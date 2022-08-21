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Революция от Йокановича. Что серб изменил в игре московского «Динамо»?

«Динамо» впервые предстало как команда с характером. И именно это – главное объяснение победы в дерби.
Революция от Йокановича. Что серб изменил в игре московского «Динамо»?
21 августа 2022 12:30
автор: Николай Яременко
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

ЦЕМЕНТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

Общался со многими коллегами, работавшими на матче «Динамо» «Спартак». Все после игры признавались:

Ты знаешь, вот надо выдохнуть – настолько эмоциональными были эти два часа. Надо, чтобы все улеглось – а потом уже анализировать и писать.

А что именно анализировать – тут хватает с лихвой. С одной стороны, «Динамо» отдало мяч (75 процентов игрового времени в первом тайме мяч был у «Спартака») и довольно низко оборонялось. Если бы больше ничего не происходило, можно было бы рассуждать об «автобусе». Но с другой – несмотря на характер игры, красно-белые абсолютно точно не были острее.

Славише Йокановичу удалось навести порядок в защитных редутах команды. Надо ли напоминать, что происходило ровно месяц назад, во время первой пары туров? Тогда казалось, что проблема центра защиты у бело-голубых – из решаемых небыстро. Тогда залетало все – сейчас все снимается. «Спартак» постоянно «грузил» мяч верхом – это ровным счетом ни к чему не приводило. Это тот самый, признаемся, что довольно редкий случай, когда от того, как играет команда в обороне, можно получать эстетическое удовольствие.

ПОДСТРОЙКА ПОД СОПЕРНИКА

С учетом того, что у Йокановича есть своя философия, и она никогда автобусной не была, можно предположить, что тренер сначала взялся за кричащие проблемы, зацементировал там, где реальные дыры. Вы же не будете всерьез рассуждать о том, каким надо делать пол, если в стенах и крыше дыры, через которые заливает? Так что со временем и атаку увидим иную.

Важный нюанс: крайние нападающие у «Динамо» в этот раз располагались довольно близко друг к другу. Если так можно сказать – уже, чем обычно. А Лука Гагнидзе (совершенно потрясающий парень – не устаю любоваться, как он получает кайф от игры: так играют только во дворе, именно что кайфуя) и Даниил Фомин доигрывали по Хлусевичу и Денисову. То есть Йоканович, который любит играть первым номером, умеет и под соперника подстраиваться.

ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ

Фернандес – точно герой матча. И выигрывал почти все единоборства, и блестяще чувствовал игру, каждый раз оказываясь в нужной точке и прерывая любой спартаковский креатив.

Но и для многих других динамовцев минувший матч лучшим за ощутимый отрезок времени. Наверное, в этом календарном году. Потому что все проявили характер. Лучший матч в сезоне точно у Дмитрия Скопинцева. Конечно, еще и потому, что у «Спартака» был очень значительный перекос на левый фланг атаки. В обороне всю проигранную Димой борьбу подчистил Фернандес, в созидании Скопинцев был просто изумительно хорош.

Антигерой – арбитр Кукуян. Как всегда, умудрялся просто не видеть целые эпизоды – и накладку на Соболеве у линии динамовской штрафной, и удар по лицу Джикии, и хамство со стороны Соболева, откровенно бьющего шипами в лицо.

Абсолютный антигерой – как раз Соболев. Обидно, что подобные проступки уже не в первый раз в его биографии.

И последнее. Наиль Умяров взял на себя вину за проигранный матч. И формально это ведь он так технически оплошал, что выдал пас на ногу Тюкавину, одиноко стоявшему возле ворот. Но если мы внимательно посмотрим на этот эпизод, то все будет уже не так однозначно. Помощи от партнеров,которые бы открылись и предложили Селихову себя, а не Умярова, не было вовсе. Так что и косяк тоже на всех.

источник: «Советский спорт»
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