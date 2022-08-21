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Каземиро – девятый бразилец в «МЮ». Как сложились карьеры его предшественников

Каземиро – топ-футболист мира, которому почти нет равных, и на первый взгляд он обязательно укрепит «Манчестер Юнайтед». Но далеко не всем футболистам легко удается сменить обстановку и адаптироваться к новому для себя чемпионату, поэтому мы предлагаем рассмотреть карьеры всех восьми предыдущих бразильцев в «МЮ» и представить, как может сложиться игра Каземиро в Англии.
Каземиро – девятый бразилец в «МЮ». Как сложились карьеры его предшественников
21 августа 2022 09:01
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Реал»

Клеберсон

Первым бразильцем в истории «Манчестера» стал Клеберсон, выигравший ЧМ-2002. За него боролись многие европейские клубы, но самым активным оказался «Юнайтед», который в 2003 году выложил почти 9 млн евро, что было очень и очень приличной суммой по тем временам. Клеберсон должен был стать заменой Хуана Себастьяна Верона, но уже во втором тайме бразилец получил серьезное повреждение, из-за чего он вылетел на долгое время. За два года Клеберсон провел 30 игр, забил 2 гола, отдал 5 голевых передач, но легко догадаться, что так и не стал незаменимым игроком.

После Англии полузащитник пробовал себя в Турции, Бразилии, США, но реанимировать карьеру так и не удалось.

Родриго Поссебон

«Манчестер Юнайтед» приметил 19-летнего парня из Бразилии, на которого не пожалел 3,5 млн евро. Сначала он съездил в «Брагу» в аренду, а потом Алекс Фергюсон попытался адаптировать Поссебона в своей команде, но не срослось. Всего Родриго провел в Англии 2,5 года, за которые сыграл в 8 матчах, да и те не с первых минут.

После ухода Поссебон играл в бразильских клубах, в чемпионате Катара, а завершил карьеру во Вьетнаме, всего-то в 29 лет.

Андерсон

Андерсон до Каземиро и Фреда был самым дорогим трансфером бразильца в «МЮ» – в 2007 году клуб заплатил за него более 30 млн евро. В 2008 году полузащитник даже выиграл звание Golden Boy, а в московском финале ЛЧ именно он забил один из голов в послематчевой серии пенальти, но все же Андерсон так и не сумел оправдать все возложенные на него надежды.

В 2015 году Андерсон стал свободным агентом, уехал в Бразилию, затем вернулся в Турцию, где после одного сезона за «Адана Демирспор» объявил о конце карьеры.

Фабио

Данного защитника «МЮ» купил еще в совсем раннем возрасте, из-за чего ему пришлось пройти обучение в академии, а после этого съездить в аренду в «КПР». По возвращении Фабио сыграл за «дьяволов» более 50 матчей, но так и не сумел сместить из основы Патриса Эвра.

После «Манчестера» Фабио играл за «Кардифф», а сейчас он бегает на левом фланге «Нанта».

Рафаэль

Зато куда лучше получилось у брата Фабио. Рафаэль занял на долгие годы противоположный фланг обороны и провел в «Юнайтед» аж семь лет. Более 170 матчей, девять трофеев и звание лучшего бразильца в истории клуба.

После Англии Рафаэль поиграл в «Лионе», «Башакшехире», а в 2021 году защитник вернулся в Бразилию.

Андреас Перейра

Перейра обошелся «Манчестеру Юнайтед» всего в 150 тысяч евро, и он точно окупил вложенные средства. Формально Андреа находился в структуре десять лет, но фактически куда меньше, так как «МЮ» регулярно отдавал бразильца в разные аренды. Полузащитник играл за «Валенсию», «Гранаду», «Фламенго» и «Лацио», но только в 2022 году был продан в «Фулхэм» за 9,5 млн евро.

Несмотря на ранний дебют в футболке «МЮ» (в 16 лет), Перейра провел всего 75 матчей. Временами Андреас показывал себя невероятно здорово и даже претендовал на место в составе национальной сборной, но время показало, что он явно не соответствует уровню «Юнайтед».

Алекс Теллес

Еще один левый защитник в этом списке, на которого возлагали огромные надежды. Перед переходом в «МЮ» за 15 млн Теллес провел фантастический сезон в «Порту», где в 31 матче чемпионата записал на свой счёт 11 голов и 8 голевых передач, но в «МЮ» результаты были далеки от этого.

Периодически Теллес выигрывал конкуренцию у Люка Шоу, но в 2022 году на его позицию был куплен ещё один футболист, из-за чего Теллес стал лишь третьей опцией. Это сподвигло Теллеса на аренду в «Севилью».

Фред

Самый дорогой бразилец в «МЮ», за которого заплатили баснословные 60 млн евро и одновременно с этим самая противоречивая фигура из этого списка. Фред с 2018 года провел за «красных» более 150 матчей и до сегодняшнего момента ведутся споры о его профпригодности. Экс-полузащитник «Шахтера» временами хорош, но уже никто не мечтает о том, чтобы окупить те самые 60 млн.

источник: «Советский спорт»
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