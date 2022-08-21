Николсон – на выход, Гонсалес – на вход? Плюс Умтити и Роналду на сдачу

Россия

Слухи

Журналист Херонимо Тормо сообщает об интересе к экс-игроку «Марселя» Альваро Гонсалесу со стороны двух клубов. Первым называется «Эльче», а вторым – московский «Спартак». Причем, как утверждает источник, россияне предлагают более выгодный контракт центральному защитнику из Испании. На данный момент 32-летний игрок находится в статусе свободного агента.

Агент игрока «Спартака» Шамара Николсона решил надавить на Гильермо Абаскаля через прессу. Видимо, ямайца не устраивает малое игровое время, из-за чего его агент Ненад Портега заявил, что Николсон не тот футболист, которого устраивает пять минут игрового времени, а так же он надеется, что им не придется «говорить о его трансфере с другими командами». Звучит недвусмысленно. Особенно на фоне слухов об интересе «Спартака» к другим форвардам.

Англия

Слухи

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сотворили много интересных трансферов за последние несколько лет и теперь, кажется, принялись друг за друга. Daily Mail сообщил о любопытном обмене Кристиана Пулишича на Харри Магуайра. Учитывая игру капитана «МЮ», болельщики успели обрадоваться возможному уходу англичанина, но The Guardian почти сразу сообщил, что «Юнайтед» отклонил предложение «синих», добавив, что «капитан не продается». Болельщики «Челси» выдохнули.

Трансфер Каземиро вынудил задуматься о карьере другого опорного полузащитника «МЮ», который почти наверняка плотно сядет на лавку запасных. Скотт Мактоминей рассматривает предложения «Эвертона», «Лестера», «Ньюкасла» и «Вест Хэма».

И вновь о «Манчестере Юнайтед». Криштиану Роналду настолько отчаялся, что Жорже Мендеш начал навязывать услуги португальца чуть ли не всем командам, которые будут играть в Лиге чемпионов этого сезона. «Марсель» в ближайшее время, возможно, начнет переговоры по переходу КриРо, но проблемой могут стать финансовые требования, которые трудно удовлетворить не самому богатому клубу Франции. Жаль, что «Ференцварош» Черчесова не прошел в групповой этап ЛЧ, а то и Станиславу Саламычу можно было бы предложить форварда «МЮ».

Испания

Слухи

Свободный агент Эдинсон Кавани близок к подписанию контракта с «Вильярреалом». Ранее уругвайский форвард играл в Италии, Франции и Англии, а теперь может поехать в испанский чемпионат. В текущем сезоне «субмарина» не играет в ЛЧ, но выгодные финансовые условия могут убедить нападающего перейти.

Чемпион мира и один из самых перспективных центральных защитников мира Самюэль Умтити в ближайшее время перейдет из «Барселоны» в «Лечче» на правах аренды. Контракт согласован, но французу предстоит пройти медосмотр, что не является чистой формальностью в его случае. Именно травмы в последние годы сильно подкосили Умтити.