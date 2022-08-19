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Что за «Спартак» построил Абаскаль? Игра с «Динамо» – первый серьезный экзамен для красно-белых

В субботу в центральном матче 6-го тура РПЛ бело-голубые примут лидера чемпионата (17:30).
Что за «Спартак» построил Абаскаль? Игра с «Динамо» – первый серьезный экзамен для красно-белых
19 августа 2022 20:47
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Спартак»

Красно-белые удивили всех уверенным стартом. После ничьи в Грозном (1:1) далее были четыре победы, причем три из них с крупными счетами. О команде молодого испанского тренера Гильермо Абаскаля начали говорить в восторженных тонах. Вот и перед дерби эксперты отдают незначительное преимущество гостям. Например, букмекерская компания Tennisi.bet предлагает ставить на успех спартаковцев с коэффициентом 2,56, у динамовцев цифры чуть больше – 2,64.

Почему лидер котируется вровень с шестой командой, которая не побеждала красно-белых в РПЛ с мая 2018-го? Не надо забывать, что «Спартак» пока не играл с главными претендентами на медали чемпионата. Даже «Сочи», который разбили в Тушине в предыдущем туре (3:0), по сравнению с прошлым сезоном резко ослаб. Там ушел главный тренер Владимир Федотов (в ЦСКА), а также два ведущих легионера Кассьерра и Родригао (оба в «Зенит»). 37-летнему эквадорцу Нобоа тяжело тянуть на себе клуб, вот и сдали гости резко после перерыва. Также, кстати, было и в гостевом матче южан против ЦСКА, даже счет вышел идентичным.

Фото: ФК «Спартак»

А в первом тайме сочинцы «Спартаку» ни в чем не уступали, даже интереснее играли в атаке. У «Динамо» таких кадровых проблем в нападении, как у «Сочи», нет. Напротив, скамейка у Славиши Йокановича, что касается группы атаки, очень хорошая. Можно предположить, что хватит бело-голубых не только на первый, но и на второй тайм в плане поддержания хорошего физического уровня.

Где у бело-голубых проблемы, так это сзади. За последние полгода команда лишилась Ордеца, Бальбуэны, Варелы и Евгеньева. На замену приглашен пока только парагваец Фернандес, остальные бреши закрыли молодежью. А она не шибко справляется, что доказал матч в Воронеже, где москвичи получили три гола от дебютанта РПЛ «Факела». Забили столько же, но это не хороший результат для клуба, который мечтает о первых местах.

Йоканович, кажется, уже понял, что играть в яркий атакующий футбол с такой защитой он не может. надо ждать подкрепления, которое уже не за горами. В 5-м туре против «Краснодара» «Динамо» действовало крайне осторожно (0:0). Скорее всего, такой закрытый футбол в надежде на контратаки мы увидим в исполнении бело-голубых и в дерби, проигрывать которое динамовцам нельзя с турнирной точки зрения. Сейчас у них 9 очков, у спартаковцев на 4 больше. Отпускать земляков на 7 очков непозволительно, если хочешь рассчитывать на что-то большое. Ведь есть еще «Зенит», который свое обязательно возьмет.

Фото: ФК «Динамо»

Каков истинный уровень «Спартака», дерби с «Динамо» и должно показать. Все же ни с кем из топов красно-белые еще не играли. Не будем вспоминать игру в Краснодаре, где команда Абаскаля забила четырежды – там были грубые судейские ошибки в сторону гостей. «Урал» же с «Оренбургом» не тянут на статус клубов, по которым можно делать игровые выводы.

Разгуляться поймавшему на старте сезона кураж Квинси Промесу динамовцы вряд ли дадут. Это «Сочи» ввязался против «Спартака» в игру первым номером. Сербский тренер бело-голубых свободы действий спартаковцам не предоставит. И будет ловить шанс в контратаке, где Смолов, Грулев, Захарян, Макаров и Тюкавин обязательно что-нибудь придумают.

Перспективной выглядит ставка на ничью – за 3,58. Есть сомнения в том, что «Спартак» выиграет пятый матч подряд. На эмоциях – а их у красно-белых на старте было много – можно продержаться какое-то время, но спад при этом неизбежен. Тем более что на полгода выбыл ключевой игрок – Виктор Мозес, на которого Абаскаль возлагал большие надежды.

Тотал матча меньше 2,5 с коэффициентом 1,99 вполне может сыграть. Счет 1:1 очень даже возможен. Сохранить ворота от голов оба клуба вряд ли смогут, особенно это касается «Динамо», которое пропускало от «Спартака» стабильно по два мяча в трех матчах прошлого сезона. В чемпионате было 2:2 и 0:2, а в мае в финале Кубка – 1:2.

С тех пор сильно изменились оба клуба, но с атакой у них все хорошо. Красно-белые лидеры по этому показателю – 14 голов, их земляки четвертые-пятые (10). Обе забьют (1,61)? Почему нет. Скучным и безголевым субботний футбол вряд ли будет.

источник: «Советский спорт»
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