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Были звездами РПЛ, теперь пора завязывать с футболом

Несколько месяцев назад произошел массовый отъезд легионеров из клубов РПЛ, что должно было спровоцировать повышенный интерес к игрокам с российскими паспортами, но даже самые звездные из них оказались без клубов, хотя прошло уже пять туров чемпионата. Мы нашли пятерых представителей, которые как никогда близки к завершению карьеры.
Были звездами РПЛ, теперь пора завязывать с футболом
19 августа 2022 19:46
автор: Никита Шмытов
автор фото: РФС

ЮРИЙ ЖИРКОВ

После пяти лет в «Зените» карьера Юрия Жиркова пошла под откос. Были паузы, долгие восстановления и вытекающие из этого постоянные разговоры о завершении карьеры, но вместо этого левый защитник подписал контракт с «Химками», за которые суммарно наиграл 122 минуты. Вполне ожидаемо, что подмосковный клуб не стал продлевать контракт с ветераном.

20 августа Жиркову исполнится 39 лет, об интересующихся им клубах ничего не слышно и, кажется, легенда российского футбола как никогда близок к завершению карьеры.

ВЛАДИСЛАВ ИГНАТЬЕВ

Немного моложе Жиркова Владислав Игнатьев, но и у него ситуация незавидная. Тяжелый прошлый сезон с травмами и редкими яркими вспышками трудно назвать твердыми аргументами при переговорах с потенциальными заинтересованными клубами. Игнатьев заявлял, что заканчивать карьеру не собирается, но света в конце туннеля не видно.

В услугах 35-летнего экс-игрока «Локомотива», «Рубина», «Краснодара» и других клубов России никто не нуждается, а значит, что самое время задуматься о конце карьеры.

ПАВЕЛ МАМАЕВ

Еще один показательный пример провальной трансферной политики «Химок». Павел Мамаев был бесплатно подписан и одарен щедрым контрактом, но полузащитник абсолютно не оправдал ожидания, сыграв за подмосковный клуб всего 45 минут.

В июле Мамаев вновь оказался в статусе свободного агента и об интересующихся клубах совершенно ничего не слышно. Большое количество травм, отвлеченность от футбола, приличный возраст (33 года) и высокие финансовые требования практически обрекают Мамаева на завершение карьеры. Лишь чудо-работа агента и безумие какого-то клуба может подарить еще один год карьеры для Павла.

АЛАН ДЗАГОЕВ

Дзагоев - невероятно одаренный и перспективный футболист, но травмы и его отношение к футболу загубили карьеру. Дзагоеву всего 32 года, он покинул родной ЦСКА и, кажется, до сих пор сам не представляет свое будущее.

Дзагоев мог бы красиво закончить карьеру в «Алании», но это явно не то, о чем мечтал Алан. Есть ощущение, что экс-игрок сборной России может психануть и посвятить себя чему-то другому, не относящемуся к футболу.

КОНСТАНТИН РАУШ

А теперь напомним о тех, о ком уже забыли. Несколько лет назад немец с российским паспортом стал свежим дыханием для российского футбола, но Константин Рауш быстро сдулся и остался никому не нужен. Последний сезон левый защитник провел в «Нюрнберге». И да, именно провел, ведь 30 минут на поле за целый год тяжело охарактеризовать словом «играл».

В РПЛ Рауш не нужен, в Германии репутация растеряна, и в 32 года пора задуматься о конце карьеры.

источник: «Советский спорт»
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