СУББОТА. НАЧАЛО В 13.00

«Урал» упал – дальше некуда. Тренерский штаб сменился, но не думаю, что за такое короткое время мы увидим какие-то существенные изменения в игре команды. Другое дело, что где еще «Уралу» брать очки, как не в матче на своем поле с командами уровня «Пари НН»?

Мне кажется, будет ничья, и будет забито мало голов. Поэтому моя ставка – тотал меньше 3 голов, и даже, я бы рискнул – меньше 2,5.

«ХИМКИ» ЛОКОМОТИВ». СУББОТА. НАЧАЛО В 15.00

«Химки» в прошлой игре проиграли «Ахмату» дома уже при новом тренере. «Локомотиву» опускаться дальше некуда. Думаю, будет интересный матч и мой прогноз: обе забьют. На исход игры ставить не стал бы, но вероятна ничья.

«ДИНАМО» «СПАРТАК». СУББОТА. НАЧАЛО В 17.30

«Спартак» радует на старте своих болельщиков, но как уже не раз говорил, красно-белым очень повезло с календарем на старте. Соперники были один лучше другого, чтобы войти в тонус. Крупная победа над «Сочи» не должна вводить в заблуждение – в «Сочи» новый тренерский штаб, идет перестройка команды.

Поэтому «Динамо» - это первая серьезная проверка для «Спартака».

Но «Спартак» сейчас на кураже, «Динамо» пока не выглядит, как в прошлом сезоне. Думаю, что «Спартак» выиграет и обе забьют.

«РОСТОВ» – «СОЧИ». СУББОТА. НАЧАЛО В 20.00

Здесь моя ставка: ничья и обе забьют.

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Селюк: «Спартак» выиграет у «Динамо», и обе команды забьют
Дмитрий Селюк: «Спартак» выиграет у «Динамо», и обе команды забьют
Сегодня стартует 6-й тур Российской премьер-лиги матчем «Крылья Советов» - «Факел». Но центральный матч тура «Динамо» – Спартак» пройдет в субботу.
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