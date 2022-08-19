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Не только Балотелли и Ракицкий. С кем еще Дзюба встретится в Турции

Артем Дзюба подписал контракт с клубом «Адана Демирспор», где, как известно, его партнерами станут хорошо знакомые Ярослав Ракицкий и Марио Балотелли. А с кем еще из звездных футболистов придётся встретиться Дзюбе, но уже по разные стороны поля?
Не только Балотелли и Ракицкий. С кем еще Дзюба встретится в Турции
19 августа 2022 20:50
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Адана Демирспор»

ЛУКА ТОРРЕЙРА («ГАЛАТАСАРАЙ»)

В 2018 году «Арсенал» отдал за Торрейру почти 30 млн евро, но Лука не сумел по достоинству заиграть в АПЛ, после чего пробовал перезапустить карьеру в «Атлетико» и «Фиорентине», но в итоге оказался в «Галатасарае» в самом расцвете сил, ему - 26 лет, и он самый дорогой игрок лиги.

ХАРИС СЕФЕРОВИЧ («ГАЛАТАСАРАЙ»)

Еще один, и далеко не последний, всем известный игрок «Галатасарая». Лучший бомбардир чемпионата Португалии и Лиги наций может подтвердить свое звание в чемпионате Турции.

БРУМА («ФЕНЕРБАХЧЕ»)

Брума не был столь известен в Европе, но девять матчей за сборную Португалии и неплохая игра в «Ред Булле» из Лейпцига не оставляет другого выбора, кроме как внести его в этот список. Ранее Брума играл за «Галатасарай», а с этого сезона будет играть за их принципиальных соперников.

МАРК БАРТРА («ТРАБЗОНСПОР»)

Один из самых неожиданных трансферов межсезонья подарил Марк Бартра, сменивший «Бетис» на «Трабзонспор». На его счету, между прочим, более сотни матчей за «Барселону», воспитанником которой он является.

ПАТРИК ВАН АНХОЛТ («ГАЛАТАСАРАЙ»)

Нидерландский левый защитник сменил уйму клубов Англии, включая «Челси», «Кристал Пэлас» и «Лестер», но в 2021 году бросил родную гавань и отправился в Турцию.

ДРИС МЕРТЕНС («ГАЛАТАСАРАЙ»)

Нужно ли представлять лучшего бомбардира «Наполи» за всю историю клуба? Думаем, что нет.

АХМЕД МУСА («ФАТИХ КАРАГЮМРЮК»)

Еще недавно Леонид Слуцкий каждый матч подгонял Мусу вперед, а сейчас нигериец транзитом через Саудовскую Аравию и малоизвестный клуб Нигерии добежал до «Карагюмрюка». Впрочем, в Турции Мусе похвастаться результатами сложно.

ФЕРНАНДО («АНТАЛЬЯСПОР»)

Зато прекрасно вписался в местный футбол экс-полузащитник «Спартака» Фернандо. Он и здесь поражает своими сильными ударами и великолепной игрой в опорной зоне.

ХЕСЕ («АНКАРАГЮДЖЮ»)

Удивительный игрок, успевший поиграть в «Реале» и «ПСЖ», но в 29 лет оказавшийся в трудновыговариваемым «Анкарагюджю».

МАРЕК ГАМШИК («ТРАБЗОНСПОР»)

Еще один культовый игрок «Наполи», который заново обрел себя в Турции. Не без его помощи «Трабзонспор» стал чемпионом в прошлом сезоне.

ФЕРНАНДО МУСЛЕРА («ГАЛАТАСАРАЙ»)

Одной из самых сложных задач для Дзюбы будет забить гол в ворота Муслеры. Главный вратарь Уругвая последнего десятилетия и один из главных творцов успехов «Галатасарая».

БАФЕТИМБИ ГОМИС («ГАЛАТАСАРАЙ»)

Когда-то Гомис играл за «Марсель», «Лион», «Суонси» и сборную Франции, но в один момент он оказался в Турции. Здесь, даже будучи ветераном футбола (ему 37 лет), он умудрился показать нечто невообразимое: 60 матчей, 42 гола и 6 голевых передач. Дзюбе будет не просто показать себя француза.

МЕСУТ ОЗИЛ («ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР»)

Ярчайший футболист проводит не слишком яркие сезоны в последние годы, но это не отменяет того, что по своему классу он один из лучших в лиге.

АЛЕКСАНДР ЕПУРЯНУ («ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР»)

Напарником Озила является бывший защитник «Анжи», «Динамо», «Крыльев» и «Москвы». В Суперлиге он с 2014 года.

МИХА МЕВЛЯ («АЛАНЬЯСПОР»)

В 2016 году Мевля выигрывал у «Баварии» за «Ростов», что стало самым ярким эпизодом в его карьеры. Затем были «Зенит» и «Сочи», а с 2021 Мевля защищает ворота «Аланьяспора».

ДЖАНЕР ЭРКИН («ФАТИХ КАРАГЮМРЮК»)

Хорошо знакомый турецкий защитник, игравший за ЦСКА на стыке прошлого десятилетия. Числился даже в «Интере», но не потянул.

ФАБИО БОРИНИ («ФАТИХ КАРАГЮМРЮК»)

Борини не самый известный и популярный футболист, но вы его могли запомнить по играм за «Милан», «Ливерпуль», «Рому» и «Челси».

МАГОМЕД ОЗДОЕВ («ФАТИХ КАРАГЮМРЮК»)

Очередной экс-полузащитний сборной России, сменивший РПЛ на Суперлигу. Теперь он играет с Мусой, Борини, Эркином и другими звездами под руководством Андреа Пирло.

ФЕДОР КУДРЯШОВ («АНТАЛЬЯСПОР»)

А вот этот российский игрок проделал путь в Турцию раньше остальных. Сначала он играл за «Истанбул», а затем перешел в «Антальяспор», за который у него уже почти сотня матчей.

ЛУИС АДРИАНО («АНТАЛЬЯСПОР»)

Одноклубником Кудряшова с зимы этого года является один из творцов чемпионского «Спартака» 2016/17 года. В Турции Адриано забивает куда меньше.

источник: «Советский спорт»
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