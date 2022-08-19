Балотелли, Озил, Мертенс, Гамшик и другие. Турецкая суперлига – чемпионат звездных пенсионеров

Некогда чемпионат Турции славился тем, что сюда приезжали доигрывать звезды первой величины. Здесь побывали Роберто Карлос и Самуэль Это’О, Дидье Дрогба и Уэсли Снейдер, Робин ван Перси и Рикарду Куарежма, Марио Гомес и Лукас Подольски.

Такая трансферная политика обусловлена тем, что местные клубы, которые не сидят на госдотациях, принадлежат болельщикам, а те выбирают руководителей на пару-тройку лет. Чтобы заполучить голоса, менеджеры привозят европейских топ-звезд, за что, конечно, приходится дико переплачивать.

Впрочем, в последние годы этот поток сходит на нет. Виной тому экономический упадок в стране и, как следствие, футболе. Даже жирный телеконтракт с нового сезона стоит дешевле, чем предыдущий. Плюс клубы в своей гонке за громкими именами погрязли в долгах. Денег все меньше – звезды все жиже. Тем не менее, турецким болельщикам все еще есть на кого посмотреть. Выходящие в тираж знаменитости еще встречаются на футбольных полях. Вот пятерка самых ярких из них:

МАРИО БАЛОТЕЛЛИ, ИТАЛИЯ («Адана Демирспор»)

Амплуа: нападающий

Возраст: 32 года

Топ-клубы: «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Марсель»

Достижения: чемпион Англии и Италии (3), победитель Лиги чемпионов, серебряный призер Евро-2010, Golden Boy-2010

Главный потерянный талант поколения. Балотелли раскрылся очень рано (забивал за «Интер» в серии А уже в 18 лет) и не уступал звездам первой величины (в 20 был признан лучшим молодым игроком Европы), но его психологический возраст не поспевал за его талантами.

На протяжении всей карьеры Марио так и оставался ребенком, поэтому вылетал из всех топ-клубов из-за эксцентричного поведения (например, в «Ман Сити» швырялся дротиками в игроков молодежки), потасовок с одноклубниками (дрался с Жеромом Боатенгом и Венсаном Компани) или конфликтов с тренерами (Роберто Манчини).

Не реализовал тонну доверия. Даже после «Сити» его подписывали «Милан» и «Ливерпуль», а после классных сезонов в «Ницце» рискнул «Марсель» (их терпения хватило на полгода). Уже к 29 годам Бало выпал из элитного футбола («Брешия»), поиграл в клубе Сильвио Берлускони («Монца»), а с прошлого лета пылит в Турции. Первый сезон он провел в хорошем настроении – 18 голов в 31 матче, – став третьим бомбардиром лиги и запомнившись пента-триком в ворота «Гезтепе» (7:0).

На теме самолюбования наверняка найдет общий язык с Дзюбой.

ДРИС МЕРТЕНС, БЕЛЬГИЯ («Галатасарай»)

Амплуа: нападающий

Возраст: 35 лет

Топ-клуб: «Наполи»

Достижения: обладатель Кубка Италии (2), бронзовый призер ЧМ-2018

В карьере Мертенса было тоже много не оправданных надежд, но другого толка. В том числе с ним связан впечатляющий прогресс «Наполи» и сборной Бельгии, за которую он отыграл более сотни матчей, но каждый раз его командам не хватало последнего шага для того, чтобы забраться на вершину – неаполитанцы при Маурицио Сарри выдали два гениальных сезона (в одним из них Мертенс выдал 28+9 в 35 матчах серии A), но «Юве» был безупречен, а «золотое поколение» бельгийцев дальше полуфиналов так ни разу и не забралось.

Жаль, ведь Мертенс заслужил больше, чем пара-тройка кубков. Спустя девять лет он выдохся и сдался. В Стамбул он приехал всего пару недель назад.

МАРЕК ГАМШИК, СЛОВАКИЯ («Трабзонспор»)

Амплуа: полузащитник

Возраст: 35 лет

Топ-клуб: «Наполи»

Достижения: Обладатель Кубка Италии (2), лучший молодой футболист в Италии-2008, рекордсмен «Наполи» по количеству матчей

Словацкий полузащитник отдал неаполитанцам аж 12 лет, был лидером той удалой команды, трижды входил в символические сборные серии A, провел потрясающий сезон-2012/13 (11+17 в 38 матчах), но, как и Мертенс, толком ничего выиграть не сумел. Даже в еврокубках «Наполи» не преуспел.

В 2019 году самого звездного футболиста в истории Словакии заманили китайские миллионы (зарабатывал по 9 млн евро в год), но приехал он под конец футбольного бума и через пару лет вернулся в Европу. С прошлого сезона выступает за «Трабзонспор», хотя, как и многие звездные пенсионеры, не слишком утруждался на футбольном поле.

МЕСУТ ОЗИЛ, ГЕРМАНИЯ/ТУРЦИЯ («Башакшехир»)

Амплуа: полузащитник

Возраст: 33 года

Топ-клубы: «Реал», «Арсенал»

Достижения: чемпион Испании, обладатель Кубка Англии, чемпион мира-2014, лучший игрок сборной Германии (5)

Пожалуй, самая яркая в плане реализации своего потенциала звезда чемпионата Турции. Озил провел три феерических сезона в мадридском «Реале» (стабильно выдавал в чемпионате по 16-19 результативных передач), но периодически выпадал в топ-матчах (отчасти потому лигочемпионские триумфы начались после его ухода), поэтому когда поступило предложение от «Арсенала», был продан за 47 млн.

В Лондоне начались качели – за топовым сезоном следовал средний по его меркам, но надо признать, что и партнеры были куда ниже классом. В «Арсенале» надеялись, что Месут вытащит команду на новый уровень, а он оказался идеальным ассистентом для других звезд, но не более. Концовка вообще получилась смазанной. У Озила был огромный контракт и конфликт со всеми тренерами после Арсена Венгера, дававшего ему неограниченный простор для творчества. Последние полгода полузащитник просто получал зарплату и заступался за уйгуров, чем спровоцировал конфликт между клубом и китайским телевидением.

Со временем Месут подружился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, так что решил вернуться на историческую родину (родился-то он в Гельзенкирхене), подписав контракт с «Фенербахче». Но и тут не заиграл. Сначала регулярно выбывал из-за травм, а прошедшей весной вступил в перепалку с тренером Исмаилом Карталом и был отстранен от тренировок. Летом перебрался в другой стамбульский клуб – «Башакшехир».

ЛУКАС БИЛЬЯ, АРГЕНТИНА («Башакшехир»)

Амплуа: полузащитник

Возраст: 36 лет

Топ-клубы: «Лацио», Милан»

Достижения: обладатель Кубка Италии, серебряный призер ЧМ-2014, финалист Кубка Америки (2)

Партнером Озила по средней линии в новом сезоне будет Билья, которого в 2014 году он оставил без золотых медалей чемпионата мира. Оба в том финале провели по 120 минут, но немцы оказались удачливее.

Главным клубом в карьере Бильи остается «Андерлехт», за который он провел шесть сезонов, тем не менее, итальянский период тоже получился приличным – более 200 матчей за «Лацио» и «Милан». Правда, в те годы (2013-2020) клубы находились в серии A на вторых ролях и дальше квалификации (!) Лиги чемпионов не добирались.

В 2020 году уже возрастной аргентинец перебрался в «Карагюмрюк», а нынешним летом перекочевал в «Башакшехир».

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