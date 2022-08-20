Оживет ли «Динамо»? Продолжит ли победную поступь «Спартак»? Ждем столичного дерби!

ИГРОВАЯ ФОРМА И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Динамо» потеряло в межсезонье многих ключевых футболистов, но даже их уход меркнет на фоне отъезда Сандро Шварца в Германию. Немецкий тренер был ключевым фактором в прошлогоднем успехе бело-голубых, но теперь наступил черед другого специалиста. «Динамо» принял югославский тренер Славиша Йоканович, который пока что не может совладать с силой московской команды.

Фото: ФК «Динамо» (Москва)

В пяти стартовых турах бело-голубые ни разу не проиграли, но пугает не это, а внезапное пробуксовывание по игре. Есть ощущение, что в один момент у игроков наступает резкий ступор, и они просто не знают, что от них требуется. И если ранее это в большей степени касалось защиты, то предыдущий матч против «Краснодара» удивил своей пассивностью в атаке. Эти проблемы и не дали команде подняться в турнирной таблице выше нынешнего шестого места.

Вышеописанную ситуацию можно было скорее представить у «Спартака», но Гильермо Абаскаль настолько уверенно ворвался в РПЛ, что теперь эти опасения даже и не вспоминаются. В пяти стартовых турах лишь «Ахмат» в домашних стенах сумел отобрать очки у красно-белых, а другие соперники «Спартака» без шансов проиграли с общим счетом 2:13.

Фото: ФК «Спартак»

Благодаря этому красно-белые возглавляют таблицу чемпионата. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

СОСТАВЫ

«Динамо» не имеет проблем с составом, но даже при этом есть проблемные места, которые не были закрыты на трансферном окне. Например, не всегда справляется с нагрузкой полузащитник Лука Гагнидзе, на которого внезапно свалилось место в основе. Недостатком состава Йокановича можно считать то, что его состав - чересчур читаемый. Возможно, совсем скоро в центре может получить свой шанс новичок Эден Карцев, но сразу бросать его в дерби слишком рискованно.

«Спартак» потерял Виктора Мозеса, но на игре это никак не отразилось. Нужно отдать должное Абаскалю, сумевшему быстро перестроить команду и который продолжает нащупывать лучший состав. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

Вскоре главный тренер получит еще больше инструментов для налаживания игры, так как в строй вернулся Мацей Рыбус, но он только начал тренироваться, поэтому о постановке его в старт говорить рано.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

«Динамо» в этом сезоне поочередно сменяет победу и ничью. Если верить в последовательность, то следующий матч должен стать победным.

Квинси Промес («Спартак») является лучшим бомбардиром РПЛ на данный момент. У него на счету 6 голов за 5 матчей. Так же он лучший в лиге по системе «гол + пас».

Если Александр Соболев получит жёлтую карточку в предстоящей встрече, то он пропустит следующий тур.

«Спартак» забивал в восьми из десяти последних очных матчах в ворота «Динамо».

В последних десяти очных матчах «Динамо» лишь раз выходило победителем.