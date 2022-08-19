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Зачем «МЮ» нужен Каземиро? Разбираемся в скором трансфере

«Реал» перед стартом Ла Лиги завоевал очередной Суперкубок УЕФА, готовился к новому сезону и, конечно же, назывался одним из главных претендентов во всех турнирах, в которых только участвовал.
Зачем «МЮ» нужен Каземиро? Разбираемся в скором трансфере
19 августа 2022 20:53
автор: Никита Шмытов
автор фото: УЕФА

Ничего не предвещало беды до тех пор, пока европейские СМИ не начали трубить о возможном переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед». В это трудно было поверить, но все не так однозначно, как кажется на первый взгляд.

Каземиро в структуре «Реала» с 2013 года, и с тех пор бразилец вырос из обычного бразильского паренька в лидера мадридского клуба с неприкосновенным статусом, со множеством трофеев и званием одного из лучших опорных полузащитников десятилетия. На сегодняшний день Каземиро 30 лет, и кажется, что он готов выйти из зоны комфорта.

Карло Анчелотти видел в Каземиро ключевого игрока на начавшийся сезон, но сам Каземиро после головокружительного успеха в Мадриде потерял мотивацию. Ему нужен был новый вызов, и как нельзя кстати тут подвернулся «Манчестер Юнайтед». Благодаря «МЮ» Каземиро получит шанс испытать себя в лучшей лиге мира, воссоединиться с экс-партнерами (Варани и Роналду), а также серьезно пополнить банковский счет. В Испании Каземиро зарабатывает около 12,5 млн евро, а в Англии ему готовы платить на 6 млн евро больше. В АПЛ больше получают только Салах, Холланд и Роналду.

Многие едут зарабатывать в MLS, восточные страны или еще куда-нибудь, но ведь гораздо лучше совместить приятное с выгодным. Каземиро продолжит оставаться на виду, в определенном смысле выйдет из тени более раскрученных партнеров по команде и получит шанс поучаствовать в восстановлении былого величия «МЮ».

Забавно, но некоторые фанаты английского клуба радости не разделяют. Они уверены, что «МЮ» не нужно подписывать Каземиро по нескольким причинам:

Ему 30 лет, а значит совсем скоро сдуется.
Ему 30 лет, а значит дорого не перепродать.
Слишком дорогой трансфер (около 60 млн евро).
Слишком долгий контракт (сообщается о пятилетнем).
Не решит проблем тен Хага и не является прямой заменой де Йонга.
Придет ради денег, а не ради карьеры.

Особенно смешным представляется последний пункт. К сожалению для поклонников «МЮ», их клуб и правда многие рассматривают исключительно как источник дохода. Ну, а как иначе? «Дьяволы» давно не могут гарантировать трофеи, славу и другие приятности, которые были более десяти лет назад. Ни один игрок топ-уровня не пойдет в нынешний «МЮ», пока ему не предложат существенно больше, чем он получает в другом клубе.

Каземиро - топ-трансфер для «МЮ». Ждем официального анонса.

источник: «Советский спорт»
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