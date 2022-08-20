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Владислав Радимов заступился за болельщиков

Похоже, футбол у нас чем дальше, тем активнее из вида спорта переходит в вид явной угрозы. Иначе как объяснить начавшиеся странности с матчами на уровне Второго дивизиона? Казалось бы, там и так все на энтузиазме и морально-волевых держатся, а тут еще решили и поддержки болельщиков лишать, без явных на то оснований.
Владислав Радимов заступился за болельщиков
20 августа 2022 10:45
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «Зенит»

Сначала недвусмысленная ситуация сложилась с матчем «Зенит-2» - «Электрон». Команды должны были встретится в это воскресенье, 21 августа. Дата была окончательно утверждена неделю назад, как и время начала матча. И вдру, без объяснения причин игру переносят на понедельник. При этом клуб «Электрон» всю неделю продавал билеты на матч и только в среду узнал о переносе.

На данный момент есть две версии случившегося. Согласно первой, во всем виновата служба безопасности «Зенита-2», которая узнав о массовом выезде болельщиков в Великий Новгород и испугавшись степени ответственности за возможные последствия, решила историю эту пресечь на корню. Руководствуясь принципом «как бы чего не вышло», был сделан звонок куда следует и за несколько часов матч был благополучно перенесён. «Электрон» также благополучно и оперативно на перенос согласился.

А вот согласно второй версии - ответственность за истерию целиком и полностью лежит на принимающей стороне, а точнее на местных чиновниках. Видимо, для власть имущих слово «болельщик» равно слову «преступник». Чему сегодня не выдержал и возмутился главный тренер фарм-клуба «Зенита» Владислав Радимов: «Если мы хотим совсем убить футбол в России, то переносами движемся в правильном направлении. Как можно переносить игру за 5 дней до матча? Люди купили билеты, забронировали отели». И добавил: «Не понимаю, чем болельщики могли угрожать прекрасному Новгороду. Если вы принимаете болельщиков за зверей - так и скажите. Если вы не готовы обеспечить порядок, нечего заявляться во вторую лигу. Надо сидеть в первенстве коллективов физкультуры, где можно играть без болельщиков», - написал он в своем профиле одной запрещённой сети в России. В своем эмоциональном обращении Радимов обратился и к комитету по этике РФС, предложив им рассмотреть, наконец, стоящее дело.

Матч явно перенесли с нарушением правил регламента, но ведь важнее, что теперь массового выезда болельщиков точно не будет. В понедельник мало кто сможет себе это позволить. «Очень за футболистов обидно. Футболисты из «Электрона» тоже не виноваты. Думаю, им бы тоже было интересно сыграть при большом количестве болельщиков», - подытожил главный тренер «Зенита-2». И, кстати, поскольку никто перед болельщиками за перенесенный матч не извинился - это решил сделать за всех Владислав Радимов. «Всем очень грустно и жаль», - сказал бывший полузащитник.

Похожая история случилась на этой неделе и с кубковой игрой «Коломна» - «Сатурн», назначенной на 17 августа. Матч – так же неожиданно для болельщиков - провели в закрытом режиме, то есть на игре их никто не ждал. А причина такого решения просто за гранью всякой логики: согласно законодательству РФ организатор матча обязан уведомить территориальные органы внутренних дел не позднее чем за 30 дней и согласовать план мероприятий по обеспечению общественного порядка не позднее чем за 10 дней до матча. Клуб «Коломна» просто не смог по независящим от него причинам выполнить эти требования. Информацию о месте проведения и дату матча клуб получил от РФС только 11 августа. Но как говорят местные болельщики, закрытый режим и перенос игр в Коломне практикуют часто. Уже второй сезон домашние игры местный клуб играет при пустых трибунах.

Напрашивается вопрос, а у нас вообще кому-то футбол на уровне второго дивизиона нужен? И особенно актуален он сейчас, на фоне недавних кубковых встреч команд Второй лиги с клубами любителей. Или кому-то просто удобно сидеть на бюджетных деньгах, а болельщики в этой истории как раздражающая величина, которую любыми способами надо исключить из уравнения. При всем при этом у нас во Второй лиге есть «Ротор», который в новом сезоне бьет рекорды посещаемости своих домашних игр. На последнем матче команды собралось 16 тысяч зрителей! У нас не все клубы Премьер-лиги могут похвастаться такой цифрой. Значит, футбол в России нужен и востребован. Значит, если Волгоград способен обеспечить безопасность на матчах при таком количестве болельщиков и у остальных проблем не должно возникать. Но, к сожалению, пока «Ротор» - это исключение из правил. И складывается такое ощущение, что футбол у нас, хоть и возведен в ранг необходимого вида спорта, но более желателен без болельщиков. Хотите играть - играйте пожалуйста, но будьте добры, уж как-нибудь для себя и сами с собой. А то мало ли что.

источник: «Советский спорт»
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Владислав Радимов заступился за болельщиков
Владислав Радимов заступился за болельщиков
Похоже, футбол у нас чем дальше, тем активнее из вида спорта переходит в вид явной угрозы. Иначе как объяснить начавшиеся странности с матчами на уровне Второго дивизиона? Казалось бы, там и так все на энтузиазме и морально-волевых держатся, а тут еще решили и поддержки болельщиков лишать, без явных на то оснований.
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