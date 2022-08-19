Балотелли, Озил, Мертенс, Гамшик и другие. Турецкая суперлига – чемпионат звездных пенсионеров

Некогда чемпионат Турции славился тем, что сюда приезжали доигрывать звезды первой величины. Здесь побывали Роберто Карлос и Самуэль Это’О, Дидье Дрогба и Уэсли Снейдер, Робин ван Перси и Рикарду Куарежма, Марио Гомес и Лукас Подольски.
Такая трансферная политика обусловлена тем, что местные клубы, которые не сидят на госдотациях, принадлежат болельщикам, а те выбирают руководителей на пару-тройку лет. Чтобы заполучить голоса, менеджеры привозят европейских топ-звезд, за что, конечно, приходится дико переплачивать.
Впрочем, в последние годы этот поток сходит на нет. Виной тому экономический упадок в стране и, как следствие, футболе. Даже жирный телеконтракт с нового сезона стоит дешевле, чем предыдущий. Плюс клубы в своей гонке за громкими именами погрязли в долгах. Денег все меньше – звезды все жиже. Тем не менее, турецким болельщикам все еще есть на кого посмотреть. Выходящие в тираж знаменитости еще встречаются на футбольных полях. Вот пятерка самых ярких из них:
МАРИО БАЛОТЕЛЛИ, ИТАЛИЯ («Адана Демирспор»)
Амплуа: нападающий
Возраст: 32 года
Топ-клубы: «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Марсель»
Достижения: чемпион Англии и Италии (3), победитель Лиги чемпионов, серебряный призер Евро-2010, Golden Boy-2010
Главный потерянный талант поколения. Балотелли раскрылся очень рано (забивал за «Интер» в серии А уже в 18 лет) и не уступал звездам первой величины (в 20 был признан лучшим молодым игроком Европы), но его психологический возраст не поспевал за его талантами.
На протяжении всей карьеры Марио так и оставался ребенком, поэтому вылетал из всех топ-клубов из-за эксцентричного поведения (например, в «Ман Сити» швырялся дротиками в игроков молодежки), потасовок с одноклубниками (дрался с Жеромом Боатенгом и Венсаном Компани) или конфликтов с тренерами (Роберто Манчини).
Не реализовал тонну доверия. Даже после «Сити» его подписывали «Милан» и «Ливерпуль», а после классных сезонов в «Ницце» рискнул «Марсель» (их терпения хватило на полгода). Уже к 29 годам Бало выпал из элитного футбола («Брешия»), поиграл в клубе Сильвио Берлускони («Монца»), а с прошлого лета пылит в Турции. Первый сезон он провел в хорошем настроении – 18 голов в 31 матче, – став третьим бомбардиром лиги и запомнившись пента-триком в ворота «Гезтепе» (7:0).
На теме самолюбования наверняка найдет общий язык с Дзюбой.
ДРИС МЕРТЕНС, БЕЛЬГИЯ («Галатасарай»)
Амплуа: нападающий
Возраст: 35 лет
Топ-клуб: «Наполи»
Достижения: обладатель Кубка Италии (2), бронзовый призер ЧМ-2018
В карьере Мертенса было тоже много не оправданных надежд, но другого толка. В том числе с ним связан впечатляющий прогресс «Наполи» и сборной Бельгии, за которую он отыграл более сотни матчей, но каждый раз его командам не хватало последнего шага для того, чтобы забраться на вершину – неаполитанцы при Маурицио Сарри выдали два гениальных сезона (в одним из них Мертенс выдал 28+9 в 35 матчах серии A), но «Юве» был безупречен, а «золотое поколение» бельгийцев дальше полуфиналов так ни разу и не забралось.
Жаль, ведь Мертенс заслужил больше, чем пара-тройка кубков. Спустя девять лет он выдохся и сдался. В Стамбул он приехал всего пару недель назад.
МАРЕК ГАМШИК, СЛОВАКИЯ («Трабзонспор»)
Амплуа: полузащитник
Возраст: 35 лет
Топ-клуб: «Наполи»
Достижения: Обладатель Кубка Италии (2), лучший молодой футболист в Италии-2008, рекордсмен «Наполи» по количеству матчей
Словацкий полузащитник отдал неаполитанцам аж 12 лет, был лидером той удалой команды, трижды входил в символические сборные серии A, провел потрясающий сезон-2012/13 (11+17 в 38 матчах), но, как и Мертенс, толком ничего выиграть не сумел. Даже в еврокубках «Наполи» не преуспел.
В 2019 году самого звездного футболиста в истории Словакии заманили китайские миллионы (зарабатывал по 9 млн евро в год), но приехал он под конец футбольного бума и через пару лет вернулся в Европу. С прошлого сезона выступает за «Трабзонспор», хотя, как и многие звездные пенсионеры, не слишком утруждался на футбольном поле.
МЕСУТ ОЗИЛ, ГЕРМАНИЯ/ТУРЦИЯ («Башакшехир»)
Амплуа: полузащитник
Возраст: 33 года
Топ-клубы: «Реал», «Арсенал»
Достижения: чемпион Испании, обладатель Кубка Англии, чемпион мира-2014, лучший игрок сборной Германии (5)
Пожалуй, самая яркая в плане реализации своего потенциала звезда чемпионата Турции. Озил провел три феерических сезона в мадридском «Реале» (стабильно выдавал в чемпионате по 16-19 результативных передач), но периодически выпадал в топ-матчах (отчасти потому лигочемпионские триумфы начались после его ухода), поэтому когда поступило предложение от «Арсенала», был продан за 47 млн.
В Лондоне начались качели – за топовым сезоном следовал средний по его меркам, но надо признать, что и партнеры были куда ниже классом. В «Арсенале» надеялись, что Месут вытащит команду на новый уровень, а он оказался идеальным ассистентом для других звезд, но не более. Концовка вообще получилась смазанной. У Озила был огромный контракт и конфликт со всеми тренерами после Арсена Венгера, дававшего ему неограниченный простор для творчества. Последние полгода полузащитник просто получал зарплату и заступался за уйгуров, чем спровоцировал конфликт между клубом и китайским телевидением.
Со временем Месут подружился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, так что решил вернуться на историческую родину (родился-то он в Гельзенкирхене), подписав контракт с «Фенербахче». Но и тут не заиграл. Сначала регулярно выбывал из-за травм, а прошедшей весной вступил в перепалку с тренером Исмаилом Карталом и был отстранен от тренировок. Летом перебрался в другой стамбульский клуб – «Башакшехир».
ЛУКАС БИЛЬЯ, АРГЕНТИНА («Башакшехир»)
Амплуа: полузащитник
Возраст: 36 лет
Топ-клубы: «Лацио», Милан»
Достижения: обладатель Кубка Италии, серебряный призер ЧМ-2014, финалист Кубка Америки (2)
Партнером Озила по средней линии в новом сезоне будет Билья, которого в 2014 году он оставил без золотых медалей чемпионата мира. Оба в том финале провели по 120 минут, но немцы оказались удачливее.
Главным клубом в карьере Бильи остается «Андерлехт», за который он провел шесть сезонов, тем не менее, итальянский период тоже получился приличным – более 200 матчей за «Лацио» и «Милан». Правда, в те годы (2013-2020) клубы находились в серии A на вторых ролях и дальше квалификации (!) Лиги чемпионов не добирались.
В 2020 году уже возрастной аргентинец перебрался в «Карагюмрюк», а нынешним летом перекочевал в «Башакшехир».
ДРУГИЕ ЗВЕЗДЫ В ЧЕМПИОНАТЕ ТУРЦИИ
Игрок
Возраст
Топ-клубы
Клуб суперлиги
Макс Майер
26
Шальке
Фенербахче
Фернандо Муслера
36
Лацио
Галатасарай
Лукас Торрейра
26
Арсенал, Атлетико
Сержиу Оливейра
30
Рома, Порту
Харис Сеферович
30
Фиорентина, Бенфика
Жедсон Фернандеш
23
Бенфика, Тоттенхэм
Бешикташ
Гекхан Инлер
38
Наполи, Лестер
Адана Демирспор
Насер Шадли
33
Тоттенхэм, Монако
Башакшехир
Омер Топрак
33
Байер, Боруссия Д
Антальяспор
Лазар Маркович
28
Ливерпуль, Спортинг
Газиантеп
Хесе
29
Реал, ПСЖ
Анкарагюджю