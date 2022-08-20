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Умярову воздалось за финал Кубка. «Динамо» победило в историческом дерби «Спартак»

Бело-голубые продлили беспроигрышную серию в сезоне до шести матчей. Единственный мяч после чудовищной ошибки Умярова забил Тюкавин.
Умярову воздалось за финал Кубка. «Динамо» победило в историческом дерби «Спартак»
20 августа 2022 19:34
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Динамо»

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА «ДИНАМО»

Еще свежи в памяти эмоции от последней встречи этих команд в «Лужниках» в финале Кубка России, но команды уже заметно поменялись. И кадрово, и ментально. А еще обе команды на старте сезона ни разу не проиграли. Динамовцы так вообще впервые с 2008 года. И с того же года ни разу не побеждали «Спартак» в родных стенах. Так что эта виктория станет исторической.

Для обоих тренеров эта встреча стала первой, но им хватило и пары месяцев, чтобы определиться с костяком основных игроков. Так, Гильермо Абаскаль по сравнению с матчем против «Сочи» (3:0) не сделал ни одного изменения. Да и незачем, раз у игроков все получается. Разве что Виктор Мозес пригодился бы, но он еще нескоро вернется. Кстати, гости вышли на поле в футболках в его поддержку.

Славиша Йоканович имеет меньше ресурсов, но тоже не совершает резких движений, наигрывая футболистов. В центре обороны он пятый раз подряд выставил Сабу Сазонова, а в центре полузащиты – Луку Гагнидзе третий матч подряд. Это важное решение, ведь это позволило отрядить Арсена Захаряна в тройку нападающих (точнее, лишь поначалу). Не оказалось в ней только Федора Смолова, но исключительно по решению тренерского штаба. Его заменил Константин Тюкавин.

БЛАГОДУШНЫЙ УМЯРОВ

Ух, с каким же напором оба коллектива начали эту игру! Динамовцам было очень сложно зацепиться за мяч, поэтому они при первой возможности забрасывали его в переднюю линию в расчете на таланты Захаряна, Тюкавина и Дениса Макарова. Наслаждающиеся возрождением своей команды болельщики хозяев очень эмоционально реагировали на каждую попытку атаковать.

И все-таки ромб, выбранный Абаскалем в «Спартаке», по-прежнему озадачивает большинство соперников. Благодаря нему красно-белые имеют количественное преимущество в середине поля, чем и пользуются, быстро разыгрывая мяч. Чаще всего гости доставляли мяч в полуфланги, откуда регулярно перспективно простреливали в штрафную в направлении Александра Соболева и Квинси Промеса. Чтобы нивелировать преимущество противника, к середине тайма Йоканович опустил Захаряна ниже, оставив Макарова в роли второго форварда.

То ли ход сработал, то ли просто повезло, но на 27-й минуте Умяров подарил соперникам гол. Оказавшись под давлением, он неаккуратно покатил мяч назад, и тот оказался у Тюкавина, и форвард легко переиграл рванувшего спасать положение Александра Селихова. Те, кто верят в карму, могут сказать, что спартаковцу воздалось за тот эпизод в финале Кубка России, когда он сбил перед решающим ударом с пенальти Даниила Фомина.

«Спартак» в первом тайме был заметно интереснее хозяев (70% владения, 9-4 по ударам), но мог бы на перерыв уйти и проигрывая 0:2 – Роберто Фернандес, выпрыгнув из-под Романа Зобнина после подачи Захаряна со штрафного, головой пробил в дальнюю штангу. Красно-белые же как ни кружили вокруг штрафной соперника, били из не самых выгодных позиций – последнего паса не хватало, как и куража.

КУКУЯН: СПАРТАКОВСКОГО ЗАГОВОРА НЕ СУЩЕСТВУЕТ

После перерыва спартаковцы продолжили атаковать по инерции, но как будто не заметили, что хозяева лучше адаптировались к их комбинационной, но легковесной игре. «Динамо» попеременно чередовало низкую оборону с высочайшей плотностью и высокий прессинг, чем периодически озадачивало соперников.

Последовала серия перспективных перехватов. Тюкавин (в такой игре он реально полезнее Смолова) и Захарян стали действовать предметнее. А еще красно-белым повезло, что арбитр Павел Кукуян простил Соболева за удар шипами (!) в лицо (!) Антону Шунину. Произошло это случайно, в попытке дотянуться до мяча, но в прошлом сезоне форвард был бы удален – можно не сомневаться.

Еще раз красно-белым повезло, когда арбитр отменил гол Сазонова после розыгрыша углового. Он здорово выиграл верховую борьбу и пробил в ближний угол, но Моро из вне игры пытался подправить мяч, явно участвуя в эпизоде.

САЗОНОВ НАИГРАЛ НА ГОЛ

Не сказать, что «Динамо» полностью контролировало игру, но Абаскаля не устраивал ход игры, поэтому он с помощью замен пытался исправить положение. Сначала выпустил Антона Зиньковского, потом выпустил Шамара Николсона в качестве второго нападающего. Он заменил сыгравшего крайне невнятно Кристофера Мартинса, позицию которого занял Руслан Литвинов. То же относится и к Умярову, вместо которого вышел Никита Чернов.

«Динамо» объективно было ближе ко второму голу, чем «Спартак» к ответному. Тот же Сазонов мог удваивать преимущество после розыгрыша углового, но метров с 10 пушечным выстрелом едва не сломал перекладину.

Концовку хозяева провели в меньшинстве после удаления Николы Моро, схлопотавшего две желтые карточки в течение одной-двух минут. Спартаковцы сумели организовать финальный штурм, но от поражения им уйти не удалось. «Динамо» продлило серию без поражений в нынешнем сезоне, а «Спартак» после обидного проигрыша (у соперника один удар в створ) рискует уступить первую позицию в таблице. За чемпионство красно-белым бороться явно рано.

РПЛ. 6-й тур

«Динамо» - «Спартак» - 1:0 (1:0)

Гол: Тюкавин, 27.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Роберто Фернандес, Скопинцев, Моро, Фомин, Гагнидзе, Макаров (Карапузов, 90), Захарян (Кутицкий, 90+3), Тюкавин (Грулев, 71).

«Спартак»: Селихов, Денисов (Рассказов, 85), Р. Литвинов, Джикия, Хлусевич, Умяров (Н. Чернов, 78), Зобнин (Пруцев, 85), Мартинс (Николсон, 78), Игнатов (Зиньковский, 57), Промес, Соболев.

Предупреждения: Сазонов, 60. Хлусевич, 67. Моро, 88. Шунин, 90+6. Фомин, 90+7.

Удаление: Моро, 89 (2 жк).

Судья: Кукуян (Сочи).

источник: «Советский спорт»
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