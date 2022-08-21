Соболев – позор «Спартака». Он едва не прибил Шунина, но даже не извинился

«Спартак» до последних минут атаковал и мог сравнивать счет, но всего этого могло бы и не быть, если бы на 55-й минуте грубо не ошибся арбитр. Он не наказал однозначной прямой красной карточкой форварда проигрывающей команды Александра Соболева. Тот в пылу борьбы со всей дури влетел своей ногой (шипами, если быть точнее) в лицо Антону Шунину.

В таких ситуациях чаще всего арбитры мгновенно удаляют полевого игрока, но у Павла Кукуяна было иное мнение. Он напрочь проигнорировал эпизод, а помощники из комнаты VAR, видимо, решили не лезть в эпизод. Можно предположить, что Кукуян просто пропустил эпизод, но ведь спустя мгновение было несложно понять. что Шунин на линии вратарской, держась за лицо, лежит не просто так.

Подобный эпизод произошел год назад во встрече «Сочи» – «Зенит», и тогда Сердар Азмун мгновенно увидел перед собой красную карточку, хотя его нога попала всего лишь в бок Сослану Джанаеву. Удар от Соболева в лицо выглядел в разы опаснее.

Правильность решения Кукуяна возложим на плечи экспертно-судейской комиссии РФС, которые, возможно, найдут объяснение действиям арбитра, зато Соболева уже никто точно никто не оправдает. Его поведение – позор. Любой футболист, который уважает себя и соперника, обязан в таком случае извиниться перед пострадавшим. Даже если Соболев попал ногой случайно, а Шунин сам нарвался на удар, Александр должен был мгновенно осознать, что он только что мог стать виновником серьезнейшей травмы голкипера «Динамо». Но вместо этого, Соболев как ни в чем не бывало продолжил доигрывать эпизод и даже после выхода врачей на поле мы не увидели Соболева, который хоть как-то поддержал бы капитана «Динамо».

Нападающий «Спартака» не первый раз попадает в скандал с неуважением к сопернику и с максимально странным поведением на поле, но почему-то ещё не нашлось достойного ответчика. В РПЛ не хватает голкипера типа Сергея Овчинникова, который только своим видом бы отбил у Соболева играть так опасно в штрафной и вратарской. А если бы и это не подействовало, то несколько фраз и небольшое рукоприкладство точно усмирили нарушителя.