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Базовый подход. После недели изоляции в Баковке «Локомотив» разгромил «Химки»

Железнодорожники, выдавшие худший старт за последние 25 лет, не напрасно готовились к матчу с «Химками» на своей базе в Баковке. Гости справились не только соперником, но и домашним судейством. Есть первая и сразу крупная виктория (3:0) «Локомотива» в чемпионате!
Базовый подход. После недели изоляции в Баковке «Локомотив» разгромил «Химки»
20 августа 2022 21:03
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФК «Локомотив»

Есть мнение, что база – это атавизм. Ушли в прошлое времена, когда игроки (в освновном футболисты и хоккеисты) почти весь сезон коротали время на базе, получая всего несколько выходных за месяц.

Ныне многие хоккейные клубы (например, чемпион ЦСКА) вообще не имеют базы, команды заезжают в отели накануне матчей, ночуют там, питаются, а после игр всех распускают по домам. В футболе ситуация иная. Базы остались. Иногда тренеры запирают на них своих подопечных. Так, «Спартак» готовился к финалу Кубка с «Динамо» в Тарасовке – месте намоленном. Этот олдскульный шаг полностью себя оправдал: красно-белые победили 2:1 и завоевали трофей после 20-летнего перерыва.

«Локомотив» удручающе стартовал в чемпионате: два поражения, три ничьи и ни одной победы. Поэтому руководство клуба перед гостевым матчем с «Химками» решило посадить команду на базу в Баковке.

Почти неделю железнодорожники мариновались в Подмосковье, зато сегодня устояли перед соперником, поменявшим главного тренера, и судейским произволом. Чего только стоит удаление защитника Мампасси за фол последней надежды перед перерывом. Отмашка там, может, и была, но молодой железнодорожник (воспитанник донецкого «Шахтера») никоим образом не лишал Мирзова возможности забить гол. Малоопытному рефери Сидякову из комнаты VAR от видео-ассистента Любимова поступило предложение сходить к монитору, и только после «киносеанса» тот достал красную карточку. Надо признать, что в этой секретной комнате в Химках происходят странные вещи, судьи многое видят в преломленном свете. Или не видят, как офсайд у Мирзова в матче с «Нижним Новгородом».

К тому времени гости вели 2:0. Сначала форвард гостей Керк открыл счет, можно сказать, из ничего. Как в хоккее, нанес несильный удар в скопление игроков перед воротами Лантратова, и мяч залетел в ближний угол. А вскоре Камано упрочил перевес.

Во втором тайме хозяева могли рассчитывать на перелом, забей головой в упор их капитан Тихий, но он пробил в соответствии со своей фамилией, да еще на удобной для юного вратаря Худякова высоте. А в концовке, когда все замены хозяева сделали, Тихий получил травму и из-за бровки наблюдал, как свежий Марадишвили конвертировал в гол чудо-передачу такого же свежего Миранчука.

Новому наставнику «Химок» Писареву остается посочувствовать: он дебютировал в «Химках» (и в РПЛ) с двух домашних поражений с общим счетом 1:6. И вот уже босс подмосковного клуба и по совместительству депутат заявил, что у команды нет игры. И если ничего не изменится, то вскоре Писареву придется готовить конверты для своего сменщика

У «Локомотива» же есть игра и характер. А помогла все это вернуть… база. Может, и к следующему матчу с «Оренбургом» (домашнему) стоит готовиться в Баковке. Тем более что следующая неделя ожидается знойной. Синоптики обещают в Московском регионе жару за 30.

Кстати, команды перед ответственным стартом изолируют не только у нас. У хоккейной сборной США перед Кубком мира-1996 тренеры конфисковали мобильные телефоны. И она выиграла турнир, победив в финале «Кленовых листьев» с Гретцки в составе.

Случись подобное с железнодорожниками в Баковке, они взвоют. Начнут играть в карты, домино и «шашечки» (как рассказывал о времяпрепровождении на базе в Мячково торпедовец Сергей Шустиков).

ТАБЛО

«Химики» - «Локомотив» - 0:3 (0:2). Голы: Керк (22), Камано (34), Марадишвили (90).

источник: «Советский спорт»
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Базовый подход. После недели изоляции в Баковке «Локомотив» разгромил «Химки»
Базовый подход. После недели изоляции в Баковке «Локомотив» разгромил «Химки»
Железнодорожники, выдавшие худший старт за последние 25 лет, не напрасно готовились к матчу с «Химками» на своей базе в Баковке. Гости справились не только соперником, но и домашним судейством. Есть первая и сразу крупная виктория (3:0) «Локомотива» в чемпионате!
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