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Состоится ли реванш за финал Кубка России? Анонс матча «Динамо» – «Спартак»

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Состоится ли реванш за финал Кубка России? Анонс матча «Динамо» – «Спартак»
19 августа 2022 20:33
автор: Сергей Терехов
автор фото: ФК «Динамо»

Как быстро все меняется в футболе. В прошлом сезоне динамовцы выдали один из лучших своих перфомансов в XXI веке и финишировали в призерах, а спартаковцы погрязли во второй половине турнирной таблицы. Исходя из этих фактов, бело-голубые должны были бы стать фаворитом очередной встречи, однако летом в обеих командах поменялся тренерский штаб и произошли изменения в составе, и теперь уже «Спартак» поражает великолепием, а «Динамо» разочаровывает.

ЭТОТ «СПАРТАК» ЯРЧЕ РОМАНЦЕВСКОГО

Гильермо Абаскаль приехал в Россию в статусе ноунейма, но быстро перестроил игру команды под свое видение – схему 4-3-3 и мощную комбинационную игру в сочетании с индивидуальными прорывами футболистов. Олицетворением этой философии стало изменение игры Романа Зобнина. В пяти прошедших турах он отдал семь передач под удар после сольных проходов (на пять и более метров) – больше, чем за весь прошлый чемпионат (пять передач).

Фото: ФК «Спартак»

В результате «Спартак» стал демонстрировать самый яркий футбол в лиге и забил 14 мячей. Больше в российской истории было лишь раз (в 1993 году). Еще раз. Лишь раз при Олеге Романцеве, когда красно-белые выиграли девять чемпионатов из 10, они были более результативны. Причем это не случайность, ведь и по ожидаемым голам (11,8), и по ударам (98) команда также первая в лиге.

Разгромить в предыдущем туре «Сочи» красно-белым не помешало даже отсутствие Виктора Мозеса, выбывшего на длительный срок из-за тяжелой травмы. В первом тайме южане даже превосходили соперника, но оказались не готовы к переключению им скоростей во второй половине. Хозяева стали выше прессинговать и вынудили совершить несколько ошибок, за которые и наказали, а записавший на свой счет дубль Квинси Промес забил в четвертой игре подряд.

Фото: ФК «Спартак»

Формально динамовцам тоже есть чем похвастать. Впервые с 2008 года они провели пять стартовых туров без поражений (две победы и три ничьи), однако смотрелись крайне нестабильно. В матчах с «Ростовом», «Факелом» и «Краснодаром» средняя линия бело-голубых не имела преимущества в середине поля. В сочетании с отказом Славиши Йокановича от фирменного прессинга его предшественника Сандро Шварца игра бело-голубых поблекла.

Фото: ФК «Динамо»

В действиях команды пропал юношеский задор, отличавший ее прошлой осенью. Погрустнел даже Арсен Захарян, проведший лишь один удачный матч – против слабейшего по качеству игры «Торпедо» (забил и отдал передачу). Во многом проблемы связаны с отъездом иностранцев, в первую очередь, Себастьяна Шиманьского, успевавшего отрабатывать сзади и организовывать большинство атак.

Динамовцы не нашли ему полноценную замену, поэтому Захарян в некоторых матчах был вынужден опуститься глубже, от чего он стал менее эффективен. Альтернатива в середине поля в лице Луки Гагнидзе тоже пока не видится оптимальной. Может, удачным окажется приезд 22-летнего израильтянина Эдена Карцева, но ему еще предстоит сыграться с новыми партнерами. А пока «Динамо» 15-е (!) в лиге по ожидаемым голам (0,95). И это с учетом матчей с «Торпедо» (4:0) и «Факелом» (3:3).

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

9 побед «Динамо», 20 ничьих, 31 победа «Спартака» при разнице мячей 66-106

«Спартак» - не только принципиальнейший, но и сложнейший соперник для «Динамо». В среднем в РПЛ бело-голубые выигрывают у него только в каждой шестой (!) встрече. В последний раз это происходило еще в 2018 году, после чего красно-белые одержали пять побед при трех ничьих. И это без учета вошедшего уже в историю драматичнейшего финала Кубка России (Даниил Фомин не реализовал пенальти на последних секундах), благодаря успеху в котором клуб Леонида Федуна сумел отметить юбилейный год завоеванием трофея.

Еще примечательно, что в пяти очных встречах во всех турнирах одна из команд неизменно забивала два мяча. Четырежды это удавалось «Спартаку» и один раз «Динамо» - в 1/8 финала Кубка России-2020/21. Та игра получилась скандальной из-за пенальти, назначенного за игру рукой Виктора Мозеса, хотя и спустя полтора года нет уверенности в том, что он действительно нарушал правила.

ПРАВИЛО «БЫВШИХ»

Основной правый защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк был капитаном «Спартака», а в составе красно-белых в нынешнем сезоне второе дыхание открылось у воспитанника бело-голубых Романа Зобнина.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Динамо»: Шунин – Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев – Фомин, Моро, Гагнидзе – Грулев, Смолов, Захарян.

«Спартак»: Селихов – Денисов, Р. Литвинов, Джикия, Хлусевич – Умяров – Мартинс, Зобнин – Игнатов – Соболев, Промес.

ПРОГНОЗ

Несмотря на статистику личных встреч и результатов текущего сезона, аналитики БК «Мелбет» оценивают шансы команд одинаково. На победу «Динамо» коэффициент даже чуть ниже – 3,175 против 2,325 на успех «Спартака» (ничья идет за 3,68).

На наш взгляд, самой комфортной будет ставка на то, что красно-белые не проиграют. Как говорилось выше, они не уступали в этом сезоне, а «Динамо» в РПЛ – с 2018 года. На это букмекер дает коэффициент 1,408.

Наиболее вкусным выглядит индивидуальный тотал на «Спартак» больше 1,5 с коэффициентом 2,34. Он заходил в четырех последних матчах «Спартака» в РПЛ и четырех последних очных встречах с «Динамо».

Прогноз «Советского спорта»: «Спартак» забьет больше 1,5 с коэффициентом 2,34 в БК «Мелбет».

источник: «Советский спорт»
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