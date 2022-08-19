Кто скупает всех подряд, а кто экономно присматривается. Обзор трансферных слухов

АНГЛИЯ

Слухи

Настоящее безумие под закат трансферного окна готов устроить «Манчестер Юнайтед». Боссы клуба расщедрились и направили запросы нескольким клубам. Самым неожиданным и основополагающим переходом может стать Каземиро (около 70 млн евро), а также в списке Антони («Аякс», 80 млн евро), Янник Караско («Атлетико», 30 млн евро) и Сергей Милинкович-Савич («Лацио», 50 млн евро). Если хотя бы пара из этих футболистов окажется в «МЮ», то будет грех провалить сезон.

Вышедший в АПЛ «Ноттингем Форест» продолжает скупать всех подряд. Клуб уже подписал 15 футболистов в прошедшее межсезонье, но не собирается останавливаться. Очередным новичком может стать Морган Гиббс-Уайт. Сумма трансфера для АПЛ не выдающаяся - 45 млн евро. Это может сделать Моргана самым дорогим трансфером в истории клуба.

ГЕРМАНИЯ

Сделки

«Бавария» неожиданно купила игрока сборной Грузии U18 Луку Паркадзе. По правилам УЕФА, он не может прямо сейчас перебраться в Германию, поэтому остаток сезона хавбек проведет в тбилисском «Динамо», а уже в 2023 году полноценно присоединится к «Баварии».

РОССИЯ

Сделки

Свершилось! Артем Дзюба нашел новый клуб! Он подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» по системе «1+1». Экс-форвард «Зенита» будет играть под 24-м номером, так как ему любимые двойки заняты другим игроком. Кто бы мог подумать десять лет назад, что звезда «Манчестер Сити» и сборной Италии окажется в одном клубе с Артемом Дзюбой из «Спартака», да еще и в Турции?

Слухи

«Рубин» попрощается с Сеадом Хакшабановичем. Последние матчи черногорский швед проводил за «Юргорден», за которые сделал 2+1 в 11 матчах. Полузащитник отказался возвращаться в Казань, в связи с чем российский клуб готов пойти на продажу Сеада. Главным претендентом является «Селтик», а сумма трансфера составит менее 6,5 млн евро, что меньше, чем он ранее он обошелся «Рубину».

Ох, как же намучался ЦСКА с Адольфо Гайчем! Была надежда, что хотя бы Владимир Федотов найдет применение аргентинскому форварду, но нет, он снова оказался не нужен. Сообщается, что на 23-летнего нападающего претендует турецкий клуб и ЦСКА не прочь отдать его в аренду, но без права выкупа.

ИТАЛИЯ

Сделки

«Наполи» в межсезонье потерял лидеров атаки, из-за чего пытается залатать проблемные позиции как можно быстрее. Помочь в этом призван сын Диего Симеоне - Джованни Симеоне. В прошлом сезоне форвард забил 17 голов и отдал 5 голевых передач в 35 матчах Серии А. У «Наполи» по окончанию аренды будет право выкупить Симеоне за 12 млн евро.

Слухи

Руслан Малиновский провел в «Аталанте» три сезона, но теперь украинский полузащитник хочет новый вызов. Ранее сообщалось об интересе к нему одного из лондонских клубов, но сегодня появился новый конкурент - «Марсель».

Обратным рейсом из Франции в Италию может последовать голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас. Ему надоело быть запасным, из-за чего костариканец готов подписать контракт с «Наполи», предлагающим ему трехгодичный контракт на четыре млн евро за один сезон.

ИСПАНИЯ

Сделки

Пако Алькасер, когда-то фееривший за «Боруссию», в 28 лет переезжает из «Вильярреала» в «Аль-Шарджу» из чемпионата ОАЭ. Пока что - в аренду.

Слухи

Серьезную и любопытную сделку пытаются провернуть «Барселона» с «Ювентусом». Сообщается, что каталонцы готовы расторгнуть контракт с Мемфисом Депаем, после чего нидерландец бесплатно перейдет в «Юве», но такой вариант может сработать только в одном случае. Лапорта пытается избавиться от груза в виде платы бонусов за переход Миралема Пьянича. «Ювентус», вероятно, все устраивает и переход не заставит себя долго ждать.

«Реал», конечно же, не хочет расставаться с Каземиро, но клуб уже прорабатывает варианты для его замены. Да, в команде есть Тчуамени, но нужен еще один игрок. Им может стать Бруно Гимараэс из «Ньюкасла», который ранее обошелся «сорокам» в 50 млн евро. Сообщается, что англичане хотят получить за опорника более 100 млн евро, что может спугнуть «сливочных».