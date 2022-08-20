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Алексей Сафонов: «Спартак» показывает атакующий футбол, он выиграет у «Динамо» 3:1

Сегодня пройдут четыре матча 6-го тура Российской премьер-лиги, среди них центральная игра тура «Динамо» - «Спартак».
Алексей Сафонов: «Спартак» показывает атакующий футбол, он выиграет у «Динамо» 3:1
20 августа 2022 10:06
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Наш постоянный эксперт, футбольный агент Алексей Сафонов дает свой прогноз на эти поединки.

«УРАЛ» - «ПАРИ НН». НАЧАЛО В 13.00

В «Урале» поменялся тренер, а это почти всегда встряхивает команду. Думаю, «Урал» выиграет 2:1.

«ХИМКИ» - ЛОКОМОТИВ». НАЧАЛО В 15.00

«Локомотив» уже неделю сидит на базе, команду там закрыли после последнего тура. Вряд ли футболистам понравится еще и следующую неделю на базе сидеть. Приятнее дома жить, общаться с детьми, женами, подругами. Да и по классу «Локо» выше «Химок». Поэтому мой прогноз: «Локомотив» выиграет 3:1.

«ДИНАМО» - «СПАРТАК». НАЧАЛО В 17.30

Эта игра станет лакмусовой бумажкой для обеих команд. Пока «Спартак» больше впечатляет – показывает атакующий футбол, много забивает. Знаю, что фанаты приезжали настраивать футболистов «Динамо на победу. Дерби есть дерби.

У «Динамо» все еще существуют проблемы в центре обороны, у «Спартака» Промес очень хорошо выглядит. Что-то мне подсказывает, что «Спартак» выиграет 3:1.

«РОСТОВ» - «СОЧИ». НАЧАЛО В 20.00

Мне нравится, как играет «Ростов» в нынешнем сезоне. «Ростов» и «Спартак» пока по игре выглядят лучше всех в чемпионате. В «Сочи» многое зависит от Нобоа, а у «Ростова» поставлена командная игра.

Мне кажется, «Ростов» в этом году будет бороться за медали. Дома ростовчане явно не планируют терять очки дома. Тем более, никуда им на поезде ехать не надо. Поэтому мой прогноз: «Ростов» выиграет.

источник: «Советский спорт»
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